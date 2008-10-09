Intel'in Nehalem tabanlı işlemcileri 17 Kasım'da lanse edilebilir

Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi için artık geri sayım başladı. Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulacak olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerin 17 Kasım itibariyle kullanıcılar ile buluşmaya başlayabileceği belirtiliyor. Intel spesifik lansman günüyle ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapmazken 17 Kasım'ın büyük gün olabileceği konuşuluyor.
Bahsi geçen tarihte pazara 2.66GHz'de görev yapan Core i7 920, 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 ve Extreme Edition kulübüne üye olan Core i7 XE 965 modellerinin sunulması beklenirken yeni nesil işlemcilerin yanı sıra X58 yonga setli anakartlar ve üç kanal bellek desteği gözetilerek hazırlanan yeni DDR3 kitleri de raflardaki yerini almaya başlayacak.
Intel'in LGA1366 formundaki yeni işlemcileri için farklı satış noktalarında ve farklı fiyat seviyeleri üzerinden ön-siparişlere başlanmış olsa da yeni nesil işlemcilerin adetli alımlarda saat hızına göre sırasıyla 284$, 562$ ve 999$'lık lansman fiyatıyla pazara giriş yapması bekleniyor.
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ANAKART_____ASUS X58 $350~$400
İŞLEMCİ_____Intel Nehalem Core i7 920 2.66 GHz 1600FSB LGA1366 256 KB L2/core 8 MB L3 Cache 45 nm Bloomfield 130~150 Watt Kod: Q3 $284
RAM_________Kingston 1x3 3GB 1333 MHz DDR3 RAM CL9 $68*3= $204
HARDDİSK____ Seagate 500 GB 7200 RPM 32MB SATA2 NCQ $75
ERKANKART____Asus EAH4870/G/HTDI 512 MB 256Bit GDDR5 $339
DVD SÜRÜCÜ___Asus DVD+RAM 2014S1T-SATA 20X Dual Layer (Siyah) BOX $27
PSU___________THERMALTAKE 750 WATT TOUGHPOWER GÜÇ KAYNAĞI (TAK ÇIKART KABLOLU) $173
_____________________________________________________________________TOPLAM= 1591~1850 Dolar
need for spped undercover çıkıyor
gta 4 çıkıyor
nehalem çıkıyor
x58 anakartlar çıkıyor
yeni ddr3 belleker çıkıyor