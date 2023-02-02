Samsung Galaxy S23 Ultra, performans testinde Galaxy S22 Ultra’yı ikiye katladı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz gece düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 Ultra telefonunu tanıttı. Firmanın en güçlü amiral gemisi, Qualcomm imzalı özel bir işlemci ile birlikte geliyor. Bu işlemcinin performansı ise oldukça iddialı duruyor.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’da Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası kullanılıyor. Piyasada halihazırda Snapdragon 8 Gen 2 yongalı telefonlar var fakat Samsung’un kullandığı işlemci Qualcomm ile yapılan ortaklığın bir ürünü. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, hem CPU hem de GPU tarafında daha yüksek saat hızlarına sahip. Görünüşe göre bu yükselen saat hızları performans testlerine de yansıyor.

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Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra

Tam Boyutta Gör Coisa de Nerd adlı bir YouTube kanalı Galaxy S23 Ultra ile Exynos 2200’lü Galaxy S22 Ultra’yı birbiriyle karşılaştırdı. Yapılan performans testinde ise 3DMark Wild Life Extreme kullanıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise sadece dökümhanenin değiştirilmesiyle performansın ne derece değişebileceğinin bir göstergesi. Zira Exynos, Samsung’un dökümhanelerinde Qualcomm Snapdragon’lar ise TSMC dökümhanelerinde üretiliyor.

Her neyse, test sonuçlarına göre Galaxy S23 Ultra 3.873 puan, Galaxy S22 Ultra ise sadece 1.912 puan alıyor. Aradaki fark iki kattan daha fazla. Bu GPU performans kıyaslaması bizlere Snapdragon 8 Gen 2'nin verimliliğini, Galaxy S23 Ultra'nın gelişmiş soğutma çözümünü ve Samsung için özel üretilen işlemcinin performansını gösteriyor.

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