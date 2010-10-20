İnternet kullanıcılarının sayısı yıl sonunda 2 milyara ulaşacak

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan yeni bir çalışmaya göre, internet kullanıcılarının sayısı son beş yılda iki kat arttı. 226 milyonluk artış ile yıl sonunda 2 milyara ulaşması beklenen internet kullanıcılarının sayısında yılın en büyük artışı, 162 milyonluk katılım ile gelişmekte olan ülkelerden geliyor. Hazırlanan rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım oranı, gelişmiş olan ülkeler ile kıyaslanamayacak kadar düşük durumda. Zira açıklanan rakamlara göre gelişmekte olan ülkelerde internete erişebilen kullanıcıların oranı %13.5 civarındayken, gelişmiş ülkelerde ise oran %65 dolaylarında. Bu arada internete evinden erişen kullanıcıların sayısının da bir önceki yıla göre 200 milyonluk artış ile 1.6 milyara ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu'nun hazırladığı raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.