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Intel'in Core i7-3770K işlemcisi 7032MHz'e hız aşırtıldı

6 yıl
16,7b
1
36
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte adına çalışan Tayvanlı hız aşırtma profesyoneli Hicookie, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge işlemci ailesinin en azından şu an için en hızlı temsilcisi olan Core i7-3770K işlemcisini, 7GHz'in üzerine çıkartarak önemli bir başarıya imza attı. Çarpan kilidi açık olarak gelen işlemciyi, Gigabyte'ın Z77 çipsetli GA-Z77X-UD3H anakart modeli üzerinde test eden Hicookie, rekor hıza ulaşmak için işlemcinin soğutulmasında Sıvı Azot kullanmış.
Çalışma gerilimi yani vCore değeri 1.956v seviyesine yükseltilen, FSB değeri ve çarpanı ise sırasıyla 111.63MHz ve 63x olarak belirlenen işlemcini ES (Mühendislik Örneği) örneği olduğunu da not düşmek gerekiyor. 2GB kapasiteli Corsair DDR3 bellek modülünün kullanıldığı çalışmada, sistemin ihtiyaç duyduğu gücün karşılanmasını ise Corsair'ın AX1200 güç kaynağı üstlenmiş. CPU-Z onayı da alan rekor çalışma için Hicookie bir de video yayınladı. İşte detaylar;

 
 

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Nessarien 6 yıl en beğenilen
Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.
Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amd'nin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amd'nin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.
Hemen Steam'deki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.
Cpu
DECEMBER 2010 - MAY 2012
Amd %28.09
Intel %71.91
Gpu
DECEMBER 2010 - MAY 2012
Nvidia %47.93
Intel %10.46
Amd %35.77
Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amd'yi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz ''kullanıcı dostu'' masalı 7970 release edildiğinde Amd'nin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.
Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intel'den gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.
Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.
Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum biz...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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eXaeL@DH 6 yıl
Bildiğim kadarıyla Linux üzerinde AMD işlemcilerde hayvani bir performans artışı olmuştu. Adamlar boşuna Bulldozer ismini koymamış sadece tam potansiyelini kullanamıyor. Ama AMD'nin anlamadığı birşey var. İntel, Microsofta rüşvet verdiği sürece Windows üzerinde yüksek bir performans artışı olmayacak. Gene ütüphanelerle oynanır. Gene düşük performans alınır. Steam, Linux'a geçse oyunlarda geçer. Bu durumda bende Pardus kullanırım ve FX işlemci alırım.
Bildiğim kadarıyla Linux üzerinde AMD işlemcilerde hayvani bir performans artışı olmuştu. Adamlar boşuna Bulldozer ismini koymamış sadece tam potansiyelini kull...
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*INVICTUS* 6 yıl
Oyun ve web tasarım icin 3570k mı yoksa 3770k mı alsam acaba?
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Crimson Red 6 yıl
ego tatmininden başka bir şey değil.
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sticer12 6 yıl
lapry
Nessarien Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya. Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amdnin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amdnin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız. Hemen Steamdeki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım. Cpu DECEMBER 2010 - MAY 2012 Amd %28.09 Intel %71.91 Gpu DECEMBER 2010 - MAY 2012 Nvidia %47.93 Intel %10.46 Amd %35.77 Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amdyi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz kullanıcı dostu masalı 7970 release edildiğinde Amdnin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım. Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intelden gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında. Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.
Kusurabakma Birader sonuna kadar AMD

biz burda sadece amd nin oc yönünden ileri olduğunu söylüyoruz saf performans değil
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sticer12 6 yıl
amd gerçekten oc performansında 1 numara
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lebbeyk_ 6 yıl
Nessarien
Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amdnin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amdnin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.Hemen Steamdeki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.CpuDECEMBER 2010 - MAY 2012Amd %28.09Intel %71.91GpuDECEMBER 2010 - MAY 2012Nvidia %47.93Intel %10.46Amd %35.77Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amdyi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz kullanıcı dostu masalı 7970 release edildiğinde Amdnin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intelden gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.

Kusura bakma birader.
AMD..
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mr.creative 6 yıl
masallah ha gayret!
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kurunc 6 yıl
Hala AMD işlemci kullanan var mı ya :)
Demekki necrofil yani ölü sevici çok bu memlekette :P
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molnet 6 yıl
Kullandığı işletim sistemi korsan :D
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aspirin_00 6 yıl
afedersiniz ama resmen sidik yarışına döndü bu olaylar yok ram işlemci hız aşırtmaları sanki büyük bir olay...
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Nessarien 6 yıl en beğenilen
Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.
Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amd'nin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amd'nin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.
Hemen Steam'deki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.
Cpu
DECEMBER 2010 - MAY 2012
Amd %28.09
Intel %71.91
Gpu
DECEMBER 2010 - MAY 2012
Nvidia %47.93
Intel %10.46
Amd %35.77
Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amd'yi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz ''kullanıcı dostu'' masalı 7970 release edildiğinde Amd'nin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.
Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intel'den gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.
Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.
3 Yanıt Yanıtla +7
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hayırsız 6 yıl Nessarien
Nessarien

Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.

Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amd'nin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amd'nin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.

Hemen Steam'deki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.

Cpu

DECEMBER 2010 - MAY 2012

Amd %28.09
Intel %71.91

Gpu

DECEMBER 2010 - MAY 2012

Nvidia %47.93
Intel %10.46
Amd %35.77

Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amd'yi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz ''kullanıcı dostu'' masalı 7970 release edildiğinde Amd'nin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.

Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intel'den gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.

Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.

İntel işlemcilerin daha fazla kullanılması intel işlemcilerin daha iyi olduğunu göstermez.
Bir çok ülkede seçim yapılıyor ve en çok oyu alan parti ülkenin başına geçiyor ülkenin başına geçen partinin ülkeyi en iyi idare etiğini iddia edemezsiniz
sadece halkın büyük bir çoğunluğunun oyunu aldığını söyleye bilirsiniz bir diğer konu ise kullanmış olduğumuz işletim sistemi gereği ve büyük şirketlerin
piyasaya sunduğu bilgisayarların hangi işlemciyi tercih ettikleri de önemli neden asus bir anakart çok kullanılıyor da ülkemizde evga kullanılmıyor
umarım anlatmak istediğimi anlamıştır sın
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lapry 6 yıl Nessarien
Nessarien

Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.

Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amd'nin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amd'nin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.

Hemen Steam'deki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.

Cpu

DECEMBER 2010 - MAY 2012

Amd %28.09
Intel %71.91

Gpu

DECEMBER 2010 - MAY 2012

Nvidia %47.93
Intel %10.46
Amd %35.77

Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amd'yi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz ''kullanıcı dostu'' masalı 7970 release edildiğinde Amd'nin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.

Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intel'den gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.

Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.

Kusurabakma Birader sonuna kadar AMD
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aceleciburak 6 yıl Nessarien
Nessarien

Haber Intel 3770k işlemcisinin hız aşırtılması ama pat diye Amd fanboylar atlamış yine konuya.

Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amd'nin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amd'nin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.

Hemen Steam'deki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.

Cpu

DECEMBER 2010 - MAY 2012

Amd %28.09
Intel %71.91

Gpu

DECEMBER 2010 - MAY 2012

Nvidia %47.93
Intel %10.46
Amd %35.77

Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amd'yi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz ''kullanıcı dostu'' masalı 7970 release edildiğinde Amd'nin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.

Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intel'den gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.

Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.

1999 yılında Celeron 500 olan sistemini 2001 de Duron 750 ile güncellemiştim sonrasnda NForce 2 + Athlon XP Barton 2500 sonrasında ise Nforce 3 AGP + Athlon 64 3000 ve 2007 de salaklık yapıp i946 anakart ve Pentium E2160 almıştım ki asrın hatasıydı benim için sonrasında bi şanstır Athlon 64 X2 5000 BE çıktı ki kullananlar bilir o segmentin en baba işlemcisidir OC potansiyeli fln zaten Black Edition segmenti altında işlemcisiydi yanlış hatırlamıyorsam ve ECS 780G anakart ve sonrasında ise Phenom II x2 555 BE kısacası demem o ki ben intel e bu kadar para saysaydım devamlı tamamen batmıştım maddi açıdan

intel çok satabilir yada nvidia oyunlarda performans verebilir benim için bunların bir önemi yok benim cebimden çıkan para önemli şuan için en popüler işlemci i7 2600K yada i7 3770K olabilir ama cebimden çıkardığım paranın 1 seneden fazla katkısını görmeliyim.

şuan i7 3770K aldım diyelim hadi bir flashforward ile 2013 yılının haziran ayına gidelim ve 2 haziran olsun intel 8 serisi chipsetleri duyursun üreticiler bir bir Z88(?) ve benzeri chipsetleri sergilesin intel i7 4000 serisi (?) işlemcileri lanse etsin ve ben bir sene öncesinde i7 3770K+Z77 ye toplamda 1250 lira verdim diye moralim bozulsun yetmezmiş gibi soket uyumluluğu olmasın ( Haswell işlemcilerin 1150 pin ile gelecek olduğunu duymayan kalmadı) işlemci upgrade seçeneğim sıfırlansın çift taraflı kederleneyim.

kusura bakmada ben paramı sokakta bulmadım 10 seneyi aşkındır bu piyasayı takip ediyorum ve cebimdeki para en az şekilde çıkmalı ve bir çok teknolojiyi barındırmalı.bahsettiğim durum benim bakış açımdan AMD de mevcut özellikle yeni çıkan Trinity APU lar ile ve şuan için yeni APU nun tepe modeli olan A10 5800K nın max 400 liradan geleceğini öngörürsek A85 anakartında yurtdışında 100 Euro olacağını biliyoruz onuda 350 lira diyelim toplamda cebimden neredeyse bir i7 3770K kadar para çıkacak ve ben sistemimi kullanabileceğim

benim için satın alınabilirliği pek kriter değil yada popülaritesi komple teknoloji çözümü sunan bir teknoloji olması ürün alma kriterimi etkileyebilir. Gelecek 1 yıl içerisinde OpenCL in yazılımlarda patlama yapacağını varsayarsak APU nun katkısı dahada önem kazanacaktır ve ben basit ve uygun fiyatlı bir sistemde entegre gpunun katkısı ile Solid üzerinde render alacağım ki Adobe CS6 nın APU desteği zaten şimdiden mevcut.

AMD görece olarak başarılı yada başarısız olsun benim cüzdanıma hitap ediyorsa steam yada farklı yerlerin sıralamasına bakmadan tercih ederim bu dediğim işlemci tarafında AMD HD 7000 e gelirsek gerçekten fiyatın yüksek olduğunu kabul ediyorum o noktada da eleştirmeye devam ediyorum...
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DemirAtlı 6 yıl
sıvı betonla zor soğutmuşlardır :))))))))
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