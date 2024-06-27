Intel Lunar Lake'in ilk test sonuçları ortaya çıktı: AMD Zen 5'ten hızlı mı?

Intel Core Ultra 7 268V, yakında çıkacak olan Core Ultra 200V "Lunar Lake" ailesinin bir parçası. Lion Cove Performans ve Skymont verimlilik çekirdeklerine sahip olan 8 çekirdekli işlemci serinin en hızlı işlemcilerinden olacak.
İşlemcide, 8 çekirdek (4P+4E), 8 iş parçacığı, 12 MB L3 önbellek, 3,30 GHz taban hız, 5,0 GHz'e kadar tepe hız ve işlemci paketine entegre 32 GB LPDDR5X-8533 bellek bulunuyor. Ayrıca, 2,0 GHz hızında 8 adede kadar Xe2 çekirdeğe sahip Arc 140V iGPU ile donatılacak ve 17W ile 30W TDP değerlerine sahip olacak.
CPU, "Dengeli" Güç Planı kullanılarak Intel referans değerlendirme platformunda test edildi. Saat hızını 4,5 ila 4,9 GHz arasında değiştiği ancak maksimum 5,0 GHz'e ulaşmadığı belirtiliyor. Test edilen işlemci, geliştirme aşamasında olduğu için nihai sürümün daha yüksek skorlara imza atabileceğini belirtelim.
AMD'nin gerisinde kalıyor
Performans rakamlarına gelecek olursak, Intel Core Ultra 7 268V işlemcisi, Geekbench 6 tek çekirdek testlerinde 2739, çok çekirdek testlerinde ise 10.036 puan alıyor. Tek çekirdek performansının, amiral gemisi Meteor Lake işlemcisi olan Core Ultra 9 185H'ye göre %20 daha iyi olduğu görülüyor. 5,0 GHz'e kadar hıza sahip AMD Ryzen AI 9 365 "Zen 5" CPU'sundan ise %9 kadar yavaş kalıyor. Çok çekirdek performansında 13.032 puan alan Ryzen AI 9 365, çekirdek sayısının da avantajıyla (10 çekirdek), Core Ultra 7 268V'nin hayli önünde yer alıyor. Ancak Luner Lake CPU'larının 17W TDP ile AMD'nin Phoenix & Hawk Point CPU'larının 28W+ TDP değerinden daha düşük olduğunu belirtelim. Dolayısıyla değerler verilmese de daha düşük güç tükettiğini varsayabiliriz.
Genel olarak Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemciler ince ve hafif PC segmenti için iyi bir seçenek gibi görünüyor. Düşük güç tüketimiyle yüksek performans vadeden işlemcilerin gerçek gücünü Eylül ayındaki lansmandan sonra görecbileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.