Intel'in dört çekirdekli Core i7-3820 işlemcisinin satışı başladı

Intel'in en düşük maliyetli Sandy Bridge-E işlemcisi olan Core i7-3820, Japonya'da satışa sunuldu. Kasım ayında 6 çekirdekli Core i7-3930K ve Core i7-3960X Etreme Edition işlemcileriyle lanse edilen LGA2011 platformunun dört çekirdekli ilk temsilcisi olan yeni model, standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor. Her çekirdek için 256Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin Seviye 3 bellek kapasitesi ise 10MB. Serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 1600MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile gelen işlemci, Turbo Boost 2.0 ile çalışma frekansını 3.9GHz'e çıkartabiliyor.

Isıl tasarım gücü 130 Watt olan işlemci Intel tarafından henüz resmi olarak lanse edilmiş olmasa da 322$ civarındaki fiyatı ile Japonya'daki teknoloji noktalarında yerini almaya başlamış durumda. LGA2011 platformu kapsamında X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak olan işlemci çarpan kilidi kapalı olarak geldiği için serinin diğer üyelerindeki hız aşırtma yeteneklerini sunması beklenmiyor.