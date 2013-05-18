Intel'in DC S3500 serisi SSD sürücüleri yurt dışında satışa sunuldu

Farklı fiyat ve performans segmentleri için hazırladığı sürücü modelleriyle SSD pazarında yükselişe geçen Intel, ürün gamının en yeni üyesi olan DC S3500 modelini satışa sundu. Wolfville kod adını taşıyan kurumsal odaklı yeni SSD, son kullanıcı odaklı modellere kıyasla Intel tarafından üretilen NAND Flash bellek yongaları, Intel tarafından geliştirilen kontrolcü ve yine Intel’e ait olan firmware yazılımı ile ayrılmayı başarıyor. SSD pazarını yakından takip edenlerin bildiği üzere, piyasadaki diğer SSD modellerinde genellikle farklı firmalara ait flash yongaları ve kontrolcü kullanılır. İncelemesini daha önce yaptığımız Intel DC S3700 modelinin alt alternatifi olan yeni SSD sürücü,20nm üretim teknolojisiyle geliştirilmiş NAND Flah bellek yongalarını kullanıyor. Şu an piyasada yaygın olarak 25nm çipler kullanılırken, daha ileri üretim teknolojisi güç tasarrufu ve daha düşük maliyet gibi avantajlar getiriyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 450MB/saniye sıralı okuma ve 400MB/saniye sıralı yazma hızları sunan DC S3500, 4K rastgele okuma performansı olaraksa 72.000 IOPS gibi bir değere imza atabiliyor. Bu verilere ek olarak yeni SSD’nin okuma erişim süresinin 50us, yazma erişim süresinin ise 60us olduğunu belirtmek gerekiyor. Yazma dayanım kapasitesi 275TB’a kadar çıkabilen yani hata öncesi kullanım süresi açısından uzun ömür vaad eden kurumsal sınıf yeni SSD depolama sürücüsü aynı zamanda sahip olduğu dahili kondansatörler ile elektrik kesilmesine karşı da daha yüksek veri güvenliği sağlayabiliyor. Farklı kapasite seçenekleri ile pazarda yer alacak DC S3500’ün giriş seviyesi modeli olan 120GB’lık seçenek 135$ civarı yurt dışı satış fiyatına, en yüksek kapasiteli seçenek olan 800GB’lık model ise 1050$ seviyesinden alınabilecek. Tabi bunlar yurt dışı fiyatlar olduğu için DC S3500 ülkemize geldiğinde bir miktar daha yüksek fiyat farkının oluşması da beklenebilir. Intel DC S3500, Kingston E100 gibi piyasadaki kurumsal odaklı, satın alınabilirliği yüksek SSD modellerine rakip olacak.



