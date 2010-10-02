Internet Explorer 9 beta , 6 milyondan fazla indirildi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yazılım devi Microsoft, iki hafta önce kullanıma sunduğu Internet Explorer 9 beta için istatistikleri yayınlamaya başladı. Redmond merkezli firmanın açıklamalarına göre, Internet Explorer 9'ın mevcut beta sürümü iki haftalık kısa geçmişine rağmen 6 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilerek önemli bir başarıya imza atıldı.
Internet Explorer 8 beta ile kıyaslandığında 2.5 kat daha fazla kullanıcıya erişen Internet Explorer 9 beta, başta GPU tabanlı hızlandırma ve Chakra isimli yeni Javascript motoru olmak üzere görsel değişiklikler ve performans iyileştirmelerine de sahip. Güncellenen sekme yapısıyla da dikkat çeken Internet Explorer 9 beta'yı buradan indirebilirsiniz.
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Güncellemeleri kendisi mi yüklüyor, biz mi indircez?
dh reklamları için neden başka tarayıcı kullanıyorlar hala anlamış değilim ie bu işi başından beri çok iyi yapıyor reklam düşmanı diyebiliriz lakin !
hee kaymaklı kadayıf. mantıklı yorumlarda yapın ara sıra açılırsınız
xp tarih oldu artık onlar için