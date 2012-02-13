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Intel'in dört çekirdekli Core i7-3820 işlemcisinin satışı başladı

7 yıl
28,8b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in dört çekirdekli Core i7-3820 işlemcisinin satışı başladı
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Intel'in en düşük maliyetli Sandy Bridge-E işlemcisi olan Core i7-3820, Japonya'da satışa sunuldu. Kasım ayında 6 çekirdekli Core i7-3930K ve Core i7-3960X Etreme Edition işlemcileriyle lanse edilen LGA2011 platformunun dört çekirdekli ilk temsilcisi olan yeni model, standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor. Her çekirdek için 256Kb Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin Seviye 3 bellek kapasitesi ise 10MB. Serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 1600MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile gelen işlemci, Turbo Boost 2.0 ile çalışma frekansını 3.9GHz'e çıkartabiliyor.
Isıl tasarım gücü 130 Watt olan işlemci Intel tarafından henüz resmi olarak lanse edilmiş olmasa da 322$ civarındaki fiyatı ile Japonya'daki teknoloji noktalarında yerini almaya başlamış durumda. LGA2011 platformu kapsamında X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak olan işlemci çarpan kilidi kapalı olarak geldiği için serinin diğer üyelerindeki hız aşırtma yeteneklerini sunması beklenmiyor. 
Intel'in dört çekirdekli Core i7-3820 işlemcisinin satışı başladı
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DH Misafiri 7 yıl
4 çekirdek işlemcide İntel İ5-2400 en idealidir ve fiyat olarakta en uygunudur,gerisi emin olun para tuzağı..
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funnyboyy 7 yıl
İntel ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum yeterince para kazanamadı anlaşılan.
Amd king
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Tanarri 7 yıl
10mb L3 ? maşallah! sonunda eski quad serilerindeki L2 ön bellek miktarlarına yetişti L3 ler.
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CagdasyavasTR1 7 yıl
önemli olan benim için 2600k veya 2700kdan performanslımı ?
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1ses1 7 yıl
Pandemic
Bulldozer Inteli yıkacağına hayallerimizi yıktı...

Bundan sonra hayellerinede girmez. ama dur amd yeni ir işlemci çıkartıyor FOS teknoloji ile hayal ettiğin kadar performans veriyor.
İntel ne dese yeridir artık istediği fiyatdan satcak işlemcileri.Rakibi yok. İnşallah büyük şirletler yüksek performans istemiyen işlemci talebi fazla olursa amd tercih eder ve fiyatlarda bir düşüş meydana gelir . Yoksa pc topluyanlara göre hareket ettikleride yok.
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namık53 7 yıl
Soket LGA2011 anakart fiyat performans oranları testlerde ortaya çıkar.Zıtbıt sürekli sistem değişmez,Soket LGA775 çipset p35 ve üzeri anakart ile en son ultra yüksek ayarda oyun bilgisayarı rahat yapılır.
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emirizmir 7 yıl
Geniş kapsamlı i7 3820 incelemesi isteyenler için 5 sayfa bulldozer,phenomII, sandbridge, sandybridge E işlemcilerinin yer aldığı testler.

http://www.anandtech.com/show/5276/intel-core-i7-3820-review-285-quadcore-sandy-bridge-e
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alpa07 7 yıl
lga2011 lga2015 çıkasıya kadar pc toplamam
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seyyah666 7 yıl
ivy birdge 1155 soket yapısıyla geliyo yanlız pat diye yeni işlemci aldım eski anakarta taktım olmuycak öncelikle anakart üreticinin ivy birdge için bios güncellemesi yayınlamış olması gerek o güncellemeyi kurman gerek
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Pandemic 7 yıl
Bulldozer Intel'i yıkacağına hayallerimizi yıktı...
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peters 7 yıl
Bulldozer hayallerimizi yıktı geçti.
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Lazeran 7 yıl
2600K daha iyi bir islemci
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