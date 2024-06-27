Intel Lunar Lake'in ilk test sonuçları ortaya çıktı: AMD Zen 5'ten hızlı mı?

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Tam Boyutta Gör Intel'in yakında çıkacak Lunar Lake işlemcisi Core Ultra 7 268V'nin Geekbench skorları sızdı. Buna skorlara göre yeni işlemci önceki nesil Meteor Lake amiral gemisinden %20 kadar daha hızlı.

Intel Core Ultra 7 268V, yakında çıkacak olan Core Ultra 200V "Lunar Lake" ailesinin bir parçası. Lion Cove Performans ve Skymont verimlilik çekirdeklerine sahip olan 8 çekirdekli işlemci serinin en hızlı işlemcilerinden olacak.

İşlemcide, 8 çekirdek (4P+4E), 8 iş parçacığı, 12 MB L3 önbellek, 3,30 GHz taban hız, 5,0 GHz'e kadar tepe hız ve işlemci paketine entegre 32 GB LPDDR5X-8533 bellek bulunuyor. Ayrıca, 2,0 GHz hızında 8 adede kadar Xe2 çekirdeğe sahip Arc 140V iGPU ile donatılacak ve 17W ile 30W TDP değerlerine sahip olacak.

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CPU, "Dengeli" Güç Planı kullanılarak Intel referans değerlendirme platformunda test edildi. Saat hızını 4,5 ila 4,9 GHz arasında değiştiği ancak maksimum 5,0 GHz'e ulaşmadığı belirtiliyor. Test edilen işlemci, geliştirme aşamasında olduğu için nihai sürümün daha yüksek skorlara imza atabileceğini belirtelim.

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AMD'nin gerisinde kalıyor

Performans rakamlarına gelecek olursak, Intel Core Ultra 7 268V işlemcisi, Geekbench 6 tek çekirdek testlerinde 2739, çok çekirdek testlerinde ise 10.036 puan alıyor. Tek çekirdek performansının, amiral gemisi Meteor Lake işlemcisi olan Core Ultra 9 185H'ye göre %20 daha iyi olduğu görülüyor. 5,0 GHz'e kadar hıza sahip AMD Ryzen AI 9 365 "Zen 5" CPU'sundan ise %9 kadar yavaş kalıyor. Çok çekirdek performansında 13.032 puan alan Ryzen AI 9 365, çekirdek sayısının da avantajıyla (10 çekirdek), Core Ultra 7 268V'nin hayli önünde yer alıyor. Ancak Luner Lake CPU'larının 17W TDP ile AMD'nin Phoenix & Hawk Point CPU'larının 28W+ TDP değerinden daha düşük olduğunu belirtelim. Dolayısıyla değerler verilmese de daha düşük güç tükettiğini varsayabiliriz.

Intel, yeni nesil işlemcisi Lunar Lake'i duyurdu. 3 hf. önce eklendi

Genel olarak Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemciler ince ve hafif PC segmenti için iyi bir seçenek gibi görünüyor. Düşük güç tüketimiyle yüksek performans vadeden işlemcilerin gerçek gücünü Eylül ayındaki lansmandan sonra görecbileceğiz.

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