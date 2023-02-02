Samsung Galaxy S23 Ultra, performans testinde Galaxy S22 Ultra’yı ikiye katladı

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’da Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası kullanılıyor. Piyasada halihazırda Snapdragon 8 Gen 2 yongalı telefonlar var fakat Samsung’un kullandığı işlemci Qualcomm ile yapılan ortaklığın bir ürünü. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, hem CPU hem de GPU tarafında daha yüksek saat hızlarına sahip. Görünüşe göre bu yükselen saat hızları performans testlerine de yansıyor.
Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra
Her neyse, test sonuçlarına göre Galaxy S23 Ultra 3.873 puan, Galaxy S22 Ultra ise sadece 1.912 puan alıyor. Aradaki fark iki kattan daha fazla. Bu GPU performans kıyaslaması bizlere Snapdragon 8 Gen 2'nin verimliliğini, Galaxy S23 Ultra'nın gelişmiş soğutma çözümünü ve Samsung için özel üretilen işlemcinin performansını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?