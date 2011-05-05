Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in DirectX 11 destekli yeni grafik işlemcisi detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
1
5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dün yaptığı açıklamayla 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerinde 3D Tri-Gate transistör teknolojisini kullanacağını duyuran Intel'in 2012 planlarına ait yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sandy Bridge tabanlı işlemcileriyle entegre grafik performansında önemli bir aşama kaydeden Intel'in, önümüzdeki yıl için planladığı 22nm Ivy Bridge işlemcilerinde kullanacağı DirectX 11 destekli grafik birimi detaylandı.

Daha önceki inceleme ve haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Sandy Bridge tabanlı işlemcilerde kullanılan HD 2000 ve HD 3000 isimli entegre grafik birimleri, giriş seviyesindeki harici ekran kartlarına yakın performans vaad ediyorlar. Aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çalışma frekanslarını ciddi oranda arttırabilen entegre grafik birimleri, yüksek tanımlı videolar konusunda da hızlandırma yapabiliyorlar.

Intel'in DirectX 11 destekli yeni grafik işlemcisi detaylandı
Tam Boyutta Gör

Intel, Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcileriyle birlikte entegre grafik konusunda daha da rekabetçi olmayı hedefliyor. DirectX 10.1 destekli mevcut iGPU tasarımından farklı olarak yeni grafik birimleri DirectX 11 ile birlikte hem OpenCL 1.1 hem de OpenGL 3.1 gibi endüstri standartlarına da destek getirecek.

Intel'in resmi dökümanlarına göre Ivy Bridge ailesiyle birlikte entegre grafik birimindeki uygulama birimlerinin sayısı da artıyor. 6 uygulama birimine sahip HD 2000 ve 12 uygulama birimine sahip HD 3000 entegre grafik birimlerinden farklı olarak yeni tasarımda uygulama biriminin sayısı %33 oranında arttırılarak 16'ya çıkartılırken, bazı işlemci modelleri için uygulama birimlerinin sayısı 6 olmaya devam edecek.

Intel'in DirectX 11 destekli yeni grafik işlemcisi detaylandı
Tam Boyutta Gör

Uygulama birimlerinin sayısınıdaki artışa ek olarak tasarımda yapılacak güncellemeler sayesinde 3D performansının kaydadeğer biçimde arttırılacaği belirtilen yeni grafik birimi, medya özellikleriyle de sınıf atlayacak. Blu-ray 2.0 için donanım tabanlı hızlandırma desteği getirecek olan yeni iGPU tasarımı kodlama hızlandırma, gelişmiş video işlem özellikleri ve aynı anda 3 bağımsız monitör desteği gibi detayları da bünyesinde barındıracak.

Ivy Bridge platformunun grafik tarafındaki güncellemeler sadece yeni nesil iGPU ile sınırlı kalmayacak. Intel yeni platform ile birlikte PCIe 3.0 desteği de sunmaya başlayacak yani 2012 ile birlikt PCIe 3.0 uyumlu ekran kartlarının çıkması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak yeni platform doğal USB 3.0 desteği getirecek ve Thubderbolt teknolojisini eklenebilir ilave özellik olarak sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ju1i@~ 8 yıl
Ivy Bridge'in 4 kanal bellek desteği olacağını okumuştum ama burdaki şemada 2 kanal olarak belirtilmiş. Şimdiki işlemciler bile 3 kanal destekliyor, yeni nesilde azalma olması ilginç. Ayrıca Tri-Gate transistörlerin GPU'da da kullanılacağını varsayıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 8 yıl
merak ediyorum bu entegre DX11 becerili GPU işlemcinin yük altındaki çalışma sıcaklığını ve de OC potansiyelini nasıl etkileyecek.

22nm olması mutlaka önemli bir avantaj ama işlemcinin makul ısılarda çalışmasına yeterli olacak mı acaba görücez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 8 yıl
Ju1i@~

Ivy Bridge'in 4 kanal bellek desteği olacağını okumuştum ama burdaki şemada 2 kanal olarak belirtilmiş. Şimdiki işlemciler bile 3 kanal destekliyor, yeni nesilde azalma olması ilginç. Ayrıca Tri-Gate transistörlerin GPU'da da kullanılacağını varsayıyorum.


lga1155 ivy bridge burdaki.. sandy bridge'de olduğu gibi ilk önce mainstream ivy'leri göreceğiz, high end olarak sb-e'ler bulunacak, şimdiki gulftownlar yerine..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IronFist_InFlames 8 yıl
Oldum olası intelin grafik işlemcileri vasattı GPU işine yoğunluk verirde PCI grafik kartları yapmaya başlarsa Nvidia ya büyük zarar verir ATI/AMD müşterisi belli zaten ama Intel müşterileri Nvidia ya ya yoğunluk veriyolar Nvidia müşterisinde büyük bir azalma olucaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Lifecam HD-3000 "HD USB Web Kamera ile kalite ve eğlence bir arada" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -16- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim