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Intel'in 22nm Ivy Bridge platformu DirectX 11, PCIe 3.0 ve USB 3.0 desteği ile geliyor

8 yıl
9,8b
1
48
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge mimarisini temel alan yüksek performanslı yeni nesil işlemci ailesini, LGA2011 platformu kapsamında X79 yonga setiyle birlikte son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Intel, Ivy Bridge kod adını taşıyan 22nm işlemciler için de hazırlıklarını sürdürüyor. Tik-Tak programı kapsamında Ivy Bridge işlemcilerinde, mikroişlemci mimarisi yerine üretim teknolojisine yoğunlaşacak olan Intel, 22nm işlemcilerini pazara sunarak bir yandan performansı arttırırken aynı zamanda güç tüketimini ise azaltmayı hedefliyor.

Intel'in 22nm Ivy Bridge platformu DirectX 11, PCIe 3.0 ve USB 3.0 desteği ile geliyor
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LGA1155 formunda olması ve geriye dönük olarak 6 serisi anakartlarda kullanıma olanak tanıması beklenen Ivy Bridge işlemcileri, Sandy Bridge mimarisinin üzerine tasarım olarak belki radikal yenilikler getirmeyecek ancak platform genelinde önemli güncellemeler sunulacak. Bu güncellemelerden ilki grafik tarafında olacak. Ocak ayında pazara sunduğu Sandy Bridge işlemcilerinde HD 2000 ve HD 3000 serisi entegre grafik çözümleriyle iddiasını ortaya koyan Intel, Ivy Bridge ile birlikte çıtayı yükseltecek. Turbo Boost teknolojisiyle çalışma hızını 1350MHz'e kadar arttırabilen DirectX 10.1 destekli HD grafik birimleri, Ivy Bridge ile yenilenecek ve DirectX 11 destekli daha gelişmiş iGPU tasarımına geçilecek. İşlem birimi (Execution Units) sayısının en az %50 arttırılması beklenen Ivy Bridge grafik birimi aynı zamanda GPGPU hızlandırma da iddialı olacak.

22nm Ivy Bridge işlemcilerindeki bir diğer önemli yenilik ise IMC yani entegre bellek kontrolcüsünde karşımıza çıkıyor. Bellek hızları konusunda her zaman muhafazakar olan Intel, resmi dökümana göre Ivy Bridge işlemcilerinde 1600MHz bellek hızı desteği sunacak. Her ne kadar Intel bu hıza kadar destek sunuyor olsa bile, Panther Poing kod adını taşıyan 7 serisi çipsete sahip anakartlarda, daha yüksek frekanslarda çalışan bellekler de kullanılabilecek. Öte taraftan karşılaştırma yapmak gerekise, AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcilerinde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacağını söyleyebiliriz. Ancak daha yüksek freklans desteğinin daha yüksek bellek performansı anlamına gelebilmesi için bellek kontrolcüsü ve diğer birimler arasındaki bağlantının tasarım aşamasında en yüksek verimlilik ile şekillendirilmesi gerekiyor. Intel'den çok daha önce entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlayan ve yıllarca bellek odaklı testlerde önde olan AMD, Intel'in Nehalem mimarisine geçmesiyle birlikte bu alanda da kan kaybetmişti.

Intel'in 22nm Ivy Bridge platformu DirectX 11, PCIe 3.0 ve USB 3.0 desteği ile geliyor
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Sandy Bridge mimarisiyle birlikte entegrasyon seviyesini bir adım daha ileri taşıyan Intel, Kuzey köprüsünün neredeyse tüm görevlerini işlemci içerisine alarak tek çipli tasarımı yaygınlaştırmaya başlamıştı. Ivy Bridge jenerasyonu aynı entegrasyon seviyesini daha yüksek çalışma verimliliği ile getirecek. Mimari açıdan radikal yenilikler olmasa bile temel teknolojilerde önemli güncellemeler bizler bekliyor olacak. Daha ileri fabrikasyon teknolojisinin daha yüksek enerji verimliliği sunmasına paralel olarak Turbo Boost teknolojisinde ciddi güncellemeler olabilir. Bilindiği üzere Nehalem mimarisi ile lanse edilen ve Sandy Bridge mimarisinde ikinci jenerasyonu (daha yüksek verimlilik ve GPU kontrolü geldi) tanıtılan Turbo Boost tekolojisi ile uygulama ihtiyacına göre çekirdekler otomatik olarak kontrol edilerek, boşta çekirdekler kapatılarak aktif çekirdeklerin çalışma frekansı arttırılıyordu. Bu teknolojinin işlevselliğinde işlemcinin o anki termal durumu ve ısıl güç tasarımı da önemli rol oynarken, 22nm ile birlikte buradaki çıtanın yükseltilmesi bekleniyor. Yani Ivy Bridge jenerasyonunda standart olarak 3.5GHz'in üzerinde çalışan, Turbo Boost 3.0 (?) ile 4GHz'in üzerine otomatik olarak çıkabilen işlemcilere tanık olabiliriz.

