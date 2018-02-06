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İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı

Bu yıl ilk kez bazı büyük kentlerde kullanıma sunulması beklenen 5G iletişim teknolojileri kullanılarak ilk ticari olmayan video görüşmesi de gerçekleştirildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı

Genelde Super Bowl finalleri vizyona girecek filmler veya ekrana çıkacak diziler için fragmanların yağmur gibi yağdığı, sosyal ağlarda gönderi rekorlarının kırıldığı zamanlar oluyor. Bu yıl ise önemli bir ilk gerçekleşti.

Verizon operatörü ve Güney Koreli Korean Telecom operatörü dünyanın ilk ticari olmayan 5G video görüşmesini gerçekleştirdi. Verizon patronu Lowell McAdam ve KT patronu Chang-Gyu Hwang arasında yapılan görüşmede Samsung’un prototip tabletleri kullanıldı.

5G teknolojisi neler sunuyor?

İletişim teknolojileri tarihinde en önemli dönüm noktası olarak gösterilen 5G teknolojilerine geçiş beraberinde önemli bir devrimi de getiriyor. İletişim ekipmanları, mobil modemler, yonga setleri, mobil cihazlar, yazılımlar bu teknoloji için baştan tasarlanıyor. Ayrıca alan içerisinde bulunan ağaç, duvar gibi engellerin elimine edilmesi için de önemli çalışmalar mevcut. Uzmanlar 5G teknolojileri için yıllık 200 milyar dolar yatırım yapılacağını belirtiyor. Bu da son dönemde durgunluğa giren iletişim sektörü için adeta can suyu olacak.

Ayrıca Bkz. "HTC Breeze geri dönüyor"

Kullanıcı tarafında da önemli yenilikler mevcut. 4G ile ulaşılabilen 1.2Gbps hızların yanında 5G ile 10Gbps sınırları söz konusu. Artık son sürat giden bir araçta kesintisiz 4K canlı yayınlar, sanal gerçeklik içerikleri, 4K veya 8K video akışları, sürücüsüz araçların daha akıcı iletişimi gibi pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak.

5G ne zaman geliyor?

ABD’li AT&T operatörü tarafından yapılan duyuruya göre 5G hizmeti bu yıl içerisinde bazı şehirlerde kullanıma sunulacak. Hali hazırdaki istasyondan istasyona denemelerin aksine AT&T bildiğimiz baz istasyonları ile müşterilerine 5G sinyalleri gönderecek.

Operatör 5G altyapıları için 23 şehirde optimizasyon işlemlerine devam ediyor. Ayrıca bazı şehirlerde de sabit kablosuz sinyal denemeleri yapılıyor. Diğer taraftan altyapılarda ve müşterilerde hangi cihazlar kullanılacak açıklanmadı.

Şu anda piyasada 5G teknolojilerini destekleyen bir modem mevcut değil. Qualcomm ve Intel kendi 5G modemlerini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yine ilk 5G akıllı telefonlar için de en erken gelecek yıl ortaları gösteriliyor. Bu bakımdan AT&T operatörünün hamlesi merak edilmeye başlandı. Firmanın özel üretim akıllı telefonlar ile ilk etapta kısıtlı bir grup içerisinde 5G kullanımını başlatacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Super-Bowl-52-sets-record-for-mobile-data-usage_id102237 Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
Cumhurbaşkanımızın '4G'ye gerek yok, 2 yıl bekleyelim 5G'ye geçelim' demesinin üzerinden 3 yıl geçti, bekliyoruz.
Yanıtla +22
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ReflexAction 1 yıl
5G değil 10G ye geçsek ne olur kota olduktan sonra komik komik kotalar ama hızımız 4.5G lütfen
Yanıtla +8
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magicrea 1 yıl
Mobildeki internet evdeki internetin 5-10 katı hızında. Mobilde gb gb satıyor. Her türlü düdüklenen ....
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bombombombom 1 yıl
5G istemiyorum onun yerine, telefonda 5 Mbps hız olsun sınırsız olsun benim olsun
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HIGHER 1 yıl
bizim için bir anlam ifade etmiyor, çünkü her yerde o hızı almayacaksın.
Cahilleri kandırırlar yine, 5g'ye geçtik felan diye.
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Leo Minor 1 yıl
Şehirlerarası otobüslere ne zaman gelir ki? Otobüste sade internetin adı var bir işe yaradığı yok.
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Fenomenon 1 yıl
peki bu 5g'nin asıl özelliği ne olacak?
sadece hız artacaksa pek bir esprisi olmaz günümüz için.
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sis651 1 yıl Fenomenon
Kablosuz teknolojilerde alabildiğin maks. hız şebekenin de tüm abonelere verebildiği maks. hız yani maks. kapasite. Ne oluyor, bu kapasite baz istasyonunun aboneleri arasında paylaştırılıyor. 5G'de de böyle olacak yine ama 5G tasarılarında bir istasyonun 20 Gbit kapasite verebilmesi gerektiği konuşuluyordu, bu kabul edildi mi bilmiyorum ama bu şekilde 4G'ye göre çok yüksek hızlar, ve dolayısıyla kapasite söz konusu. Hani istasyon kapasitesi 20 Gbit diyelim. Operatör size 20 Gbit hız vermeyebilir ama aynı fiyata şimdikinden beş kat, on kat daha fazla kota verebildiğini düşünün. Ha çok da uçuk gidip yüksekten uçmamak lazım. Burası Türkiye, burada rekabet yok...
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ReflexAction 1 yıl
5G değil 10G ye geçsek ne olur kota olduktan sonra komik komik kotalar ama hızımız 4.5G lütfen
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astegon 1 yıl
Cumhurbaşkanımızın dedikleri doğru çıkıyor. 5G muhtemelen 2020 gibi Türkiye'de de lanse edilir. Cihazların çıkması 2019 desek yaygınlaşması 2021-22yi bulur. Eldeki 4G'li cihazlar da atık olmaya doğru gider.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Virinom 1 yıl astegon
astegon

Cumhurbaşkanımızın dedikleri doğru çıkıyor. 5G muhtemelen 2020 gibi Türkiye'de de lanse edilir. Cihazların çıkması 2019 desek yaygınlaşması 2021-22yi bulur. Eldeki 4G'li cihazlar da atık olmaya doğru gider.

Dediği doğru mu çıktı? Kaç yıldır 4G kullanıyoruz bunca zamandır 4G olmasaydı neler yapardık hayal dahi edemiyorum. Cumburbaşkanını dinlesek hala 5G'yi bekliyorduk. O kadar alıştım ki 4G'ye bazen çekmeyip sinyal 3G'ye düştüğü zaman 56K modemle bağlanıyorum gibi geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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khytr89 1 yıl en beğenilen
Cumhurbaşkanımızın '4G'ye gerek yok, 2 yıl bekleyelim 5G'ye geçelim' demesinin üzerinden 3 yıl geçti, bekliyoruz.
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