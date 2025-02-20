Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jim Keller: "Intel, 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olabilir, satılması hata olur"

    Efsanevi çip tasarımcısı Jim Keller, Intel'in şu anda satılmasının hata olacağını söylüyor. Keller, iyi bir Intel'in 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabileceğini düşünüyor.
    Jim Keller: Intel 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Efsanevi çip tasarımcısı ve eski Intel baş çip mühendisi Jim Keller, Intel'in şu anda satılmasının hata olacağını düşünüyor. Keller, Intel'in geçmişte kazandığı kadar para kazanamayabileceğini, ancak şirketin veya bazı iş birimlerinin satılmasının hissedar değerini açığa çıkarmak yerine, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirketin elden çıkarılması anlamına geleceğini söyledi.

    "İyi bir Intel, 1 trilyon piyasa değerine ulaşabilir"

    Şu anda gelecek vaat eden yapay zeka işlemcileri geliştiren Tenstorrent'in CEO'su olan Jim Keller, Intel'in olası bir bölünmesi veya satışı hakkındaki görüşlerini X platformunda dile getirdi. Keller, bir X gönderisinde "Büyük bir hedef ve bu doğrultuda çalışmayı seven bir ekiple değer yaratırsınız. Intel, en hızlı işlemcileri en iyi üretim teknolojileriyle üretti. Intel'in iş birimlerini üçüncü taraflara devretmesi hissedar değerini açığa çıkarmak değil, bir yangın satışıdır. Bu beni üzüyor." sözlerini kaydetti. Keller devamında şunları söyledi: "Bence iyi bir Intel 1 trilyon dolar değerinde. Bunu çöpe atmak biraz dikkatsizce olur."

    Broadcom ve TSMC'in, Intel ile ilgilendiği iddia ediliyor

    Son söylentiler, Broadcom'un Intel'in çip tasarımı ve pazarlama bölümüyle ilgilendiğini, Intel Foundry biriminin ise TSMC veya TSMC, Broadcom, Qualcomm ve diğer bazı şirketlerin yatırım yapacağı bağımsız bir çip üreticisi tarafından satın alınabileceğini iddia ediyor.

    Trump yönetimi yerel üretimi teşvik etmesine rağmen, mevcut ABD hükümetinin Intel'in fabrikalarının TSMC veya diğer yabancı kuruluşlar tarafından yönetilmesini desteklemesi pek olası görünmüyor. Eğer, Intel kendi üretim tesislerinden vazgeçerse, yalnızca entegre bir cihaz üreticisi (IDM) olma özelliğini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda ürünleri ve üretim süreçleri üzerindeki tam kontrolünü de yitirecek. Ayrıca, TSMC ve diğer potansiyel yatırımcıların, henüz büyük şirketlerden sipariş almakta zorlanan ve zarar eden Intel Foundry'ye yatırım yapmaya çok fazla ilgi duymaları pek olası değil.

    Öte yandan, Broadcom gibi büyük sermayeli şirketler, CPU yeteneği ve dünya standartlarında ürün tasarım ekipleri kazanmak için Intel'in ürün bölümünü devralabilir. Ancak, Intel'in mülkiyetinde gerçekleşecek bir değişiklik, şirketin AMD ile olan geniş kapsamlı çapraz lisanslama anlaşmasını otomatik olarak sona erdirecek. Bu da, yeni bir anlaşma imzalanmadığı takdirde, yeni kuruluşun AMD tarafından geliştirilen ve şirketler arasında geniş kapsamlı çapraz lisanslama anlaşmalarının bir parçası olarak paylaşılan yeniliklere erişimini kaybetmesi anlamına gelir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sim kart desteklenmiyor kyk vpn zindanlar ve ejderhalar kutu oyunu roborock s8 wifi bağlanma sorunu testogel etkisini ne zaman gösterir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600
    CASPER Nirvana X600
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum