Intel'in Braswell serisi yeni nesil işlemcileri detaylandı

Core M serisi işlemcilerle 14nm üretim geometrisine geçiş yapan ve ardından diğer mobil işlemcilerini de yeni üretim sürecine dahil eden Intel, düşük maliyetli sistemler için geliştirdiği Braswell serisi yeni işlemci modellerini de kullanıma sunuyor. Önceki jenerasyona kıyasla daha yüksel genel işlem performansını, daha düşük ısıl tasarım gücüyle sağlayacak olan işlemci ailesi, yepyeni CPU ve GPU mimarisinden istifade ediyor.

Cherry Trail platformuna dahil yeni nesil Atom işlemci ailesinde de göreceğimiz Airmont mimarisinin kullanıldığı Braswell işlemcileri, 1 veya 2 modül ile birlikte DDR3 bellek kontrolcüsüne, grafik birimine, çipset seviyesinde I/O arayüzüne sahip. Yapısal özellikleri itibariyle SoC yani yongada sistem formuna dahil edebileceğimiz Braswell işlemcilerindeki her bir modül iki Airmont x86 çekirdeğinden ve 1MB büyüklüğünde L2 bellek ile donatılmış durumda.

Airmont mimarisi kapsamında SSE4'e kadar SIMD komut desteği sunan işlemciler, Intel64, Sanallaştırma ve Burst Performance teknolojilerine de sahip. Braswell işlemcilerindeki GPU yani grafik işlem birimi ise, 8. nesil düşük enerji tüketimli mimariyi kullanıyor. İşlemci modeline göre 16 işlem birimiyle konfigüre edilebilen GPU'nun çalışma frekansı da, işlemci modeline göre farklılık gösterebiliyor. Yeni işlemci ailesinin bellek kontrolcüsü ise 1600MHz'e kadar DDR3 bellek kullanımına resmi destek veriyor. Haberimize konu olan Celeron ve Pentium serisi işlemciler, düşük maliyetli masaüstü bilgisayarlar, bazı miniPC'ler ve Chromebook gibi ekonomik sistemlerde kullanılacak.

Core M sınıfı işlemcilerle kıyasladığımızda, Celeron tabanlı modellerin 4 Watt TDP ile biraz daha enerji verimli görünürken, performans kısmında ise zayıflı yaratacak bazı eksiklere sahip olduğunu anlıyoruz. Örneğin bu işlemcilerde Hyper-Threading teknolojisi bulunmuyor dolayısıyla çekirdek sayısı kadar izlek işleme alınabiliyor. L2 bellek büyüklüğü Core M ailesine göre iki kat daha yüksek görünse de, Core M'in 4MB büyüklüğündeki L3 bellek avantajı büyük fark yaratıyor. Ayrıca CPU seviyesinde olmasa da, GPU tarafında Core M sınıfı işlemci modellerinin daha agresif saat hızlarına erişebilmesi de fark yaratan bir diğer unsur.

Yeni işlemci ailesinin ilk modelleri arasında, en dikkat çekici olanı Pentium N3700. Dört çekirdekli olan ve standart olarak 1.6GHz hızında çalışan işlemci, 2.4GHz'e kadar frekans arttırımı yapabiliyor. 6 Watt TDP değeri ile gelen işlemcinin maliyeti ise 161 dolar. Tabi ki bu liste fiyatı, üreticinin büyüklüğü ve Intel ile olan işbirliği seviyesinin adetlere yansıma oranı fiyatlarda değişikliklere neden olabilir. Görünen o ki yeni işlemcilerle birlikte, özellikle düşük maliyetli sistemler hem daha uzun çalışacak hem de daha iyi performans sunacak.



