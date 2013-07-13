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Intel'in gelecek planları: Ivy Bridge-E, Haswell "Refresh", Skylake, BGA işlemciler ve EOL süreci

5 yıl
1,2b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in gelecek planları: Ivy Bridge-E, Haswell
Haswell tabanlı 4. nesil Core işlemci ailesi henüz pazarda yaygınlaşmayan Intel, yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Sızdırılan güncel yol haritasına göre Intel, önümüzdeki yılın ikinci çeyreği içerisinde Haswell Refresh olarak ifade edilen yani yeni bir tasarımdan ziyade Haswell mimarisinin revize edilmiş, güncellenmiş versiyonu olarak ta düşünülen işlemci ailesini pazara sunacak. Tik-Tak iş geliştirme programı çerçevesinde önümüzdeki yıl 14nm işlemci modellerini piyasaya sürmesi öngörülen Intel, eğer haberimize konu olan yol haritasında herhangi bir değişiklik olmaz ise 14nm işlemci modellerini 2015 içerisinde lanse edecek gibi görünüyor.
2015'in ilk yarısında çıkması beklenen Skylake kod adlı 14nm Intel işlemciler, radikal değişiklikler ile karşımıza çıkacaklar. Başta DDR4 ve PCIe 4.0 desteği olmak üzere performans arttıran ama aynı zamanda enerji verimliliğini de geliştiren yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındıracak işlemci ailesi, 14nm sayesinde watt başına düşen performans skalasını da ciddi şekilde yukarı taşımış olacaklar. Soket yapısında herhangi bir değişiklik olmaması ancak Z97 ve H97 gibi çipset modelleri ile birlikte sunulması beklenen 14nm işlemcilerin güç vereceği yeni platform, SATA Express teknolojisini de PC platformuna getirmiş olacak. 
Haswell Refresh tarafında ise radikal yeniliklerden ziyade frekansı yükseltilmiş işlemciler ile karşılaşacağız. Bu seri altında Intel, farklı ürün grupları için daha yüksek çalışma frekansına sahip modeller duyurarak genel performans seviyesini de bir miktar arttırmış olacak. Tabi bunlara ek olarak belli noktalarda ufak bazı iyileştirmeler de sunulabilir. Aynı yol haritasında, birkaç ay içerisinde lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge-E işlemci modelleri de karşımıza çıkıyor.  Daha önce belirttiğimiz üzere Core i7-4800 ve 4900 serileri altında sunulacak olan bu işlemcilerin en hızlısı, Core i7-3960/3970'in yerini alacak Core i7-4960X modeli olacak. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Ivy Bridge mimarisini kullanan 6 çekirdekli işlemci standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak olup, Turbo Boost ile  4GHz'e otomatik olarak çıkabilecek. 15MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile gelecek olan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 130W olacak.
Aynı yol haritası Intel'in pazara sürmeyi planladığı BGA ya da daha açık bir ifade ile anakarta entegre olarak gelecek işlemci modellerine de ışık tutuyor. Bu işlemcilerin en büyük özelliği, Intel'in Iris Pro olarak bilinen entegre bellekli HD 5200 grafik birimine sahip olmaları. R serisi altında anons edilecek işlemcilerin en hızlısı, Core i7-4770R modeli olacak. 3.2GHz'de çalışan 4 çekirdekli işlemci, Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar çıkabilecek. Entegre GPU hızı 1300MHz olarak belirlenen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Bu seri altında ayrıca Core i7-4670R ve Core i7-4570R modelleri de tanıtılacak.  Tüm bu gelişmelere ek olarak Intel, masaüstü sistemler için Celeron ve giriş seviyesi Pentium işlemci modellerini, Bay Trail kod adını taşıyan yeni nesil yongada sistem formunda 4 çekirdekli işlemci modelleriyle güncelleyecek.
Isıl tasarım güçleri 10 Watt olarak belirlenen yeni işlemciler, BGA formunda olup anakarta entegre olarak karşımıza çıkacaklar. Bu modeller arasında en hızlısı, Pentium JR2850 olacak. Çalışma frekansı 2.4GHz olan ve Turbo Boost desteği bulunmayan 4 çekirdek ve 4 izlek özellikli işlemci, standart olarak 698MHz'de çalışan ve otomatik olarak 792MHz'e kadar çıkabilen HD Graphics grafik birimi ile gelecek. Diğer modeller ise CPU ve GPU frekansları açısından farklılık içerip, en yavaş model olan Celeron J1750 ayrıca çift çekirdekli olacak. Yeni modellerini kullanıma sunacak olan Intel, bazı eski işlemcilerini de EOL programına alarak kademeli olarak piyasadan çekecek. Örneğin Core i5-2390T ve Sandy Bridge mimarisini temel alan Pentium/Celeron serisi çok sayıda işlemci modeli, içerisinde bulunduğumuz 3. çeyrekte pazara veda etmiş olacak. 


