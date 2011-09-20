Intel'in Ivy Bridge GPU tasarımına yakından bakıyoruz

Westmere mimarisiyle işlemci tasarımlarına entegre grafik birimi kazandıran Intel, Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte önemli bir sıçrama gerçekleştirmiş ve bir önceki tasarımdan farklı olarak işlemci ile grafik ünitelerini doğal bir yapı içerisinde sunmuştu. Sandy Bridge mimarisinde grafik birimini adeta baştan yaratan ve şirket tarihinin en performanslı GPU'sunu ortaya çıkartan Intel, 2012'de pazara sunacağı Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte gelişimini sürdürecek ve GPU tasarımında bir yandan performansı arttırırken diğer taraftan modern teknolojilere destek noktasındaki eksikliğini gidermiş olacak.

Henüz harici olarak satılan herhangi bir grafik çözümüne sahip olmayan ancak entegre grafik özellikli işlemcilerinin ulaştığı pazar payı itibariyle aynı zamanda GPU dünyasının da bir numaralı ismi (pazar payı itibariyle) olan Intel, mikroişlemci mimarisinden öte daha çok üretim teknolojisine yoğunlaştığı Ivy Bridge jenerasyonunda, hem 22nm fabrikasyon sürecine ve 3D transistör kullanımına geçiş yapacak hem de ilk defa DirectX 11 desteği sunmaya başlayacak. Ivy Bridge tasarımındaki entegre grafik biriminin teknik detaylarına daha önce haberlerimizde yer vermiştik. Sandy Bridge tasarımındaki en hızlı grafik birimi olan GT2 ya da piyasada bilinen adıyla HD 3000 grafik birimiyle kıyaslandığında %30 daha fazla işlem birimi (16 EU) içeren Ivy Bridge GT2 grafik birimi aynı zamanda grafik mimarisindeki güncellemelere ve yeni eklenen özelliklere bağlı olarak her uygulama birimi için daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunmayı vaad ediyor.

IDF 2011'de elde edilen bilgilere göre Ivy Bridge GT2 grafik birimi, Sandy Bridge GT2 grafik biriminden %60'a varan oranda daha hızlı olacak ve ortaya çıkan bu sonuç ile Intel, AMD'nin şu anki Fusion-A serisi işlemcileri ile benzer grafik performansı sunacak. Tabi Ivy Bridge tabanlı yeni nesil Core işlemci ailesinin çıktığı dönemde AMD'nin de Bulldozer mimarisini ve VLIW4 tasarımlı grafik mimarisini temel alan yeni nesil Fusion işlemcilerini sunacağını da unutmamak gerekiyor. Ivy Bridge ile birlikte Intel, DirectX 11, OpenCL 1.1 ve OpenGL 3.1 gibi modern teknolojilere de ilk defa destek sunmaya başlıyor. 2012 ikinci yarısında çıkacak Windows 8 ile geleceği düşünülen DirectX 11.1 güncellemesini bir kenara bırakırsak eğer, Ivy Bridge ile birlikte Intel, modern teknolojilere destek noktasında ilk defa AMD ve Nvidia'ya bu denli yaklaşmış olacak ki bu da şirketin entegre grafik yatırımlarına hız verdiğini ve GPU teknolojilerinin gelecekteki önemini son dereceye ciddiye aldığını gösteriyor.

Ivy Bridge grafik birimindeki yeni teknolojiler sayesinde Intel aynı zamanda GPGPU yarışına katılmış olacak. Bu noktada uygulama geliştiricilerin Ivy Bridge GPU tasarımına ne derece destek vereceğini zaman gösterecek ancak Intel'in pazardaki gücü dikkate alındığında Ivy Bridge GPU hızlandırma özelliğine sahip uygulamaların pazarda yaygınlaşacağı tahmini yapılabilir. Diğer taraftan Intel kendi derleyicisi ve kütüphanelerinde de entegre grafik birimi üzerinden hızlandırmaya yönelik bir takım güncellemeler gerçekleştirebilir. Ivy Bridge ile birlikte Intel entegre grafik tasarıına geliştirilmiş AF (Anisotropic Filtering) özelliği de kazandırıyor. Konuyla ilgili olarak Intel'den Tom Piazza yaptığı açıklamasında "Şimdi (Ivy Bridge ile) taç yapraklar yerine daireler çizebiliyoruz." dedi. Buraya kadar kısaca özetlemek gerekirse, uygulama birimlerindeki artış, yeni eklenen teknolojiler ve geliştirilen grafik kalitesi ile Intel temel oyun deneyimini bir adım daha ileriye taşıyacak gibi görünüyor.

