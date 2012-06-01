Intel'in Core i7-3770K işlemcisi 7032MHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte adına çalışan Tayvanlı hız aşırtma profesyoneli Hicookie, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge işlemci ailesinin en azından şu an için en hızlı temsilcisi olan Core i7-3770K işlemcisini, 7GHz'in üzerine çıkartarak önemli bir başarıya imza attı. Çarpan kilidi açık olarak gelen işlemciyi, Gigabyte'ın Z77 çipsetli GA-Z77X-UD3H anakart modeli üzerinde test eden Hicookie, rekor hıza ulaşmak için işlemcinin soğutulmasında Sıvı Azot kullanmış.
Çalışma gerilimi yani vCore değeri 1.956v seviyesine yükseltilen, FSB değeri ve çarpanı ise sırasıyla 111.63MHz ve 63x olarak belirlenen işlemcini ES (Mühendislik Örneği) örneği olduğunu da not düşmek gerekiyor. 2GB kapasiteli Corsair DDR3 bellek modülünün kullanıldığı çalışmada, sistemin ihtiyaç duyduğu gücün karşılanmasını ise Corsair'ın AX1200 güç kaynağı üstlenmiş. CPU-Z onayı da alan rekor çalışma için Hicookie bir de video yayınladı. İşte detaylar;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amd komplo teorileri başlasın, durmayın sakın. Bayılıyorum bizim yurdum insanına. Kahve kültürünüzü gelip donanım konularını kirletmek için kullanmayın lütfen. Intel Amd'nin önünde işlemci pazarında. Gpu pazarındaysa Nvidia Amd'nin önünde bu dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek durumundayken o öyle olsaydı bu böyle olsaydı gibi saçma ve gerçek dışı bahanelerin arkasına sığınıp bir firmayı gereksiz yere savunmak anlamsız.
Hemen Steam'deki aktif kullanıcıların işlemci gpu kullanımındaki son duruma bakalım.
Cpu
DECEMBER 2010 - MAY 2012
Amd %28.09
Intel %71.91
Gpu
DECEMBER 2010 - MAY 2012
Nvidia %47.93
Intel %10.46
Amd %35.77
Intel saf performans bazında rakipsiz şekilde Amd'yi yerle bir ederken kalkıp hala firmayı amaçsızca savunmanız beni şaşırtıyor. Kaldı ki o yıllardır arkasında durduğunuz ve bıkmadan savunduğunuz ''kullanıcı dostu'' masalı 7970 release edildiğinde Amd'nin fiyatları tepe noktaya çıkarmasıyla da sona erdi sanırım.
Fx serisi yıllar önce (2005-2006) performans lideriyken fiyatları nasıldı kaçınız biliyor acaba ? Kaçınız bu işlemcilerden aldı ? Ben söyleyeyim 1.000 - 1.300 dolar civarındaydı. Açın gözlerinizi biraz yahu. Fiyat odaklı Intel'den gereksiz yere nefret etmeye gerek yok. Kim liderse kim öndeyse ve kim rakipsiz olup ezici üstünlüğe sahip olursa fiyatları dilediği gibi belirliyor teknoloji pazarında.
Yorumlarızı yaparken biraz düşünün geçmişi unutmadan ölçüp biçip değerlendirip mesaj atın. Mühim olan performans odaklı objektif şekilde firmalar hakkında görüş bildirmektir. Böyle boş hikayelerle buralara gelmeyin lütfen.