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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Hayret soket değiştirmemişler.
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cagataykoroglu 5 yıl
bura_Ahmet
erkek adamı dantel bozar. amd alacaksın azdıracaksın

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1 Yanıt Yanıtla +16
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WinteR 5 yıl
2015'in Nisan'ına kadar min. 2500K seviyesindeki kullanıcıların hiçbir upgrade'e ihtiyacı yok.
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brk-bjk 5 yıl
Cok sagol erdi abi detayli bilgilendirici bir haber olmus
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Krauser ll 5 yıl
cagataykoroglu
bura_Ahmeterkek adamı dantel bozar. amd alacaksın azdıracaksın
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hll knk
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Manero 5 yıl
extreme katagorisine ivy bridge üzerinden devam edecekler.Daha sonra Broadwelle geçiş yaparlar.
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Normandia_06 5 yıl
Hepsi aynı senelerdir bu böyle sadece isim değişiyor başka bir numara yok :D
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yukuberk 5 yıl
Bu intel de Sony'nin peşinde koşuyor ille de yeni VAIO modellerinde bizim işlemcileri kullan diye ama Sony burnundan kıl aldırmıyor.
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Manero 5 yıl
4960X birlikte soket 2011 devrini kapatırlar diye düşünüyorum. 4970x çıkmayabilirde.Haswell,Brodwell extreme haberlerini duymaya başlarız.
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DH Misafiri 5 yıl
yıllardır bilinen şeyleri haber diye sunuyorsunuz alın isimleri ile intel in 2017 ye kadar yol haritası
upload.wikimedia.org/...
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cagataykoroglu 5 yıl
bura_Ahmet
erkek adamı dantel bozar. amd alacaksın azdıracaksın

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WinteR 5 yıl
2015'in Nisan'ına kadar min. 2500K seviyesindeki kullanıcıların hiçbir upgrade'e ihtiyacı yok.
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cagataykoroglu 5 yıl
erdem552
cagataykorogluHayret soket değiştirmemişler.
Soketle ilgili bilgi verilmemiş ama intel kesin yine soket değiştirir. DDR4 konusunda ise net bi bilgim yok ama saat hızları(yüksek hızları destekleyecek ama pclerde) ne kadar olacak ve işlemciler ne kadar destekleyecek merak ediyorum. Çünkü ddr3 bellekler ilede 2100mhzler rahat görülebildiği halde işlemcilerin kısıtlamaları yüzünden bu hızlar kullanılamıyor. Umarım bu sefer böyle olmaz.

Haberi bir daha okursan soketle ilgili gayet net bilgi verildiğini görebilirsin.
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wisla 5 yıl
_Dominic_Toretto_
Şuan 6 çekirdek 3930K 1250 Lira falan, 8 çekirdek çıkartsa bile 1400 Lira olur en az ülkemizde.

dua edelimde o fiyata olsun kardeş daha pahalı olur gibime geliyor.
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Krauser ll 5 yıl
erkek adamı dantel bozar. amd alacaksın azdıracaksın
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erdem552 5 yıl
cagataykoroglu
Hayret soket değiştirmemişler.

Soketle ilgili bilgi verilmemiş ama intel kesin yine soket değiştirir.
DDR4 konusunda ise net bi bilgim yok ama saat hızları(yüksek hızları destekleyecek ama pclerde) ne kadar olacak ve işlemciler ne kadar destekleyecek merak ediyorum. Çünkü ddr3 bellekler ilede 2100mhzler rahat görülebildiği halde işlemcilerin kısıtlamaları yüzünden bu hızlar kullanılamıyor. Umarım bu sefer böyle olmaz.
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