Intel'in 22nm'deki en hızlı işlemcisi Core i7-3770K detaylandı

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerini geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunan ve 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition modeliyle masaüstündeki en hızlı işlemci pozisyonunu güçlendiren Intel, tik-tak iş geliştirme modelinin sıradaki adımı olarak 2012 ile birlikte üretim teknolojisinde güncellemeye giderek 22nm fabrikasyon sürecine adıma atmaya hazırlanıyor. Ivy Bridge kod adını taşıyan ve temelde Sandy Bridge mimarisini kullanıyor olsa bile önemli güncellemeler gelecek olan yeni işlemci ailesinin en hızlı üyesi olan Core i7-3770K'nın detayları ortaya çıktı.

Core i7-2700K'nın yerini alması beklenen Core i7-3770K, 2012 sonunda çıkması beklenen Ivy Bridge-E serisi işlemciler çıkana kadar Intel'in en hızlı işlemcisi olara kalacak gibi görünüyor. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışam frekansını 3.9GHz'e kadar çıkartabilecek dört çekirdekli işlemci 1600MHz'e kadar "resmi" destek sunan çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Her çekirdek için çift izlek desteği sunan ve 8MB bellek ile donatılan yeni işlemci, Core i7-2700K'dan farklı olarak 22nm üretim teknolojisinin getirdiği avantajları kullanıyor ve 95 Watt yerine 77 Watt TDP ile daha az güç çekiyor.

Core i7-3770K, çekirdek sayısı ve saat hızları açısından Core i7-2700K ile birebir örtüşse bile onu farklı kılan önemli detaylar var. Bu detayların başında kuşkusuz en önemlisi HD 4000 adı verilen yeni grafik birimi. Core i7-2700K'daki HD3000 ile kıyaslandığında %30 daha fazla uygulama birimi içeren entegre grafik birimi aynı zamanda tasarım bazında da güncellemeler içeriyor ve DirectX 11 desteği sunuyor. HD3000 ile kıyaslandığında daha güçlü olan HD4000'ün çalışma frekansı ise daha düşük zira 850MHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 1150MHz'e kadar çıkabilen HD3000'den farklı olarak 650MHz'de çalışıyor ve Turbo Boost ile 1150MHz'e kadar çıkabiliyor.

Tasarım bazında Core i7-3770K'yı farklı kılan detaylar şu şekilde sıralanabilir;





- Intel'in yeni 22nm 3D transistör teknolojisi

- Geliştirilmiş AVX komuseti hızlandırma

- Entegre grafik performansında bir önceki nesle göre %30 artış

- Entgre grafik biriminde DirectX 11 ve OpenCL 1.1 desteği

- PCIe 3.0 x16 desteği.

Core i7-3770K adından da anlaşılabileceği üzere şu an satılmakta olan K serisi Intel işlemciler gibi çarpan kilidi açık olarak gelecek ve yüksek hız aşırtma başarımı sunacak. Bu noktada yeni üretim teknolojisinin avantajları sayesinde Core i7-2700K'ya kıyasla daha yüksek saat hızlarına çıkılması da olası gibi görünüyor. Mart-Nisan döneminde lanse edilecek Core i7-3770K'nın resmi fiyatı bilinmiyor ancak Core i7-2700K'nın şu anki seviyesine yakın olması bekleniyor.