Internet Explorer 9 beta , 6 milyondan fazla indirildi

Yazılım devi Microsoft, iki hafta önce kullanıma sunduğu Internet Explorer 9 beta için istatistikleri yayınlamaya başladı. Redmond merkezli firmanın açıklamalarına göre, Internet Explorer 9'ın mevcut beta sürümü iki haftalık kısa geçmişine rağmen 6 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

Internet Explorer 8 beta ile kıyaslandığında 2.5 kat daha fazla kullanıcıya erişen Internet Explorer 9 beta, başta GPU tabanlı hızlandırma ve Chakra isimli yeni Javascript motoru olmak üzere görsel değişiklikler ve performans iyileştirmelerine de sahip. Güncellenen sekme yapısıyla da dikkat çeken Internet Explorer 9 beta'yı buradan indirebilirsiniz.