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Intel'in 330 serisi yeni SSD sürücüleri fiyatlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,4b
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20
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, orta segment için hazırladığı 330 serisi yeni modellerinde agresif bir fiyatlandırma politikası uygulayabilir. Micron ortaklığında NAND Flash bellek yongalarını da üreten Intel'in yeni seri dahilinde 60GB, 120GB ve 180GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunması beklenirken, 120GB ve 180GB'lık modelleri 500MB/saniye seviyesinde okuma ile 450MB/saniye seviyesinde yazma, 60GB kapasiteli modelin ise 500MB/saniye okuma ve 400MB/saniye yazma hızları sunacak yeni SSD'lerde tüm modeller SATA-III uyumlu olacak.
Intel-Micron ortaklığındaki IMFlash tarafından 25nm fabrikasyon süreciyle üretilen MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler aynı zamanda TRIM, NCQ ve 256-bit AES veri şifreleme gibi özellikleri de destekleyecekler. Yurt dışı kaynaklı bir satış sitesinde 120GB'lık yeni model 149$ seviyesinden listelenip kaldırılırken resmi lansman tarihi ve fiyatlandırma şu an için netlik kazanmış değil.  
 
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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
OCZ'nin bir çok modeli yurtdışında 1GB=1$ denkliğinde bulunabiliyor artık, intel agresif demiş 120GB=149$ yapmış, OCZ olsaydı 120GB=120$ olacaktı, demekki intelin agresifi de anca intel kadar olabiliyormuş. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın, bu Galâtı Meşhuru boşa dememişler.
OCZ'nin bir çok modeli yurtdışında 1GB=1$ denkliğinde bulunabiliyor artık, intel agresif demiş 120GB=149$ yapmış, OCZ olsaydı 120GB=120$ olacaktı, demekki intel...
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Python 7 yıl
SSD tamam hızlı ancak ferrariye 10 litre kapasiteli depo koymak gibi birşey bu hala gb başına düşen fiyat çok fazla seneler öncesindede ssd ilk çıktıgında fazlaydı,1-2 seneye düşecek dediler hala değişen birşey olmadı,günümüzde bu alana yatırım yapılmalı,seagate western digital gibi büyük firmalarda ssd üretmeli diye düşünüyorum ancak ozaman rekabet ortamı yaratacağı için fiyatlar düşebilir.
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(((TeAcHeR))) 7 yıl Python
Delphi Diesel

SSD tamam hızlı ancak ferrariye 10 litre kapasiteli depo koymak gibi birşey bu hala gb başına düşen fiyat çok fazla seneler öncesindede ssd ilk çıktıgında fazlaydı,1-2 seneye düşecek dediler hala değişen birşey olmadı,günümüzde bu alana yatırım yapılmalı,seagate western digital gibi büyük firmalarda ssd üretmeli diye düşünüyorum ancak ozaman rekabet ortamı yaratacağı için fiyatlar düşebilir.

yok hocam rekabet falan olmaz artık bu piyasalarda[>:]

çünkü hepsi birbiriyle anlaşmış şerefsizler fiyat indirmiyor,indirsede gülünç rakamlar ortaya çıkıyor
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hacı.basat 7 yıl
Konu SSD ise, OCZ ile yarışacak marka intel değil, ne kalitede, ne fiyatta ne de başka bir şeyde, buna OCZ Petrol serisinin bütün modelleri de dahil. intel SSD üretmeye başladı bu doğru ama bu konuda ismi telaffuz edilecek son marka.
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1963bursa 7 yıl
Şahsen bu listeye intelin girmesinin zor olduğu kanaatindeyim, OCZ sadece petrol üretmiyor, Agility serisi gayet güçlü ve fiyatları da petrollere yakın, OCZ'ye de mahkum değiliz, misal verbatim. amazon.com/...
İşlemci yada anakart kısmına girmiyorum sadece SSD için diyebilirimki intel 2 tane fiyatına 1 tane sattıkça tavsiye listeme hiç bir zaman giremez.
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perikentli 7 yıl
ssd ler artık 100 tl ve altına düşse cok iyi olacak millet hdd den kurtulur ya
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abdulmusavvir 7 yıl
karamelemre
Veri aktarım hızları ve ömürleri de en az fiyatları kadar önemlidir. Intelin ürettiği SSDler performans ve 5 yıl garanti ile akranlarından ayrılır.

Biri 128 GB 77 dolar OCZ alacak, diğeri 120GB 149 dolara intel alacak ve arada bu dediğin farklar oluşacak diyorsun öyle mi? Bence sen buralarda pek gözükme, arkadaş tavsiyesi benden. Güzel güzel yazışıyoruz, karışmasın buralar.
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karamelemre 7 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

karamelemre
Veri aktarım hızları ve ömürleri de en az fiyatları kadar önemlidir. Intelin ürettiği SSDler performans ve 5 yıl garanti ile akranlarından ayrılır.


Biri 128 GB 77 dolar OCZ alacak, diğeri 120GB 149 dolara intel alacak ve arada bu dediğin farklar oluşacak diyorsun öyle mi? Bence sen buralarda pek gözükme, arkadaş tavsiyesi benden. Güzel güzel yazışıyoruz, karışmasın buralar.

77 dolara olan model OCZ Petrol. Eğer hakkındaki yorumlardan sadece birini okusaydınız ne demek istediğinizi anlarsınız. 1 hafta sonra sorun çıkaran, çalışmayan bir SSD kendisi, öbürü 5 yıl garantili. Ayrıca okuma ve yazma hızları burada konuştuğumuz Intel 330'dan çok daha düşük. SSD'ye geçmişken bari tam geçin.

Bir de açıklama getirmek istiyorum. Burada sanki Intel Fanboy'u gibi görünmüşüm. Halbuki günahım kadar sevmem şu firmayı. Yaptıkları işlemciler, anakartlar, SSD'ler falan kalitelidir ama aynı derecede pahalıdırlar. Ha bire anakart soketi değiştirler millet yeni anakart alsın diye. Ama artık SSD'lerinin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olması ilgimi çekmişti.

Tabi isteyen parasını istediği şeye harcamakta özgür
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hacı.basat 7 yıl
Karamel, SSD'lerde ŞU AN İÇİN buna dikkat, fiyatlar fiyattan başka kıstasları dikkate alamıyacak kadar yüksek, sadece sıradışı durum olursa senin bu cümlen geçerli olabilir, mesajların tepki çekmesin diye yazıyorum, başka kıstaslar için çok erken mesajlar yazıyorsun, 6 ay sonra yazsan bu mesajları olabilirdi.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Karamelcim sen istediğin intel ssd'yi o fiyatlara alabilirsin dostum sana serbest, bana tek kıstas şu an fiyat, o kadar yazıdan anlamıyorsan artık anlamanı da beklemiyorum devam sen... :)
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bu Perşembe günü A101 marketlerde 16 GB USB2 flash bellekler 18 liradan satılacak, ben de nasıl ucuza satıyorlar diye düşünüyordum, 128GB 77$ nerdeyse GB başı yarım dolar, düşmüş fiyatlar.
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1963bursa 7 yıl
Buna da bakmadan geçmeyin eksik olur, 128 GB 77 dolar. Aynı linkte boyut kontrolünde görünüyor ama gözden kaçıranlar olabilir diye veriyorum. amazon.com/...
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1963bursa 7 yıl
A a aaa, yanlış, 256 GB OCZ marka SSD 1 dolardan ucuza var. amazon.com/...
256 GB, 249 dolar, yanı GB başı 1 dolardan ucuz. Ehehhe... :D
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