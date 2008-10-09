Intel'in Nehalem tabanlı işlemcileri 17 Kasım'da lanse edilebilir

Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi için artık geri sayım başladı. Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulacak olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerin 17 Kasım itibariyle kullanıcılar ile buluşmaya başlayabileceği belirtiliyor. Intel spesifik lansman günüyle ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapmazken 17 Kasım'ın büyük gün olabileceği konuşuluyor.

Bahsi geçen tarihte pazara 2.66GHz'de görev yapan Core i7 920, 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 ve Extreme Edition kulübüne üye olan Core i7 XE 965 modellerinin sunulması beklenirken yeni nesil işlemcilerin yanı sıra X58 yonga setli anakartlar ve üç kanal bellek desteği gözetilerek hazırlanan yeni DDR3 kitleri de raflardaki yerini almaya başlayacak.

Intel'in LGA1366 formundaki yeni işlemcileri için farklı satış noktalarında ve farklı fiyat seviyeleri üzerinden ön-siparişlere başlanmış olsa da yeni nesil işlemcilerin adetli alımlarda saat hızına göre sırasıyla 284$, 562$ ve 999$'lık lansman fiyatıyla pazara giriş yapması bekleniyor.