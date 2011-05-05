Intel'in DirectX 11 destekli yeni grafik işlemcisi detaylandı

Dün yaptığı açıklamayla 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerinde 3D Tri-Gate transistör teknolojisini kullanacağını duyuran Intel'in 2012 planlarına ait yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sandy Bridge tabanlı işlemcileriyle entegre grafik performansında önemli bir aşama kaydeden Intel'in, önümüzdeki yıl için planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde kullanacağı DirectX 11 destekli grafik birimi detaylandı.

Daha önceki inceleme ve haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Sandy Bridge tabanlı işlemcilerde kullanılan HD 2000 ve HD 3000 isimli entegre grafik birimleri, giriş seviyesindeki harici ekran kartlarına yakın performans vaad ediyorlar. Aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çalışma frekanslarını ciddi oranda arttırabilen entegre grafik birimleri, yüksek tanımlı videolar konusunda da hızlandırma yapabiliyorlar.

Intel, Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcileriyle birlikte entegre grafik konusunda daha da rekabetçi olmayı hedefliyor. DirectX 10.1 destekli mevcut iGPU tasarımından farklı olarak yeni grafik birimleri DirectX 11 ile birlikte hem OpenCL 1.1 hem de OpenGL 3.1 gibi endüstri standartlarına da destek getirecek.

Intel'in resmi dökümanlarına göre Ivy Bridge ailesiyle birlikte entegre grafik birimindeki uygulama birimlerinin sayısı da artıyor. 6 uygulama birimine sahip HD 2000 ve 12 uygulama birimine sahip HD 3000 entegre grafik birimlerinden farklı olarak yeni tasarımda uygulama biriminin sayısı %33 oranında arttırılarak 16'ya çıkartılırken, bazı işlemci modelleri için uygulama birimlerinin sayısı 6 olmaya devam edecek.

Uygulama birimlerinin sayısınıdaki artışa ek olarak tasarımda yapılacak güncellemeler sayesinde 3D performansının kaydadeğer biçimde arttırılacaği belirtilen yeni grafik birimi, medya özellikleriyle de sınıf atlayacak. Blu-ray 2.0 için donanım tabanlı hızlandırma desteği getirecek olan yeni iGPU tasarımı kodlama hızlandırma, gelişmiş video işlem özellikleri ve aynı anda 3 bağımsız monitör desteği gibi detayları da bünyesinde barındıracak.

Ivy Bridge platformunun grafik tarafındaki güncellemeler sadece yeni nesil iGPU ile sınırlı kalmayacak. Intel yeni platform ile birlikte PCIe 3.0 desteği de sunmaya başlayacak yani 2012 ile birlikt PCIe 3.0 uyumlu ekran kartlarının çıkması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak yeni platform doğal USB 3.0 desteği getirecek ve Thubderbolt teknolojisini eklenebilir ilave özellik olarak sunacak.