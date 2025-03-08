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    Intel, Panther Lake işlemcilerinin gecikeceği iddialarını yalanladı

    Intel, 18A üretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle Panther Lake işlemcilerinin gecikeceğiyle ilgili iddiaları yalanladı ve yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini açıkladı.
    Intel, Panther Lake CPU'larının gecikeceği iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    Intel, 18A üretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle Panther Lake işlemcilerinin gecikeceğiyle ilgili iddiaları yalanladı ve her şeyin yolunda gittiğini açıkladı.

    Birkaç gün önce ortaya atılan iddialar, Intel'in 18A (1.8nm) üretim sürecinde düşük verimlilik oranlarıyla boğuştuğunu, bu nedenle Core Ultra 300 serisini oluşturacak Panther Lake kod adlı mobil işlemcilerinin çıkışının yılın dördüncü çeyreğine ertelendiğini söylüyordu.

    "18A sürecinde işler yolunda gidiyor"

    Ancak, yakın zamanda düzenlenen Morgan Stanley konferansında, Intel'in Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Başkan Yardımcısı John Pitzer, Panther Lake işlemcilerinin geliştirme sürecinin yolunda gittiğini ve gecikme söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı. Dahası, Panther Lake'teki verimin aynı zaman diliminde Meteor Lake'ten daha iyi olduğunu, bu nedenle seri üretime geçmede sorun yaşanmayacağını belirtti. Dolayısıyla, yılın ikinci yarısında Panther Lake işlemcilerinin seri üretimine başlanıp piyasaya çıkacağını doğruladı.

    Intel'in büyük umutlar bağladığı 18A üretim süreci şirket için büyük önem arz ediyor. Üretim teknolojilerinde TSMC'nin gerisinde kalan ve çip üretim kolu her çeyrekte büyük zarar açıklayan Intel, 18A süreciyle üretilecek Panther Lake işlemcileriyle TSMC'yi yakalamayı ve en büyük rakibi AMD'nin önüne geçmeyi hedefliyor.

    Intel, her ne kadar Panther Lake'i yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek olsa da, Lunar Lake ve Meteor Lake'te olduğu gibi hacimli üretime 2026 yılında ulaşılacak.

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