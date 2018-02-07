Intel’in akıllı gözlüğü gerçeğinden farksız

Google’ın Glass adındaki akıllı gözlük projesinin rafa kalkmasından sonra teknoloji dünyası bu türden biraz uzaklaşmış ve daha çok kask şeklindeki modellere yönelmişti. Intel bu türü yeniden ayağa kaldırabilir.

Intel Vaunt özellikleri

Vaunt adıyla geliştirilen akıllı gözlük standart gözlükler gibi ve sadece 50 gram ağırlığında. Akıllı özellikleri kullanılmadığında normal bir şekilde takılabiliyor. Bu bakımdan kişinin sürekli takabileceği bir aksesuar olma özelliği taşıyor. Şu anda prototip aşamasında ve bazı otoriteler tarafından testleri yapılıyor.

Vaunt öncekilerden daha gelişmiş ve daha farklı teknolojiler barındırıyor. Yani camların üzerine görüntü yansıtma söz konusu değil. Çok düşük enerji harcayan birinci sınıf bir lazer gözünüze 400x150 piksel çözünürlüğünde tek renkli görüntüler yansıtıyor. Böylece fazla enerji harcamadan içerikler izlenebiliyor.

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Gözlük kamera veya mikrofon barındırmıyor. Şu anda kontroller kafa sallama gibi farklı hareketlerle yapılıyor. Ayrıca pusula ve ivme ölçer sensörler de hareket algılamada yardımcı oluyor. İlerde mikrofon ile Siri veya Alexa gibi asistanlara bağlanılabilecek.

Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanan gözlük, ana uygulamaları cihaz üzerinde çalıştırıyor ancak bazı uygulamalar yerel olarak da çalışabiliyor ve bunun için bir de işlemci entegre edilmiş.

Gözlük normal işlerinize devam ederken gelen bildirim veya mesajları gözünüze yansıtabiliyor. Veya mutfağa girdiğinizde bunu algılayarak yemek ile ilgili öneriler yapmaya başlıyor. Google Glass açısından baktığımızda önemli aşamalar kaydettiğini söyleyebiliriz.

Intel bunu bir referans olarak geliştirmiş ve gelecekte üreticiler açık erişim programları ile kendi gözlüklerini satışa sunabilecekler. Erken aşamada olduğu için performans ve batarya tüketimi gibi konular henüz net değil. Bununla birlikte önemli bir potansiyel sunacak gibi görünüyor.