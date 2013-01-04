Intel'in yeni nesil 530 serisi SSD'leri, NGGF form faktöründe geliyor

Intel ikinci çeyrekte 530 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ultra ince tasarımlı sistemler için yüksek performans sunmak üzere geliştirilen NAND Flash tabanlı depolama sürücülerinin en büyük yeniliklerinden biri de yaygın olarak kullanılan en küçük yapıdaki SSD sürücü formatı mSATA'ya kıyasla daha minyatürize bir faktör daha sunacak olmaları. NGFF (next generation form-factor) olarak isimlendirilen 42x22mm boyutlarındaki yeni SSD formu, 51x30mm boyutlarındaki mSATA sürücüler ile kıyaslandığında daha küçük ebatlarda yüksek kapasite ve performans sunacak.

SATA ve PCI-Express x2 - x4 için tek arayüz pinlerine sahip olan NGFF form faktöründe SATA SSD sürücülerin yanında, bant genişliğinin büyük önem taşıdığı 802.11ac WLAN kontrolcüsü gibi cihazlar için de donanımsal zemin hazırlanmış olacak. Yeni form faktör aynı zamanda çift taraflı SSD'lere de destek veriyor. Örneğin Lite-On tarafından hazırlanan her iki tarafında da bağımsıuz SSD altüniteleri olan ve RAID 0 konfigürasyonunda çalışan sürücü bunlardan bir tanesi. İkinci çeyrekte lanse edilecek SSD 530 serisi SSD'ler için Intel ilk etapta 80GB ve 180GB'lık iki farklı depolama kapasite seçeneği sunacak. Tabi zaman içerisinde daha yüksek kapasiteli modellerin çıkması da kuvvetle muhtemel.

Ultrabook'lar için ciddi yatırımları bulunan Intel, hem daha ince hem de daha hızlı ve hafif sistemlerin hazırlanabilmesi adına hemen her koldan çalışmalarını sürdürüyor. NGGF form faktörüne sahip yeni nesil SSD teknolojisi de bunun en son ve önemli yansımalarından biri olarak gösterilebilir. Benzer olarak ikinci çeyrekte Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesinin de piyasaya girmesiyle birlikte SSD 530 serisi sürücülere sahip ultrabook'lar hem daha yüksek CPU ve GPU performansı sunacak hem de daha hızlı sistem açılışı ile birlikte genel işlem performansı da ciddi şekilde geliştirilmiş olacak.