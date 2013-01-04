Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in yeni nesil 530 serisi SSD'leri, NGGF form faktöründe geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
741
1
7
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in yeni nesil 530 serisi SSD'leri, NGGF form faktöründe geliyor
Tam Boyutta Gör
Intel ikinci çeyrekte 530 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ultra ince tasarımlı sistemler için yüksek performans sunmak üzere geliştirilen NAND Flash tabanlı depolama sürücülerinin en büyük yeniliklerinden biri de yaygın olarak kullanılan en küçük yapıdaki SSD sürücü formatı mSATA'ya kıyasla daha minyatürize bir faktör daha sunacak olmaları. NGFF (next generation form-factor) olarak isimlendirilen 42x22mm boyutlarındaki yeni SSD formu, 51x30mm boyutlarındaki mSATA sürücüler ile kıyaslandığında daha küçük ebatlarda yüksek kapasite ve performans sunacak.
SATA ve PCI-Express x2 - x4 için tek arayüz  pinlerine sahip olan NGFF form faktöründe SATA SSD sürücülerin yanında, bant genişliğinin büyük önem taşıdığı 802.11ac WLAN kontrolcüsü gibi cihazlar için de donanımsal zemin hazırlanmış olacak.  Yeni form faktör aynı zamanda çift taraflı SSD'lere de destek veriyor. Örneğin Lite-On tarafından hazırlanan her iki tarafında da bağımsıuz SSD altüniteleri olan ve RAID 0 konfigürasyonunda çalışan sürücü bunlardan bir tanesi. İkinci çeyrekte lanse edilecek SSD 530 serisi SSD'ler için Intel ilk etapta 80GB ve 180GB'lık iki farklı depolama kapasite seçeneği sunacak. Tabi zaman içerisinde daha yüksek kapasiteli modellerin çıkması da kuvvetle muhtemel. 
Ultrabook'lar için ciddi yatırımları bulunan Intel, hem daha ince hem de daha hızlı ve hafif sistemlerin hazırlanabilmesi adına hemen her koldan çalışmalarını sürdürüyor. NGGF form faktörüne sahip yeni nesil SSD teknolojisi de bunun en son ve önemli yansımalarından biri olarak gösterilebilir. Benzer olarak ikinci çeyrekte Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesinin de piyasaya girmesiyle birlikte SSD 530 serisi sürücülere sahip ultrabook'lar hem daha yüksek CPU ve GPU performansı sunacak hem de daha hızlı sistem açılışı ile birlikte genel işlem performansı da ciddi şekilde geliştirilmiş olacak. 
Intel'in yeni nesil 530 serisi SSD'leri, NGGF form faktöründe geliyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VictorSanchez 6 yıl en beğenilen
bana kalırsa intel yakında tek bir chip yapacak ve icinde işlemci, hard disk, grafik kartı vb. donanımların hepsini barındıracak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
msata'ya ufak diyorduk. Bu hepten ufak oldu:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
SSD bu yıl yerinde saydı, 4 TB HDD'ler 198$'a bulunabiliyor şu anda, üstelik fiyatının daha da düşeceğini de biliyoruz. amazon.com/...
SSD'lerde de yeni bir keskin fiyat düşüşü başlamazsa kazandığı müşterileri tekrar HDD'lere kaptırabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl
İntel her şeyi küçültüyor ama 15,6" dizüstüler hala 2,5 kg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VictorSanchez 6 yıl en beğenilen
bana kalırsa intel yakında tek bir chip yapacak ve icinde işlemci, hard disk, grafik kartı vb. donanımların hepsini barındıracak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 6 yıl
Yaygınlaşması halinde bilgisayar tasarımlarında büyük değişiklikler olacağını tahmin ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Yakında işlemciye entegre ssd göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fI4lA4W3 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Bilgi dolu Teknoloji ve Oyun programı" 04.01.13 video şov 6 yıl AMD Fusion A10-5700 "En Hızlı İkinci Trinity" işlemci inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim