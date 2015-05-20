Intel'in 5. nesil masaüstü işlemcileri öncesi anakart seçenekleri artıyor

Intel'in Broadwell tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmesine kısa bir süre kaldı. Bu süreçte anakart üreticilerinin de hazırlıkları sürüyor. Şimdiden pek çok Z97 çipsetli anakartlar piyasaya sürülmüş durumda.





LGA 1150 soket yapısını kullanan Z97 çipseti yerleşik olarak 6 adet 6Gbps SATA portunu destekliyor. 1600MHz DDR3 RAM bellek, 16x PCI-e 3.0 desteği, hız aşırtma desteği gibi özellikler sunan Z97 çipseti, kutudan 5. nesil işlemcilere destek, açılış koruması ve Rapid Storage desteği ile Z87 çipsetinden ayrılıyor. Ayrıca kutudan 5. nesil işlemcilere yerleşik destek ile çıkması ve 4. nesil işlemcilere destek sunması da en büyük avantaj.





Bugüne kadar pek çok anakart modeli testlere tabi tutuldu. Bunlardan en kapsamlısı olan ve geçen yıl yapılan 45 anakartlık testi tekrar hatırlatarak yeni işlemciler için anakart araştıran okuyuculara da fikir vermeyi amaçlıyoruz. Teste giren 45 adet anakart şu şekildeydi:





ASRock Fatal1ty Z87 Professional

ASRock Z87 OC Formula

ASRock Z87M Extreme4

ASRock Z87M OC Formula

ASRock Fatal1ty Z97 Killer

ASRock Z97 Extreme6

ASRock Z97 OC Formula

ASUS Gryphon Z87

ASUS H97-Pro

ASUS Maximus VI Extreme

ASUS Maximus VI Formula

ASUS Maximus VI Gene

ASUS Maximus VII Gene

ASUS Maximus VII Formula

ASUS Maximus VI Hero

ASUS Maximus VII Hero

ASUS Maximus VI Impact

ASUS Maximus VII Impact

ASUS Maximus VII Ranger

ASUS Sabertooth Z87

ASUS Sabertooth Z97 Mark 1

ASUS Sabertooth Z97 Mark 2

ASUS Sabertooth Z97 Mark-S

ASUS Z87-A

ASUS Z87-Deluxe

ASUS Z87-Deluxe Dual

ASUS Z87-Expert

ASUS Z87-Plus

ASUS Z87I-Pro

ASUS Z97-K

ASUS Z97I-Plus

ASUS Z97-Pro Gamer

ASUS Z97-Pro Wi-Fi ac

Gigabyte G1.Sniper Z87

Gigabyte Z87X-UD3H

Gigabyte Z87X-OC

Gigabyte Z97X-SOC Force

Gigabyte Z97X-UD3H

Gigabyte Z97X-UD5H-BK

Gigabyte H97-D3H

Intel DZ87KLT-75K

MSI Z87 MPower Max

MSI Z87 XPower

MSI Z97 Gaming 9 AC

MSI Z97M Gaming

MSI Z97 MPower Max AC

MSI Z97 XPower AC





Testlerde Intel Core i7-4770K işlemcisi, 8GB (2x4) G.Skill Ares DDR3 RAM, ASUS GeForce GTX 680 grafik kartı, Intel 335 Series SSD 120GB, Seasonic Platinum Fanless 520W güç kaynağı şeklinde bir donanım kullanılmış.





Testlerden örnekler verecek olursa 3D Mark Ice Storm testinde ASUS Maximus VI Extreme modeli 153 524 puan ile birinci, ASUS Z97I-Plus modeli 152 769 puan ile ikinci, ASUS Z87-Deluxe Dual modeli 152 141 puan ile üçüncü, ASRock Z87M Extreme4 modeli 151 761 puan ile dördüncü, ASRock Z97 OC Formula modeli ise 151 761 puan ile beşinci sırada geliyor.





3D Mark Firestrike testinde Gigabyte Z97X-SOC Force 6355 puan ile birinci, MSI Z97 XPower AC 6353 puan ile ikinci, ASUS Maximus VII Gene modeli 6352 ile üçüncü, ASUS Maximus VII Ranger modeli 6347 puan ile dördüncü, ASUS Maximus VII Impact modeli ise 6346 puan ile beşinci sırada yer alıyor.





Güç tüketimi değerlerine geldiğimizde bekleme konumunda ASRock Z87M Extreme4, ASUS Gryphon Z87, ASUS H97-Pro, ASUS Maximus VII Ranger, ASUS Z97-Pro Gamer ve Gigabyte Z97X-UD5H-BK modelleri 56 watt tüketim değeri ile en iyi kartlar olarak dikkat çekiyor.





Yoğun kullanımda ise ASUS Gryphon Z87 modeli 102 watt ile en iyisi olarak karşımıza çıkıyor. ASUS Z87-A, ASUS Z97-Pro Gamer ve MSI Z97M Gaming modelleri ise 104 watt tüketim değeri ile arkasında yer alıyor.





Watt başına performans bakımından ise ASUS Gryphon Z87 modeli yüzde 96.8, ASRock Z87M Extreme4 modeli yüzde 96.81, MSI Z97M Gaming modeli yüzde 97.4, ASUS Z87-A modeli yüzde 98.73, Gigabyte H97-D3H modeli yüzde 98.74 verimlilik oranı ile ilk 5 sırada yer alıyor.





Testlerdeki kartların büyük çoğunluğu ülkemizde de satışa çıkmış durumda. Bu bakımdan okuyucularımız tercih listesine bunları ekleyebilir. Ancak testlerdeki Z87 uyumlu anakartların 5. nesil işlemcilere destek vermediğinin altını çizelim.

http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1330&page=16