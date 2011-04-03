Intel'in 22nm Ivy Bridge platformu DirectX 11, PCIe 3.0 ve USB 3.0 desteği ile geliyor

Sandy Bridge mimarisini temel alan yüksek performanslı yeni nesil işlemci ailesini, LGA2011 platformu kapsamında X79 yonga setiyle birlikte son çeyrekte pazara sunmayı planlayan Intel, Ivy Bridge kod adını taşıyan 22nm işlemciler için de hazırlıklarını sürdürüyor. Tik-Tak programı kapsamında Ivy Bridge işlemcilerinde, mikroişlemci mimarisi yerine üretim teknolojisine yoğunlaşacak olan Intel, 22nm işlemcilerini pazara sunarak bir yandan performansı arttırırken aynı zamanda güç tüketimini ise azaltmayı hedefliyor.

LGA1155 formunda olması ve geriye dönük olarak 6 serisi anakartlarda kullanıma olanak tanıması beklenen Ivy Bridge işlemcileri, Sandy Bridge mimarisinin üzerine tasarım olarak belki radikal yenilikler getirmeyecek ancak platform genelinde önemli güncellemeler sunulacak. Bu güncellemelerden ilki grafik tarafında olacak. Ocak ayında pazara sunduğu Sandy Bridge işlemcilerinde HD 2000 ve HD 3000 serisi entegre grafik çözümleriyle iddiasını ortaya koyan Intel, Ivy Bridge ile birlikte çıtayı yükseltecek. Turbo Boost teknolojisiyle çalışma hızını 1350MHz'e kadar arttırabilen DirectX 10.1 destekli HD grafik birimleri, Ivy Bridge ile yenilenecek ve DirectX 11 destekli daha gelişmiş iGPU tasarımına geçilecek. İşlem birimi (Execution Units) sayısının en az %50 arttırılması beklenen Ivy Bridge grafik birimi aynı zamanda GPGPU hızlandırma da iddialı olacak.

22nm Ivy Bridge işlemcilerindeki bir diğer önemli yenilik ise IMC yani entegre bellek kontrolcüsünde karşımıza çıkıyor. Bellek hızları konusunda her zaman muhafazakar olan Intel, resmi dökümana göre Ivy Bridge işlemcilerinde 1600MHz bellek hızı desteği sunacak. Her ne kadar Intel bu hıza kadar destek sunuyor olsa bile, Panther Poing kod adını taşıyan 7 serisi çipsete sahip anakartlarda, daha yüksek frekanslarda çalışan bellekler de kullanılabilecek. Öte taraftan karşılaştırma yapmak gerekise, AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcilerinde 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacağını söyleyebiliriz. Ancak daha yüksek freklans desteğinin daha yüksek bellek performansı anlamına gelebilmesi için bellek kontrolcüsü ve diğer birimler arasındaki bağlantının tasarım aşamasında en yüksek verimlilik ile şekillendirilmesi gerekiyor. Intel'den çok daha önce entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya başlayan ve yıllarca bellek odaklı testlerde önde olan AMD, Intel'in Nehalem mimarisine geçmesiyle birlikte bu alanda da kan kaybetmişti.

Sandy Bridge mimarisiyle birlikte entegrasyon seviyesini bir adım daha ileri taşıyan Intel, Kuzey köprüsünün neredeyse tüm görevlerini işlemci içerisine alarak tek çipli tasarımı yaygınlaştırmaya başlamıştı. Ivy Bridge jenerasyonu aynı entegrasyon seviyesini daha yüksek çalışma verimliliği ile getirecek. Mimari açıdan radikal yenilikler olmasa bile temel teknolojilerde önemli güncellemeler bizler bekliyor olacak. Daha ileri fabrikasyon teknolojisinin daha yüksek enerji verimliliği sunmasına paralel olarak Turbo Boost teknolojisinde ciddi güncellemeler olabilir. Bilindiği üzere Nehalem mimarisi ile lanse edilen ve Sandy Bridge mimarisinde ikinci jenerasyonu (daha yüksek verimlilik ve GPU kontrolü geldi) tanıtılan Turbo Boost tekolojisi ile uygulama ihtiyacına göre çekirdekler otomatik olarak kontrol edilerek, boşta çekirdekler kapatılarak aktif çekirdeklerin çalışma frekansı arttırılıyordu. Bu teknolojinin işlevselliğinde işlemcinin o anki termal durumu ve ısıl güç tasarımı da önemli rol oynarken, 22nm ile birlikte buradaki çıtanın yükseltilmesi bekleniyor. Yani Ivy Bridge jenerasyonunda standart olarak 3.5GHz'in üzerinde çalışan, Turbo Boost 3.0 (?) ile 4GHz'in üzerine otomatik olarak çıkabilen işlemcilere tanık olabiliriz.

Yapılan tüm güncellemeler kapsamında Ivy Bridge tabanlı işlemcilerin Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemci ailesine kıyasla %20 civarında daha yüksek performans ve çok daha fazla sayıda yeni özellik (daha gelişmiş entegre GPU gibi) sunması bekleniyor. Performans önemli ancak Ivy Bridge jenerasyonu yani 22nm işlemcilerle birlikte Intel'in asıl büyük güncellemesi platform tarafında olacak. Daha önceki haberlerimizde, Ivy Bridge işlemciler için hazırlanan 7 serisi (kod adı Panther Point) çipsetlerde doğal USB 3.0 desteğinin olacağından bahsetmiştik. Yani yeni platformda, anakart üreticileri USB 3.0 desteği sunmak için NEC/Renesas veya ASMedia gibi üçüncü parti üreticilerin kontrolcülerini kullanmak zorunda kalmayacaklar. Intel'in bu noktadaki ikinci önemli sürpriz ise PCIe Express 3.0 desteği olacak. Spesifikasyon çalışmaları geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanan ve geriye dönül PCIe standartlarıyla uyumlu olan yeni spesifikasyon, PCIe x16 konfigürasyonunda 32GB/saniye bant genişliği sunuyor ve %100'e yakın verimlilik vaad ediyor.

Henüz AMD ve Nvidia cephesinden PCIe 3.0 uyumlu ekran kartları için net bir açıklama yapılmasa da her iki firmanın da yeni standart için PCI-SIG Organizasyonu ile yakın işbirliği içerisinde olduğu biliniyor. Yani Ivy Bridge işlemci ailesinin pazara giriş yapacağı dönem içerisinde PCIe 3.0 uyumlu ekran kartlarının da pazarda olması bekleniyor. Intel'in ayrıca GPU Sanallaştırma konusunda da bir takım güncellemeler yapması beklenebilir. Bilindiği üzere firma, LucidLogix firmasının yazılım tabanlı Virtu teknolojisini, H67 ve Z68 çipsetli bazı anakartlarıyla birlikte vereceğini açıkladı. Nvidia'nın Optimus teknolojisine benzeyen ancak farklı olarak AMD ekran kartlarıyla da çalışan bu sistemde, çalıştırılan uygulamaya bağlı olarak hafif GPU gücü gerektiren uygulamalarda entegre grafik birimi, yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda ise ayrık ekran kartı otomatik olarak çalıştırılabiliyor. 22nm Ivy Bridge işlemcileri için Intel'in bu teknolojiyi platforma entegre etmesi veya daha yaygın bir şekilde kullanmaya başlaması da beklenebilir.

Önemli yeniliklere sahip olan Ivy Bridge jenerasyonundan sonrası için de çalışmaları sürüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ivy Bridge jenerasyonunda, Sandy Bridge mimarisini 22nm üretim teknolojisine adapte eden Intel, sonraki adım olarak Haswell mimarisini duyuracak. 22nm üzerinde yeni nesil mikroişlemci mimarisi sunacak olan Intel, Nehalem ve Sandy Bridge'den sonraki bir diğer önemli tasarım güncellemesini yapacak. Peki ya daha sonrası ? Amerika ve İsrail'de en az iki işlemci tasarım takımına sahip olan Intel, Haswell jenerasyonundan 16nm üretim teknolojisine adım atacak. Araştırma-Geliştirme çalışmaları devam eden 16nm jenerasyonunun pazara sunulacak ilk temsilcisi, önceleri Rockwell olarak bilinen, şimdilerdeyse Broadwell olarak tanımlanan yeni işlemci ailesi olacak. Genel olarak Haswell mimarisi üzerine şekillenmesi beklenen Broadwell tabanlı işlemcilerin sonrası içinse devreye SkyLake jenerasyonu girecek ve benzer şekilde 16nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bu işlemciler farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenecekler. Sonrası mı, Intel'in açıkladığı gelecek projeksiyonuna göre 11nm fabrikasyon sürecine geçiş yapılacak ve Skymout kod adlı işlemciler 2017 civarında pazara sunulacaklar.