Yapılan tüm güncellemeler kapsamında Ivy Bridge tabanlı işlemcilerin Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemci ailesine kıyasla %20 civarında daha yüksek performans ve çok daha fazla sayıda yeni özellik (daha gelişmiş entegre GPU gibi) sunması bekleniyor. Performans önemli ancak Ivy Bridge jenerasyonu yani 22nm işlemcilerle birlikte Intel'in asıl büyük güncellemesi platform tarafında olacak. Daha önceki haberlerimizde, Ivy Bridge işlemciler için hazırlanan 7 serisi (kod adı Panther Point) çipsetlerde doğal USB 3.0 desteğinin olacağından bahsetmiştik. Yani yeni platformda, anakart üreticileri USB 3.0 desteği sunmak için NEC/Renesas veya ASMedia gibi üçüncü parti üreticilerin kontrolcülerini kullanmak zorunda kalmayacaklar. Intel'in bu noktadaki ikinci önemli sürpriz ise PCIe Express 3.0 desteği olacak. Spesifikasyon çalışmaları geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanan ve geriye dönül PCIe standartlarıyla uyumlu olan yeni spesifikasyon, PCIe x16 konfigürasyonunda 32GB/saniye bant genişliği sunuyor ve %100'e yakın verimlilik vaad ediyor.

Intel'in 22nm Ivy Bridge platformu DirectX 11, PCIe 3.0 ve USB 3.0 desteği ile geliyor
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Henüz AMD ve Nvidia cephesinden PCIe 3.0 uyumlu ekran kartları için net bir açıklama yapılmasa da her iki firmanın da yeni standart için PCI-SIG Organizasyonu ile yakın işbirliği içerisinde olduğu biliniyor. Yani Ivy Bridge işlemci ailesinin pazara giriş yapacağı dönem içerisinde PCIe 3.0 uyumlu ekran kartlarının da pazarda olması bekleniyor. Intel'in ayrıca GPU Sanallaştırma konusunda da bir takım güncellemeler yapması beklenebilir. Bilindiği üzere firma, LucidLogix firmasının yazılım tabanlı Virtu teknolojisini, H67 ve Z68 çipsetli bazı anakartlarıyla birlikte vereceğini açıkladı. Nvidia'nın Optimus teknolojisine benzeyen ancak farklı olarak AMD ekran kartlarıyla da çalışan bu sistemde, çalıştırılan uygulamaya bağlı olarak hafif GPU gücü gerektiren uygulamalarda entegre grafik birimi, yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda ise ayrık ekran kartı otomatik olarak çalıştırılabiliyor. 22nm Ivy Bridge işlemcileri için Intel'in bu teknolojiyi platforma entegre etmesi veya daha yaygın bir şekilde kullanmaya başlaması da beklenebilir.

Önemli yeniliklere sahip olan Ivy Bridge jenerasyonundan sonrası için de çalışmaları sürüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ivy Bridge jenerasyonunda, Sandy Bridge mimarisini 22nm üretim teknolojisine adapte eden Intel, sonraki adım olarak Haswell mimarisini duyuracak. 22nm üzerinde yeni nesil mikroişlemci mimarisi sunacak olan Intel, Nehalem ve Sandy Bridge'den sonraki bir diğer önemli tasarım güncellemesini yapacak. Peki ya daha sonrası ? Amerika ve İsrail'de en az iki işlemci tasarım takımına sahip olan Intel, Haswell jenerasyonundan 16nm üretim teknolojisine adım atacak. Araştırma-Geliştirme çalışmaları devam eden 16nm jenerasyonunun pazara sunulacak ilk temsilcisi, önceleri Rockwell olarak bilinen, şimdilerdeyse Broadwell olarak tanımlanan yeni işlemci ailesi olacak. Genel olarak Haswell mimarisi üzerine şekillenmesi beklenen Broadwell tabanlı işlemcilerin sonrası içinse devreye SkyLake jenerasyonu girecek ve benzer şekilde 16nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bu işlemciler farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenecekler. Sonrası mı, Intel'in açıkladığı gelecek projeksiyonuna göre 11nm fabrikasyon sürecine geçiş yapılacak ve Skymout kod adlı işlemciler 2017 civarında pazara sunulacaklar.


