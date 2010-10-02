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Internet Explorer 9 beta , 6 milyondan fazla indirildi

8 yıl
30,1b
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124
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Microsoft, iki hafta önce kullanıma sunduğu Internet Explorer 9 beta için istatistikleri yayınlamaya başladı. Redmond merkezli firmanın açıklamalarına göre, Internet Explorer 9'ın mevcut beta sürümü iki haftalık kısa geçmişine rağmen 6 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

Internet Explorer 8 beta ile kıyaslandığında 2.5 kat daha fazla kullanıcıya erişen Internet Explorer 9 beta, başta GPU tabanlı hızlandırma ve Chakra isimli yeni Javascript motoru olmak üzere görsel değişiklikler ve performans iyileştirmelerine de sahip. Güncellenen sekme yapısıyla da dikkat çeken Internet Explorer 9 beta'yı buradan indirebilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
Opera ile girdim bir sıkıntı yok bırakın bu ayakları Operaya geçin 11.01 sürümü çok başarılı ve hala en hızlı tarayıcı.
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fss1403 8 yıl
Hız olarak çok iyi ama indirme yöneticisini ve görev çubuğunu beğenmedim bir birde bazı sitelerde uyumsuzluk var kaldırdım.
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muzo86 8 yıl
menü çubuğu nasıl ekleniyor bir türlü başaramadım
dosya,düzen,görünüm,geçmiş,yer imler, araçlar yardım
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*XhsyPhoiDeus* 8 yıl
neymis bu mozilla bea
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Sirkadyen 8 yıl
Güzelmiş.

Güncellemeleri kendisi mi yüklüyor, biz mi indircez?
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hayati54 8 yıl
ne firefox ne opera Ie her zaman favorim olmuştur ie8 le zaten yükselişe geçti, şu opera boşta ram yeme sorununu halletse opera harici kullanmıcam.

dh reklamları için neden başka tarayıcı kullanıyorlar hala anlamış değilim ie bu işi başından beri çok iyi yapıyor reklam düşmanı diyebiliriz lakin !
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SgtHeadshot 8 yıl
Güzelmiş indirelim.
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SgtHeadshot 8 yıl
küfür yazmadımki neden ****
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vidoko 8 yıl
bi deneyelim bakLIM becerebilmişler mi.
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fatihcanery 8 yıl
ie bu sefer sağlam geliyor sanki,ieden nefret etmiştim internette arattığım şeyler güzeldi.kullanınca yorumumu yaparım artık,gpu hızlandırmayı merak ediyorum özellikle
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eneshatipoglu 8 yıl
arkadaşlar bunun full yani beta olmayan orjinakl sürümü ne ara çıkıcak bi tarih varmı
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ksk_mehmet 8 yıl
bilmeden xp neden kullanıyorsunuz diyenler?audigy ve live ses kartlarını doğru dürüst modsuz bir şekilde win 7 de çalıştırın sonra böyle diyin lütfen
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sadtneverdie 8 yıl
win 7 her sistemde kaymak gibi nedir bu xp ısrarı bir anlasam. bu arada ie9 epey hızlı olmuş.
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tylor 8 yıl

sadtneverdie

win 7 her sistemde kaymak gibi nedir bu xp ısrarı bir anlasam. bu arada ie9 epey hızlı olmuş.


hee kaymaklı kadayıf. mantıklı yorumlarda yapın ara sıra açılırsınız
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mAh0 8 yıl
xp için olanı yokmu bunun
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speedman 8 yıl

mAh0

xp için olanı yokmu bunun



xp tarih oldu artık onlar için
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