Intel'in Core 2 Quad Q9400 modeli 2. çeyrekte geliyor

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45nm üretim teknolojisine sahip çift çekirdekli Core 2 Duo E8000 serisi işlemcilerini Ocak ayının başında duyuran ve kullanıma sunan Intel, Yorkfield kod adlı ve dört çekirdekli Penryn işlemcilerinin lansmanını ise Mart ayına ertlemişti. Intel'in 45nm üretim teknolojisine sahip dört çekirdekli işlemcilerinin duyuru tarihine adım adım yaklaştığımız şu günlerde firma cephesinden yeni model bilgileri de gelmeye devam ediyor. İşlemci devi Intel'in 65nm üretim teknolojisine sahip dört çekirdekli işlemcilerini göz önüne aldığımızda özellikle farklı fiyat aralıklarına yönelik olarak Intel'in model çeşitliliğine sahip olmadığını sçyleyebilmek mümkün. En uygun fiyatlı model olan Core 2 Quad Q6600 ile bir üst model olan Core 2 Quad Q6700 arasında an itibariyle yaklaşık 300$'lık fiyat farkı olduğunu görüyoruz. (20 Nisan indirimleriyle bu durum değişecek ve fark 50$'a kadar inecek) Bu durumun farkında olan Intel, 45nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte dört çekirdekli işlemci modellerinin sayısını arttırarak farklı fiyat aralıklarında kullanıcılara alternatif çözümler sunma niyetinde. Pek çok kullanıcının Core 2 Quad Q9450 ve Core 2 Quad Q9550 modellerine yoğunlaştığını görebilmek mümkün ama Intel'in daha uygun fiyatlı modelleri de olacak. Intel'in yılın ikinci çeyreği içerisinde kullanıma sunması beklenilen yeni modellerden biri olarak Core 2 Quad Q9400 modelinin adı geçiyor. Aslına bakılırsa temel özellikleri itibariyle Core 2 Quad Q9450 modeli ile son derece benzer özelliklere sahip olan bu modelin en önemli farkı seviye 2 bellek miktarının 12MB'dan 6MB'a düşürülmüş olması gösterilebilir. Core 2 Quad Q9400 modeli 2.66GHz'lik saat hızına, 6MB L2 belleğe ve 1333MHz FSB hızına sahip olacak. Bellek miktarının 12MB'dan 6MB'a düşürülmüş olmasından dolayı Q9400'ün Q9450 modeline göre daha iyi hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı iddiaları da şimdiden tartışılmaya başlandı bile. Core 2 Quad Q9300 modelinin hemen üzerinde Q9450 modelinin ise altında yer alacak olan Q9450 modelinin fiyatı henüz netleşmiş değil ama mevcut fiyat bilgileri göz önüne alındığında son kullanıcı fiyatının 266$ ile 316$ arasında olacağını söyleyebilmek mümkün.