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Intel'in Core 2 Quad Q9400 modeli 2. çeyrekte geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,8b
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37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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45nm üretim teknolojisine sahip çift çekirdekli Core 2 Duo E8000 serisi işlemcilerini Ocak ayının başında duyuran ve kullanıma sunan Intel, Yorkfield kod adlı ve dört çekirdekli Penryn işlemcilerinin lansmanını ise Mart ayına ertlemişti. Intel'in 45nm üretim teknolojisine sahip dört çekirdekli işlemcilerinin duyuru tarihine adım adım yaklaştığımız şu günlerde firma cephesinden yeni model bilgileri de gelmeye devam ediyor. İşlemci devi Intel'in 65nm üretim teknolojisine sahip dört çekirdekli işlemcilerini göz önüne aldığımızda özellikle farklı fiyat aralıklarına yönelik olarak Intel'in model çeşitliliğine sahip olmadığını sçyleyebilmek mümkün. En uygun fiyatlı model olan Core 2 Quad Q6600 ile bir üst model olan Core 2 Quad Q6700 arasında an itibariyle yaklaşık 300$'lık fiyat farkı olduğunu görüyoruz. (20 Nisan indirimleriyle bu durum değişecek ve fark 50$'a kadar inecek) Bu durumun farkında olan Intel, 45nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte dört çekirdekli işlemci modellerinin sayısını arttırarak farklı fiyat aralıklarında kullanıcılara alternatif çözümler sunma niyetinde. Pek çok kullanıcının Core 2 Quad Q9450 ve Core 2 Quad Q9550 modellerine yoğunlaştığını görebilmek mümkün ama Intel'in daha uygun fiyatlı modelleri de olacak. Intel'in yılın ikinci çeyreği içerisinde kullanıma sunması beklenilen yeni modellerden biri olarak Core 2 Quad Q9400 modelinin adı geçiyor. Aslına bakılırsa temel özellikleri itibariyle Core 2 Quad Q9450 modeli ile son derece benzer özelliklere sahip olan bu modelin en önemli farkı seviye 2 bellek miktarının 12MB'dan 6MB'a düşürülmüş olması gösterilebilir. Core 2 Quad Q9400 modeli 2.66GHz'lik saat hızına, 6MB L2 belleğe ve 1333MHz FSB hızına sahip olacak. Bellek miktarının 12MB'dan 6MB'a düşürülmüş olmasından dolayı Q9400'ün Q9450 modeline göre daha iyi hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı iddiaları da şimdiden tartışılmaya başlandı bile. Core 2 Quad Q9300 modelinin hemen üzerinde Q9450 modelinin ise altında yer alacak olan Q9450 modelinin fiyatı henüz netleşmiş değil ama mevcut fiyat bilgileri göz önüne alındığında son kullanıcı fiyatının 266$ ile 316$ arasında olacağını söyleyebilmek mümkün.
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KLACID 11 yıl
Arkadaşlar intelin 8000 serisi işlemcileri ocak ta duyruldu ama daha Türkiye'de bulmak imkansız (Ben E8500 3.16 modelini bekliyorum)
Artık bu işlemciler de heralde haziran da buluruz.
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ghosttr21 11 yıl
Ne zaman Core 2 Quad Q6700 yüz dolar seviyesine düşerse o zaman alacam :D bir de arkadaşlar asus p5B anakarta bu 9xxx serileri takabiliyormuyuz onu merak ediyordum
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ugacomtr 11 yıl
Merhabalar... Bu çıkan işlemci serisinde dahili bellek kontrolcüsü bulunuyor mu? fx57 bizi aydınlatırsan seviniriz... saygılar.
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max975 11 yıl
9400 iyi bir işlemçiye benziyor ama herhalde hata olayı olmayacak!!!
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annihilator 11 yıl

Orjinalden alıntı: iyiuser

Merhabalar... Bu çıkan işlemci serisinde dahili bellek kontrolcüsü bulunuyor mu? fx57 bizi aydınlatırsan seviniriz... saygılar.


Hayir, Intel'de islemciye entegre bellek kontrolcusu Nehalem ile gelecek.
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Susturucu10Şanlı 11 yıl
eğer ülkemize bu fiyata yyakın bir aralıkta gelirse çok hoş fiyatı var... ama ben şuan e6300 oc li kullanıyorum ve açmadığı uygulama yok o yüzden de q9650 yi bekleyeceğim.....
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01Mrt 11 yıl
bence elimizdeki ile yetinip ucuzlayınca almak lazım yada Q6700 nisandan sonra alınabilir...
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enoman 11 yıl
İntel coştu bi kere,AMD pineklemeye devam etsin bakalım nereye kadar?
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mithrelios 11 yıl
yaza phenom yerine hazır anakarti da değiştirmeyi düşünürken Intel'e geçiş mi yapsam diye ciddi ciddi düşünüyorum artık, umuyorum b3 revizyonlu(veya speküle edilenler doğru çikarsa b4) güzel bir phenom black edition işlemci çikartirlar da daha uygun fiyat/performansa sahip olduğundan amd tercih ederim.
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