Intel'in 330 serisi yeni SSD sürücüleri fiyatlanıyor

SSD kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, orta segment için hazırladığı 330 serisi yeni modellerinde agresif bir fiyatlandırma politikası uygulayabilir. Micron ortaklığında NAND Flash bellek yongalarını da üreten Intel'in yeni seri dahilinde 60GB, 120GB ve 180GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunması beklenirken, 120GB ve 180GB'lık modelleri 500MB/saniye seviyesinde okuma ile 450MB/saniye seviyesinde yazma, 60GB kapasiteli modelin ise 500MB/saniye okuma ve 400MB/saniye yazma hızları sunacak yeni SSD'lerde tüm modeller SATA-III uyumlu olacak.

Intel-Micron ortaklığındaki IMFlash tarafından 25nm fabrikasyon süreciyle üretilen MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler aynı zamanda TRIM, NCQ ve 256-bit AES veri şifreleme gibi özellikleri de destekleyecekler. Yurt dışı kaynaklı bir satış sitesinde 120GB'lık yeni model 149$ seviyesinden listelenip kaldırılırken resmi lansman tarihi ve fiyatlandırma şu an için netlik kazanmış değil.