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yogitech 8 yıl en beğenilen
intel resmen milletle oyun oynuyor
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sadtneverdie 8 yıl

Tanarri

PCIe 3.0 zaten gerekliydi intel yavaş yavaş yola geliyo sanırım USB 3.0 konusunda..



neye gerekliydi? pcie 2 yi adam gibi kullandık 3 mü eksik kaldı?
TanarriPCIe 3.0 zaten gerekliydi intel yavaş yavaş yola geliyo sanırım USB 3.0 konusunda..neye gerekli...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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mugurgok 8 yıl
Direkt 11nm'ye geçseler ölürler sanki. Bunların yüzünden gelişemiyoruz...
1 Yanıt Yanıtla +5
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sabotaj06 8 yıl
Bi tecrübemi paylaşmak isterim sizinle. pIII zamanı 128 mb bi ekran kartı aldım. o zamanlar hatırlamıyorum ama 128 mb yeni çıkmıştı. bayağı bir para bastım. belki şimdi gtx580 fiyatı falandı. aradan biraz zaman sonra p 4 çıktı. pcıx kullanmaya başladı ekran kartları. ve çok çabuk adapte oldu p4 ler. ekran kartı da elimde patladı resmen. daha sonra çıkan oyunlarda bile teklemeye başladı. neyse. bazı arkadaşlar sandy brige alın beklemeyin ıvy bridge i diyor ama bence beklenesi değer. en azından pcı 3.0 özelliği, dahili grafik işlemcisi ve tabiki rakibi olacak bulldozerler. benim önerim beklenmesi yönünde. "pcıx 3.0+dahili garfik" bence performansından çok oyuncular için bunlar önemli. kaldı ki performansı da sandy bridge den daha az olmaz.
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Faux Carnival 8 yıl
Intel doğru yolu buldu ve native USB 3.0 desteği verdi.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bana hikaye masal okumada !
bana benchmark sonuçlarına göre
karışılatırmalı artış % yüzdelerinle gel bana !
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ahmethi 8 yıl
USB 3.0 dan kat be kat üstün olan ve bizzat Intel icadı Thunderbolt nerdee ??? Apple yeni bilgisayarlarında kullanacak PC ler neden mahrum bırakılıyor. Tabiki daha sonraki chipsetler için çıkacak yani aynı şeyi tekrar tekrar satacak , Intel seni kınım kınım kınıyorum... İlgilenen thunderbolt intel yazıp google da bulabilir.
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killnOd 8 yıl
Yukaridaki tabloda ilgincdir 2 kanal ddr3 diyor bu 4 kanal olmayacakmiydi ki bironceki nesilde bile 3 kanal oldugunu dusunursek sanirim bir yanlislik var.Acikcasi ddr3 2000mhz destegi bekliyordum.pcx3 , usb3 ve sata 3 zaten olmasi gerekenlerdi gec bile kaldilar bence.Burada onemli olan bu bordlarin kac cekirdege kadar destek sunacagi.intel gene cok dusuk tutabilir gibime geliyor cekirdek sayisini 8 destekleyecegi kesin ama surpriz yapip ilerde cikacak olan 12 cekirdekli islemcilere destek verecekmi acaba.
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DH Misafiri 8 yıl
USB 3.0 dan kat be kat üstün olan ve bizzat Intel icadı Thunderbolt nerdee ??? Apple yeni bilgisayarlarında kullanacak PC ler neden mahrum bırakılıyor. Tabiki daha sonraki chipsetler için çıkacak yani aynı şeyi tekrar tekrar satacak , Intel seni kınım kınım kınıyorum... İlgilenen thunderbolt intel yazıp google da bulabilir.
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aydogdu1453 8 yıl
Yine intel yine cilala parlat taktiği.Bunlar ne zaman uslanacak acaba.
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avatar78 8 yıl
Tamam bu haberle de buldozerlerin geleceğinin pek olmayacağını gördük
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wıtchkıng 8 yıl
Arkadaşlar dolandırıcı molandırıcı felan filan diyosunuzda bunlar zaten kapitalizmin gereği. Serbest pazar anlayışı işte. Adam gider Tayvan'da üretir AB üyesi olmayan ülkelerde çok fahiş fiyatlar ile girer. Bkz. Türkiye. Ha bizde Çin gibi kendi malımızı yapsak neyse ama yok işte. Hele bir de tekel gibi işleyen bir intel, karşısındaki amd hala intelin işlemcilierine özellikle üst seviyede rakip çıkartamadı. Ve amd sevilmesinin tek etkenide fiyatı. Zaten oda olmasa sonunu siz düşünün intelin insiyatifine kalırdık.
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Malkavian 8 yıl
intel dolandırıcı.. o kadar!!! ama al inteldeki imkanı ve bütceyi ver Amd ye o günün başlığı, amd dolandırıcı bizi devamlı yeni işlemci almaya zorluyor..

ama olsun gariban babası amd .. =) ahhh ahhh dünyayı eli kanlı intelden kurtarmaya geliyooorr!!! oooww yeahh!!


buarada bir önceki mesajım -18 puanlama ile bence bir rekor kırdı, ödül bekliyorum artık.. ama kimsede kardeşim yanlış düşünmüşün, şöyle şöyle dememiş..
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DemirAtlı 8 yıl
wıtchkıng

Arkadaşlar dolandırıcı molandırıcı felan filan diyosunuzda bunlar zaten kapitalizmin gereği. Serbest pazar anlayışı işte. Adam gider Tayvan'da üretir AB üyesi olmayan ülkelerde çok fahiş fiyatlar ile girer. Bkz. Türkiye. Ha bizde Çin gibi kendi malımızı yapsak neyse ama yok işte. Hele bir de tekel gibi işleyen bir intel, karşısındaki amd hala intelin işlemcilierine özellikle üst seviyede rakip çıkartamadı. Ve amd sevilmesinin tek etkenide fiyatı. Zaten oda olmasa sonunu siz düşünün intelin insiyatifine kalırdık.


ben intel olarak belirtmemiştim aslında.
amd de kazıkçı intelde kazıkçı.

amd nin işlemcileri hiçte ucuz değil aynı hızda intel işlemciyi ele alın fiyatlar yakın hatta intel ucuz bile bazı modellerde.

benim sinir olduğum nokta usb3 mü yaptın sata3 mü yaptın öyle böbürlene artistik yapana kadar yap uygun fiyattan herkes alsın kullansın.Ozaman adamlıklarını görsün herkes.

aylardır sli, usb3 sata3 lü fiyat olarak doğru düzgün anakart bekliyorum ama piyasanın durumu ortada.
bunlardan çöp bile alınmaz.göbek bağımızı bunlarmı kesti çok çok kasayıda kırar çöpe atarım genede almam 400 dolara bir anakart.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
bulldozere karşı atak sanırım aynı anda çıkacak umrım bulldozer iyi fiyattan gelir
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milyondabir 8 yıl
haberi duyanlar bence fren yapmıstır yada yapmalıdır.
yeni pc topluyacaklar haberden sonra biraz daha idare etsin.
yeni işlemci yeni anakart yeni ekran kartı beklesin.
cok guzel gelişme yaza kadar biseyler olur her halde.
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chosen2007 8 yıl
usb3 desteği için hala sene sonu diyor.. apple da intel desteklemediği sürece usb3.0 ile işim olmaz diyordu.. mac lerde seneye usb3 görecek miyiz bakalım.. apple thunderbolt'u soktu piyasaya yeni macbook pro serisiyle, o da intel'in light peak çalışmalarına dayanan bir port.. hatta sanırım bunu usb3 ile ortak arabirim haline getirmek istemiş intel ama usb geliştirme platformu buna yanaşmamış, bu sene başında da apple mini display port ile entegre olarak ekledi bu teknolojiyi sistemlerine.. intel'in kendi geliştirdiği thunderbolt, usb3 ten 4 kat daha hızlı madem neden buna yönelmiyorlar, hala bir sene sonra usb3 desteği vereceğim diyor..
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