Intel'in 330 serisi yeni SSD sürücüleri fiyatlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
SSD kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, orta segment için hazırladığı 330 serisi yeni modellerinde agresif bir fiyatlandırma politikası uygulayabilir. Micron ortaklığında NAND Flash bellek yongalarını da üreten Intel'in yeni seri dahilinde 60GB, 120GB ve 180GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunması beklenirken, 120GB ve 180GB'lık modelleri 500MB/saniye seviyesinde okuma ile 450MB/saniye seviyesinde yazma, 60GB kapasiteli modelin ise 500MB/saniye okuma ve 400MB/saniye yazma hızları sunacak yeni SSD'lerde tüm modeller SATA-III uyumlu olacak.
Intel-Micron ortaklığındaki IMFlash tarafından 25nm fabrikasyon süreciyle üretilen MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler aynı zamanda TRIM, NCQ ve 256-bit AES veri şifreleme gibi özellikleri de destekleyecekler. Yurt dışı kaynaklı bir satış sitesinde 120GB'lık yeni model 149$ seviyesinden listelenip kaldırılırken resmi lansman tarihi ve fiyatlandırma şu an için netlik kazanmış değil.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yok hocam rekabet falan olmaz artık bu piyasalarda[>:]
çünkü hepsi birbiriyle anlaşmış şerefsizler fiyat indirmiyor,indirsede gülünç rakamlar ortaya çıkıyor
İşlemci yada anakart kısmına girmiyorum sadece SSD için diyebilirimki intel 2 tane fiyatına 1 tane sattıkça tavsiye listeme hiç bir zaman giremez.
Biri 128 GB 77 dolar OCZ alacak, diğeri 120GB 149 dolara intel alacak ve arada bu dediğin farklar oluşacak diyorsun öyle mi? Bence sen buralarda pek gözükme, arkadaş tavsiyesi benden. Güzel güzel yazışıyoruz, karışmasın buralar.
77 dolara olan model OCZ Petrol. Eğer hakkındaki yorumlardan sadece birini okusaydınız ne demek istediğinizi anlarsınız. 1 hafta sonra sorun çıkaran, çalışmayan bir SSD kendisi, öbürü 5 yıl garantili. Ayrıca okuma ve yazma hızları burada konuştuğumuz Intel 330'dan çok daha düşük. SSD'ye geçmişken bari tam geçin.
Bir de açıklama getirmek istiyorum. Burada sanki Intel Fanboy'u gibi görünmüşüm. Halbuki günahım kadar sevmem şu firmayı. Yaptıkları işlemciler, anakartlar, SSD'ler falan kalitelidir ama aynı derecede pahalıdırlar. Ha bire anakart soketi değiştirler millet yeni anakart alsın diye. Ama artık SSD'lerinin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olması ilgimi çekmişti.
Tabi isteyen parasını istediği şeye harcamakta özgür
256 GB, 249 dolar, yanı GB başı 1 dolardan ucuz. Ehehhe... :D
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
10433 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve