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Intel’in akıllı gözlüğü gerçeğinden farksız

Yıllar önce unutulan akıllı gözlük trendini raftan indiren Intel bu kez ilgi çekecek gibi görünüyor. Intel Vaunt akıllı gözlük gerçek bir gözlük tasarımından farksız.
1 yıl
3,2b
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Glass adındaki akıllı gözlük projesinin rafa kalkmasından sonra teknoloji dünyası bu türden biraz uzaklaşmış ve daha çok kask şeklindeki modellere yönelmişti. Intel bu türü yeniden ayağa kaldırabilir.

Intel Vaunt özellikleri

Vaunt adıyla geliştirilen akıllı gözlük standart gözlükler gibi ve sadece 50 gram ağırlığında. Akıllı özellikleri kullanılmadığında normal bir şekilde takılabiliyor. Bu bakımdan kişinin sürekli takabileceği bir aksesuar olma özelliği taşıyor. Şu anda prototip aşamasında ve bazı otoriteler tarafından testleri yapılıyor.

Vaunt öncekilerden daha gelişmiş ve daha farklı teknolojiler barındırıyor. Yani camların üzerine görüntü yansıtma söz konusu değil. Çok düşük enerji harcayan birinci sınıf bir lazer gözünüze 400x150 piksel çözünürlüğünde tek renkli görüntüler yansıtıyor. Böylece fazla enerji harcamadan içerikler izlenebiliyor.

Ayrıca Bkz. "İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı"

Gözlük kamera veya mikrofon barındırmıyor. Şu anda kontroller kafa sallama gibi farklı hareketlerle yapılıyor. Ayrıca pusula ve ivme ölçer sensörler de hareket algılamada yardımcı oluyor. İlerde mikrofon ile Siri veya Alexa gibi asistanlara bağlanılabilecek.

Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanan gözlük, ana uygulamaları cihaz üzerinde çalıştırıyor ancak bazı uygulamalar yerel olarak da çalışabiliyor ve bunun için bir de işlemci entegre edilmiş.

Gözlük normal işlerinize devam ederken gelen bildirim veya mesajları gözünüze yansıtabiliyor. Veya mutfağa girdiğinizde bunu algılayarak yemek ile ilgili öneriler yapmaya başlıyor. Google Glass açısından baktığımızda önemli aşamalar kaydettiğini söyleyebiliriz.

Intel bunu bir referans olarak geliştirmiş ve gelecekte üreticiler açık erişim programları ile kendi gözlüklerini satışa sunabilecekler. Erken aşamada olduğu için performans ve batarya tüketimi gibi konular henüz net değil. Bununla birlikte önemli bir potansiyel sunacak gibi görünüyor. 

 

https://www.engadget.com/2018/02/05/intel-vaunt-smart-glasses/ Yorum Yaz
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tobepeople 1 yıl en beğenilen CoreXXX
CoreXXX

sgk kabul ediyormu önemli olan bu bizim için:=))

Kabul etse ne olacak 40 lira indirimle mi alacaksın onu :D
1 Yanıt Yanıtla +14
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CoreXXX 1 yıl
sgk kabul ediyormu önemli olan bu bizim için:=))
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
Camın bir esprisi uok anladığım kadarıyla, o zaman isteğe göre camlar değiştirilebilir. Eh güzel olur.
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DH Misafiri 1 yıl
Haberin resimini "The Verge" den almişsiniz, kaynak olarak da "engadget" vermişsiniz. Kaynak olarak verdiginiz sitede de böyle bir resim yok. Tamam haberin birinci kaynaktan alamıyor olabiliriniz ama en azından kaynak gösterme olayına daha dikkat edin lütfen.
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idombayci 1 yıl
Çift gözlük kullananlar için merceği otomatik değişen bir gözlük yapsalar yine yeterdi.
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fuckulteli 1 yıl
Göze, lazerle yansıtılan 400x150p çözünürlüğünde görüntü görüş alanımızın ne kadarını kaplayacak acaba? Saydam bir görüntü olur sanırım.
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Chromosty 1 yıl
ulan adamakıllı bi gözlük çıksın alacağım. sonra gelsin 4 ortalama
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ryzenboylar gelecek mi bu konuya bakalım..
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FrknEgeOztrk 1 yıl
Sanırım yapılır. Bahsedildiği üzere lazer ile göze direkt yansıtıyorlar, cama yansıtma söz konusu değil. Bu nedenle camının numaralı yaptırılabileceği/ koyu cam ile değiştirilebileceğini düşünüyorum.
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huseyincarnege 1 yıl
numaralı yapılabilecekmi
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CoreXXX 1 yıl
sgk kabul ediyormu önemli olan bu bizim için:=))
1 Yanıt Yanıtla +8
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tobepeople 1 yıl CoreXXX
CoreXXX

sgk kabul ediyormu önemli olan bu bizim için:=))

Kabul etse ne olacak 40 lira indirimle mi alacaksın onu :D
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