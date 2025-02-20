Jim Keller: "Intel, 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olabilir, satılması hata olur"

Tam Boyutta Gör Efsanevi çip tasarımcısı ve eski Intel baş çip mühendisi Jim Keller, Intel'in şu anda satılmasının hata olacağını düşünüyor. Keller, Intel'in geçmişte kazandığı kadar para kazanamayabileceğini, ancak şirketin veya bazı iş birimlerinin satılmasının hissedar değerini açığa çıkarmak yerine, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirketin elden çıkarılması anlamına geleceğini söyledi.

"İyi bir Intel, 1 trilyon piyasa değerine ulaşabilir"

Şu anda gelecek vaat eden yapay zeka işlemcileri geliştiren Tenstorrent'in CEO'su olan Jim Keller, Intel'in olası bir bölünmesi veya satışı hakkındaki görüşlerini X platformunda dile getirdi. Keller, bir X gönderisinde "Büyük bir hedef ve bu doğrultuda çalışmayı seven bir ekiple değer yaratırsınız. Intel, en hızlı işlemcileri en iyi üretim teknolojileriyle üretti. Intel'in iş birimlerini üçüncü taraflara devretmesi hissedar değerini açığa çıkarmak değil, bir yangın satışıdır. Bu beni üzüyor." sözlerini kaydetti. Keller devamında şunları söyledi: "Bence iyi bir Intel 1 trilyon dolar değerinde. Bunu çöpe atmak biraz dikkatsizce olur."

Broadcom ve TSMC'in, Intel ile ilgilendiği iddia ediliyor

Son söylentiler, Broadcom'un Intel'in çip tasarımı ve pazarlama bölümüyle ilgilendiğini, Intel Foundry biriminin ise TSMC veya TSMC, Broadcom, Qualcomm ve diğer bazı şirketlerin yatırım yapacağı bağımsız bir çip üreticisi tarafından satın alınabileceğini iddia ediyor.

Trump yönetimi yerel üretimi teşvik etmesine rağmen, mevcut ABD hükümetinin Intel'in fabrikalarının TSMC veya diğer yabancı kuruluşlar tarafından yönetilmesini desteklemesi pek olası görünmüyor. Eğer, Intel kendi üretim tesislerinden vazgeçerse, yalnızca entegre bir cihaz üreticisi (IDM) olma özelliğini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda ürünleri ve üretim süreçleri üzerindeki tam kontrolünü de yitirecek. Ayrıca, TSMC ve diğer potansiyel yatırımcıların, henüz büyük şirketlerden sipariş almakta zorlanan ve zarar eden Intel Foundry'ye yatırım yapmaya çok fazla ilgi duymaları pek olası değil.

Broadcom ve TSMC, Intel’i bölmeyi değerlendiriyor 3 gün önce eklendi

Öte yandan, Broadcom gibi büyük sermayeli şirketler, CPU yeteneği ve dünya standartlarında ürün tasarım ekipleri kazanmak için Intel'in ürün bölümünü devralabilir. Ancak, Intel'in mülkiyetinde gerçekleşecek bir değişiklik, şirketin AMD ile olan geniş kapsamlı çapraz lisanslama anlaşmasını otomatik olarak sona erdirecek. Bu da, yeni bir anlaşma imzalanmadığı takdirde, yeni kuruluşun AMD tarafından geliştirilen ve şirketler arasında geniş kapsamlı çapraz lisanslama anlaşmalarının bir parçası olarak paylaşılan yeniliklere erişimini kaybetmesi anlamına gelir.

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Jim Keller: Intel 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olabilir