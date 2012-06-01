Intel'in Core i7-3770K işlemcisi 7032MHz'e hız aşırtıldı

Gigabyte adına çalışan Tayvanlı hız aşırtma profesyoneli Hicookie, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge işlemci ailesinin en azından şu an için en hızlı temsilcisi olan Core i7-3770K işlemcisini, 7GHz'in üzerine çıkartarak önemli bir başarıya imza attı. Çarpan kilidi açık olarak gelen işlemciyi, Gigabyte'ın Z77 çipsetli GA-Z77X-UD3H anakart modeli üzerinde test eden Hicookie, rekor hıza ulaşmak için işlemcinin soğutulmasında Sıvı Azot kullanmış.

Çalışma gerilimi yani vCore değeri 1.956v seviyesine yükseltilen, FSB değeri ve çarpanı ise sırasıyla 111.63MHz ve 63x olarak belirlenen işlemcini ES (Mühendislik Örneği) örneği olduğunu da not düşmek gerekiyor. 2GB kapasiteli Corsair DDR3 bellek modülünün kullanıldığı çalışmada, sistemin ihtiyaç duyduğu gücün karşılanmasını ise Corsair'ın AX1200 güç kaynağı üstlenmiş. CPU-Z onayı da alan rekor çalışma için Hicookie bir de video yayınladı. İşte detaylar;