Ivy Bridge mimarisiyle birlikte Intel, grafik ünitesinin tasarımını daha modüler bir yapıya büründürüyor. Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisindeki entegre grafik birimlerinden GT1'de 6 uygulama ünitesi, GT2'de ise 12 uygulama ünitesi ve her iki grafik biriminde de sadece tek bir doku örnekleyicisi vardı. Ivy Bridge grafik tasarımı ise bu sayının kolayca arttırılıp azaltılabilmesi yönünde ölçeklendirilmiş. Ivy Bridge GT2 grafik birimi 16 uygulama ünitesi ve 2 doku örnekleyicisi ile gelirken, GT1 GPU'su ise henüz açıklanmamasına rağmen muhtemelen 8 uygulama ünitesi ve bir doku örnekleyicisi ile geliyor olacak. Aynı zamanda Ivy Bridge grafik birimi döngü başına daja fazla MAD yapılabilecek yani kısaca bunu açıklamak gerekirse, Sandy Brige grafik birimindeki uygulama üniteleriyle kıyaslandığında Ivy Bridge grafik birimindeki uygulama ünitelerinin IPC - döngü başına komut başarımı iki kat daha yüksek olacak yani GFLOP seviyesindeki işlem gücü iki kat artmış olacak.

Grafik birimleri arasındaki mimari güncellemeleri yansıtan bir diğer önemli detay ise GPU'ların çalışma frekanslarına yönelik. Bilindiği üzere Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinde Intel, farklı işlemci modelleri için farklı GPU hızları belirlemiş ve bu hızlar Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 1GHz'in üzerine dinamik olarak çıkartabilmişti. Gelen bilgilere göre Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte Intel, GPU hızlarını bir miktar düşürüyor. Ivy Bridge'deki en yüksek GPU frekansının Sandy Bridge'deki en yüksek frekansın %95'i kadar olması bekleniyor. Saat hızlarındaki düşüşe rağmen performans tarafındaki artış uygulama birimlerindeki sayının artışı ve mimari güncellemelerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Düşen saat hızlarına paralel olarak GPU'nun voltaj değeri de düşürülerek enerji verimliliğinin arttırılması sağlanacak. Intel ayrıca grafik oldaklı üçüncü seviye bellek kullanımını da geçiyor. İşlemci çekirdeklerinin sahip olduğu L3 bellek biriminden farklı olarak grafik çekirdeğinin içerisine sıklıkla erişilmesi gereken datalara veri yoluna çok fazla yüklenmeden daha hızlı ulaşılabilmesi adına grafik odaklı L3 belleğin önemli oranda katkı yapacağı ifade ediliyor. Ivy Bridge grafik tasarımı ayurıca scatter & gather operasyonlarını Sandy Bridge GPU tasarımıyla kıyaslandığında 32x daha hızlı yapabiliyor ve bu sayede hem GPU tabanlı hesapalamalarda hem de genel 3D grafik performansının arttırılacağı ifade ediliyor.

Ivy Bridge ile birlikte bir diğer önemli güncelleme de QuickSync teknolojisi üzerinde olacak. İlk defa Sandy Bridge ile lanse edilen bu teknoloji piyasadaki diğer tüm çözümlere (AMD ve Nvidia) göre video dönüştürme uygulamalarında daha yüksek görüntü kalitesi ve işlem performansı sunuyordu. İşlemci üzerinde yer alan özel fonksiyonlu bir motor aracılığı ile çalışan bu teknoloji, Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte grafik biriminin uygulama ünitelerinden daha fazla faydalanacak ve bu sayede video dönüştürme performansında, Sandy Bridge tabanlı çözümlere kıyasla çok daha yüksek verim ve performans alınabilecek.

Tüm bunlara ek olarak Intel, Ivy Bridge grafik birimiyle birlikte çözünürlük desteğini de arttırıyor. Sandy Bridge ile birlikte 2560 x 1600 piksel çözünürlük desteği sunan Intel, Ivy Bridge ile birlikte 4096x4096 (4K x 4K) çözünürlük desteği vermeye başlayacak. Tabi şu an için bu desteği kaldırabilecek monitör sayısı son derece az üstelik 60Hz tazeleme hızında ve 24-bit renk derinliğinde 4K videoların 36Gb/sn seviyesindeki bant genişliği ihtiyacını mevcut arabirim teknolojileriyle kıyaslanmasını da çok kolay değil dolayısıyla Intel'in sunacağı bu destek teknik olarak önemli bir güncellemesine rağmen pratik hayatta pek çok kullanıcı tarafından en azından yakın gelecekte kolay kolay tecrübe edilemeyecek.