Intel'in en popüler işlemci markası hâlâ Pentium

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Ürün gamı eskisi kadar sık güncellenmese de Pentium markalı işlemci ailesinin Intel satışlarındaki ağırlığı devam ediyor. İlk defa 22 Mart 1993 yılında lanse edilen Pentium, aradan geçen 17 yıllık sürece rağmen, masaüstü sistemler için Intel'in en popüler masaüstü işlemci markası olma unvanını koruyor. Gelen bilgilere göre Intel'in 2010 satışlarında masaüstü işlemcilerin %42-43'lük bir kısmını Pentium işlemciler oluşturabilir. Son olarak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, entegre grafik özellikli Pentium G9650 işlemcisinin eklendiği seri kapsamında ağırlıklı satışları ise E5000 ve E6000 serilerinin üstleneceği düşünülüyor.

Core 2 jenerasyonunu temel alan Pentium E5000 ve E6000 serilerinden sonra Intel'in satışlarındaki en büyük payın Core 2 Duo ve Core 2 Quad serisi çift ve dört çekirdekli işlemcilerine ait olduğu belirtiliyor. Nehalem tabanlı yeni nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin toplam payı ise 2010 için %6 olarak öngörülüyor. Nettop'lar için hazırlanan Atom 400 ve Atom 500 serisi işlemcilerin Intel satışlarından %8 pay elde edeceği tahmin edilirken, rakamların önümüzdeki gün değişeceği ve Intel Core jenerasyonunun önümüzdeki yıl içerisinde masaüstü işlemci satışlarında firma satışlarının %42'sini oluşturması bekleniyor.