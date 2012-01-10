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Intel'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi detaylandı

7 yıl
21,6b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi detaylandı
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Intel'in sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon E5-2670 işlemcisine ait detaylar belirdi. Asus'un X79 çipsetli Mini-ATX anakartı Rampage IV Gene üzerinde görüntülenen işlemci, 32nm üretim teknolojisini kullanıyor ve Sandy Bridge-EP tasarımını temel alıyor.
VR-Zone tarafından yayınlanan CPU-Z ekran görüntüsüne göre Xeon E5-2670, 8 çekirdeğe ve Hyper Threading ile her çekirdek için 16 izlek desteğine sahip. Her çekirdek için 256Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcinin Seviye 3 bellek kapasitesi ise 20MB. Dört kanal entegre bellek kontorlcüsü üzerinden 128GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan işlemci 2.6GHz'de görev yapıyor ve 115 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor.
Intel tarafından bu çeyrekte pazara sunulması beklenen  Sandy Bridge-EP serisi işlemcilerin, mimari güncellemeler sayesinde güncel Xeon modellerine göre farklı uygulama türlerinde ciddi fark yaratması bekleniyor. Masaüstü platformundan farklı olarak 8 çekirdekli modellerin de olduğu Sandy Bridge-EP ailesinin güçlü üyelerinde Xeon E5-2670'in fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. 
Intel'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi detaylandı
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DH Misafiri 7 yıl
yok ferrari alırsın keyfine bakarsın (hey vallahım yarabbim yha)
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delik_deler 7 yıl
intel bi manyak alanda bi manyak.bende dahil
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lapry 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yok ferrari alırsın keyfine bakarsın (hey vallahım yarabbim yha)




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DH Misafiri 7 yıl
8 Core on Asrock X79 Extreme9
hardwareluxx.de/...
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-erna- 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

8 Core on Asrock X79 Extreme9

hardwareluxx.de/...

adam cinebench 11.5 de 13.75 almış
ben q6600 ile 3.55 alıyorum

baştaki 1 atsak da kurtarmıyor
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emirizmir 7 yıl
Fiyatı ise 4000$ cık değil, 1552$ olarak çıkacağı açıklandı.
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emirizmir 7 yıl
"VR-Zone tarafından yayınlanan CPU-Z ekran görüntüsüne göre Xeon E5-2670, 8 çekirdeğe ve Hyper Threading ile her çekirdek için 16 izlek desteğine sahip."
Ben bu işlemcinin toplam 8 çekirdek ve her çekirdeğe iki izlek olmak üzere toplam 16 izlekli olduğunu biliyordum.Her çekirdekte 16 izlek değil. Yazım hatası olabilir!
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DH Misafiri 7 yıl
İlk 8 çekirdekli işlemciyi ibm çıkardı. Bunu hatırlatmak istedim
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akibeel 7 yıl
fiyat nedir:)
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Jinnet0z 7 yıl
Amd 4ever


Fiyatları ucuz oldukça alıcam valla intel miltel dinlemem
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DH Misafiri 7 yıl
Amd zaten hali hazırda 16 çekirdekli sunucu işlemcilerini üretmiş durumda.
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MassiveDynamic 7 yıl
motor fiyatına satılır artık
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rabitelli 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Amd zaten hali hazırda 16 çekirdekli sunucu işlemcilerini üretmiş durumda.

ayyynen.


Bu arada amd bitti gitti yan yattı çamıra battı diyen arkidişlerimiz fxleri baz almıyordur umarım. Yok değilse sormak isterim; opteon nedir, yenir mi?...
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escapethelife 7 yıl
x79 çıktı hala eski işlemcilerin fiyatları düşer diye bekliyorum. düşeceğine artmış sanki. i72600 ü 650 tl fiyatlarında görüyodum bi ara şimdi 855 mi ne olmuş.
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Kei$er$oZe 7 yıl
Son günlerde bu intel işlemcileri yanlış kavradığımı anladım.Daha doğrusu kafam iyice karıştı.Öncelikle şu GHZ olayını karıştırıyorum galiba.Mesela 2 çekirdekli bir işlemcide 3.1 ghz yazarsa bir çekirdeğin 3.1 ghz ettiği 2 çekirdekle birlikte toplamı 6.2 ghz etmiyor mu.Piyasaya bir oyun çıkar ve sistem gereksinimleri yazar.Oyun için önerilen sistem i3 2.4 ghz olsun mesela.Normalde işlemci çalışırken ilk olarak 1. çekirdek full olana kadar yük binip ondan sonra 2. çekirdek o yükü kaldırmıyor mu.Yani intel i3-i5-i7 lerde önemli olan her çekirdeğin kullandığı ghz toplamları mı yoksa mb olarak bellek ve nm değerleri mi.İntel i3-i5 vs. geldiğinden beri karıştırıyorum.İntelin sitesine bakıyorum mesela.İki tane işlemci var ve 2 side çift çekirdekli ve aynı ghz değerlerine sahip.Ama birisi 2 yollu ve nm değeri 45,diğeri ise 4 yollu ve nm değeri 30.Nm değeri 30 olan ilkinden 2 kat daha pahalı.O zaman burada önemli olan ghz yerine nm,thread ve cache değerleri mi.Bide 1. işlemcinin nm,cahce değerleri 2. işlemciden 2 kat daha iyi ama 2. işlemci 4 çekirdekli iken 1. işlemci 2 çekirdekli olsun.GHZ değerlerinide aynı tutarsak hangisi daha iyi oluyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
- Ne kadar
- Eee sadece 4000 Dolarcık.
- Hass Citroen!
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ilhan_28 7 yıl
yalnız bunun fiyatına şöyle temiz bi murat 131 alınır galiba
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Axener 7 yıl
intel coşmaya devam ediyor.
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Devrimci Penguen 7 yıl ilhan_28
ilhan_28

yalnız bunun fiyatına şöyle temiz bi murat 131 alınır galiba



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Voidreaver 7 yıl ilhan_28
ilhan_28

yalnız bunun fiyatına şöyle temiz bi murat 131 alınır galiba

Murat 131 miiii???? Neredeyse temiz bi Fairway alınır :DDDDD
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