Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi

Windows işletim sistemi ve onun en önemli parçalarından Internet Explorer'ın yaratıcısı Microsoft, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı çağrı doğrultusunda Internet Explorer'ın 8, 9 ve 10. sürümülerini emekliye ayırdı.





Kısa süre önce gerçekleştirilen bu değişim ile Internet Explorer 8, 9 ve 10'un güncelleme desteği kesildi. Yani artık güvenlik ya da performans geliştirmeleri konusunda herhangi bir destek görmeyecek olan bu tarayıcılar, yapılan birçok bildirime rağmen halen milyonlarca insan tarafından kullanılıyor ve desteğin kesilmesi ile ilerleyen dönemde ciddi sorunların yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Internet Explorer 11'e Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 için destek vermeye devam edecek olan yazılım devi Microsoft, elbette daha çok modern tarayıcısı Edge üzerine odaklanacak.