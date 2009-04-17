Intel'in Nehalem tabanlı mobil platformu 3. çeyrekte hazır

Tam Boyutta Gör

Masaüstü sistemler için LGA1156 formundaki Core i5 serisi işlemcilerini hazırlayan Intel, dizüstü bilgisayarlarda da Nehalem tabanlı Calpella platformuna geçmeyi hedefliyor. Yılın üçüncü çeyreği ile birlikte hazır olacağı belirtilen platform çerçevesinde dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Clarksdale kod adlı mobil işlemciler kullanılacak. Nehalem mimarisinin güç vereceği bu işlemcilerle birlikte Intel, yonga seti olaraksa PM55 çözümünü kullanacak fakat bu noktada önemli detay da dikkatlerden kaçmıyor.

Nehalem mimarisini temel alan Arrendale kod adlı çift çekirdekli mobil işlemcilerinde entegre grafik işlem birimi kullanacak olan Intel, bu işlemcilerini önümüzdeki yılın ilk çeyreği içersinde duyurmayı planlıyor. Ancak mevcut planlara göre Calpella tabanlı dizüstü bilgisayarlar da Clarksfield serisi işlemciler ve PM55 yonga seti ile birlikte yılın üçüncü çeyreğinde yani yaz döneminde hazır olacak gibi görünüyor. Herhangi bir grafik özelliğine sahip olmayan bu yapılanma çerçevesinde Intel harici ekran kartı kullanımına yönelecek gibi görünüyor.

Yılın üçüncü çeyreği ile gelecek yılın ilk çeyreği arasındaki 6 aylık dönem zarfında hazırlanacak Calpella tabanlı dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartı kullanımı söz konusu olacak gibi görünüyor. Bu doğrultuda gözler AMD-ATi ve Nvidia cephesine çevrilecek. Her iki firmanın da ciddi bir rekabete girmesi beklenen mobil sahada Nvidia, GeForce GTX serisinin mobil versiyonlarıyla, AMD-ATi ise yeni yeni yaygınlaştırmaya başladığı Mobility Radeon HD 4000 serisi ile iddialı olmaya çalışacak tabii Intel'in tutumu da bu konuda etkili olacak.

Nvidia ile mahkemelik olan firmanın harici ekran kartlı Calpella sistemler için izleyeceği tutum pazarın şekillenmesinde son derece önemli rol oynayacak. Entegre grafik işlemcili mobil işlemcilerin planladığı takvim olan ilk çeyrek 2010 tarihine kadar olan süreç zarfında piyasaya sürülecek Calpella sistemlerde kullanılacak harici ekran kartları için AMD-ATi ve Nvidia kıyasıya bir rekabere girişecek gibi görünüyor.