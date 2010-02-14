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Intel'in en popüler işlemci markası hâlâ Pentium

9 yıl
17,6b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in en popüler işlemci markası hâlâ Pentium
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Ürün gamı eskisi kadar sık güncellenmese de Pentium markalı işlemci ailesinin Intel satışlarındaki ağırlığı devam ediyor. İlk defa 22 Mart 1993 yılında lanse edilen Pentium, aradan geçen 17 yıllık sürece rağmen, masaüstü sistemler için Intel'in en popüler masaüstü işlemci markası olma unvanını koruyor. Gelen bilgilere göre Intel'in 2010 satışlarında masaüstü işlemcilerin %42-43'lük bir kısmını Pentium işlemciler oluşturabilir. Son olarak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, entegre grafik özellikli Pentium G9650 işlemcisinin eklendiği seri kapsamında ağırlıklı satışları ise E5000 ve E6000 serilerinin üstleneceği düşünülüyor.

Core 2 jenerasyonunu temel alan Pentium E5000 ve E6000 serilerinden sonra Intel'in satışlarındaki en büyük payın Core 2 Duo ve Core 2 Quad serisi çift ve dört çekirdekli işlemcilerine ait olduğu belirtiliyor. Nehalem tabanlı yeni nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin toplam payı ise 2010 için %6 olarak öngörülüyor. Nettop'lar için hazırlanan Atom 400 ve Atom 500 serisi işlemcilerin Intel satışlarından %8 pay elde edeceği tahmin edilirken, rakamların önümüzdeki gün değişeceği ve Intel Core jenerasyonunun önümüzdeki yıl içerisinde masaüstü işlemci satışlarında firma satışlarının %42'sini oluşturması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
ben pentium dan baska işlemci almak isteiorum ama pentium 4 3.4 ghz ile 3.0 hz arasında çok fark olucakmıdır?
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aspolat 8 yıl
bizim bir bilgisayar satıcısı kayserili abimiz var gelen müşterilere " abi valla en iyi işlemci bu boşver i sini core 2 duo sunu, yılların verdiği tecrübe gel sana pentium 4 verem bir tane" diyor hala
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DH Misafiri 8 yıl
benim işlemcimi 2 sene once deiştirdim pentium 4 aldım 2. el 40 tl ye :D
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lvlono 8 yıl
Pentium 4 genel amaçlı uygulamalara fazlasıyla yeter ama biraz fazla ısınıyor. Chris Brown 'un dediği gibi e6500 güzel bir işlemci. İntel'in çıkardığı ve belkide kendi adına hata yaptığı işlemcilerden biri çünkü ucuz, para kazanmıyordur bu işlemciden. Core2Duo e7500'den hemen hemen farkı yok çok olsa %5. Voltaj vermeden 3.63 Ghz de kullanıyorum stok fan ile (11X330).
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lvlono 9 yıl
Iskarta pentium 4 3.4Ghz Hyper Threading li 650 kenarda duruyor hala. satışa çıkartsammı ne yapsam bilmiyorum ki:)
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***Leopard*** 9 yıl

lvlono
Iskarta pentium 4 3.4Ghz Hyper Threading li 650 kenarda duruyor hala. satışa çıkartsammı ne yapsam bilmiyorum ki:)

Bende de celeron 900 mhz var dxdiag pentium 3 diye gösterirdi sevinirdim...
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***Leopard*** 9 yıl
Adamlara bilgisayarının bileşenlerini sorardın bir pentium 4 derdi ne ram ne ekran kartı p4 bütün oyunları açar gibi bi muhabbet vardı...
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SinanOz 9 yıl

***Leopard***

Adamlara bilgisayarının bileşenlerini sorardın bir pentium 4 derdi ne ram ne ekran kartı p4 bütün oyunları açar gibi bi muhabbet vardı...


Valla inanır mısın bende tam o dediğin insanlar gibi olmayı istiyorum bazen. Çok bilgi sahibi olunca da insan elindekinden memnun olmuyor. Arayış içine giriyor sürekli
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koxp94 9 yıl
bende de var bi çalışan P4 3ghz.
koleksiyonda da P2-3 var 486 var
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alpa07 9 yıl
aynen kullanıcıların çoğu hala pentium dual core işlemci kullanıyor(tabi bende dual core ilk çıkan modeli e2140 günlük 2.80 hz zerotherm ile kullanıyorum
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yc#1 9 yıl
Benim de ilk göz ağrım Pentium'dur. (Pentium 133)
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SKIDROW 9 yıl
ilk pc im (zaten 2 tane kullandım) pentium 4 3.0 dı
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lvlono 9 yıl
buarada pentium mmx işlemcisini anahtarlık niyetine kullanıyorum:P
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lvlono 9 yıl
S3 trio 3d2x 4 Mb. ekran kartım vardı havalanıyordum. Sonradan tnt2 ekran kartı almıştım nVidia 32Mb. tv out.hakikaten çok güzel günlerdi ama yaa:( ama hala diablo2, red alert2 oynuyorum...biz yaşlandık ama oyunlar yaşlanmadı. teknoloji ise aldı başını gitti.ne ddr5 i ekran kartında, ne de 12 Mb. cache i bilmiyorduk işlemcilerde.gece gece yada sabah sabah çok güzel bir başlık gibi geldi nedense. ne de olsa nostalji...
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lvlono 9 yıl
1500$ vermiştik zamanında beyaa:( şimdi ise 1500$ a çok sağlam sistem toplanır ki hala pentium kullanıyorum (dual core e2200@ 2500Mhz.).
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