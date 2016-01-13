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Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi

Yazılım devi Microsoft'un halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan tarayıcıları Internet Explorer 8, 9 ve 10, resmi olarak emekliye ayrılarak önemli bir adım atıldı.
3 yıl
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5
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi

Windows işletim sistemi ve onun en önemli parçalarından Internet Explorer'ın yaratıcısı Microsoft, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı çağrı doğrultusunda Internet Explorer'ın 8, 9 ve 10. sürümülerini emekliye ayırdı.

Kısa süre önce gerçekleştirilen bu değişim ile Internet Explorer 8, 9 ve 10'un güncelleme desteği kesildi. Yani artık güvenlik ya da performans geliştirmeleri konusunda herhangi bir destek görmeyecek olan bu tarayıcılar, yapılan birçok bildirime rağmen halen milyonlarca insan tarafından kullanılıyor ve desteğin kesilmesi ile ilerleyen dönemde ciddi sorunların yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Internet Explorer 11'e Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 için destek vermeye devam edecek olan yazılım devi Microsoft, elbette daha çok modern tarayıcısı Edge üzerine odaklanacak.

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viper17 3 yıl en beğenilen
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korayalttantire 3 yıl
Kendi yaptıkları Silverlight bile Edge ile tam uyumlu değil. Silverlight da ayağa kalkamadan öldü gitti gerçi.
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kadirirdem 3 yıl
sadece chrome indirmek için kullandık Güle Güle Explorer...
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
ie Silverlight çıkarmıştı zamanında. vay be ne iyi bişey sürekli güncelliyor kendini. bi Silverlight be :)
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viper17 3 yıl en beğenilen
Yıl olmuş 2016 hala mesajı "+"lamak için 15 kere + tuşuna basıyoruz.
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korayalttantire 3 yıl
Kendi yaptıkları Silverlight bile Edge ile tam uyumlu değil. Silverlight da ayağa kalkamadan öldü gitti gerçi.
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umut_baris 3 yıl
Active X dışında tarayıcısına mahkum olan var sanki.

Emekli amca modundaki kurumlar kullanıyor hala malesef.

Bence MS vazgeçsin bu tarayıcı sevdasından. Sırf görüntü için yapıyorsun ama yemiyoruz be abi.
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