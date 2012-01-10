Intel'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi detaylandı

Intel'in sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon E5-2670 işlemcisine ait detaylar belirdi. Asus'un X79 çipsetli Mini-ATX anakartı Rampage IV Gene üzerinde görüntülenen işlemci, 32nm üretim teknolojisini kullanıyor ve Sandy Bridge-EP tasarımını temel alıyor.

VR-Zone tarafından yayınlanan CPU-Z ekran görüntüsüne göre Xeon E5-2670, 8 çekirdeğe ve Hyper Threading ile her çekirdek için 16 izlek desteğine sahip. Her çekirdek için 256Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcinin Seviye 3 bellek kapasitesi ise 20MB. Dört kanal entegre bellek kontorlcüsü üzerinden 128GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan işlemci 2.6GHz'de görev yapıyor ve 115 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor.

Intel tarafından bu çeyrekte pazara sunulması beklenen Sandy Bridge-EP serisi işlemcilerin, mimari güncellemeler sayesinde güncel Xeon modellerine göre farklı uygulama türlerinde ciddi fark yaratması bekleniyor. Masaüstü platformundan farklı olarak 8 çekirdekli modellerin de olduğu Sandy Bridge-EP ailesinin güçlü üyelerinde Xeon E5-2670'in fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.