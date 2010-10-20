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İnternet kullanıcılarının sayısı yıl sonunda 2 milyara ulaşacak

8 yıl
7,8b
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9
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan yeni bir çalışmaya göre, internet kullanıcılarının sayısı son beş yılda iki kat arttı. 226 milyonluk artış ile yıl sonunda 2 milyara ulaşması beklenen internet kullanıcılarının sayısında yılın en büyük artışı, 162 milyonluk katılım ile gelişmekte olan ülkelerden geliyor. Hazırlanan rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde internet kullanım oranı, gelişmiş olan ülkeler ile kıyaslanamayacak kadar düşük durumda. Zira açıklanan rakamlara göre gelişmekte olan ülkelerde internete erişebilen kullanıcıların oranı %13.5 civarındayken, gelişmiş ülkelerde ise oran %65 dolaylarında. Bu arada internete evinden erişen kullanıcıların sayısının da bir önceki yıla göre 200 milyonluk artış ile 1.6 milyara ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu'nun hazırladığı raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.


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dodomert 8 yıl
aynen biz bi kısmıyız internet kulananların
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vidoko 8 yıl
daha var yarısı kullanmıyor ..
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Dodge 8 yıl
Normal bir sayı artık internet çağımızın en popüler öğesi haline geldi.
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CeFurkan 8 yıl
süper online fiber optik dosuyor su anda mersine

direk onu bekliyorum

ilk defa bir firmayi bu kadar takdir edicem
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StevenDiaz 8 yıl
vay be..
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StevenDiaz 8 yıl
vay be..
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fatihcanery 8 yıl
vector x-31;
yiğidi öldür hakkını yeme,Türkiyede internete bağlı abone sayısını bi öğren istersen,bi de onu 2yle 3le çarp :) (internetin dağıtılması) Ülkemizde kullanım oranı gerçekten yüksek,ha burdan ttneti övdügüm çıkmasın.kazıkçının önde gidenleri ama şu var kaliteyi getiriyorlar yavaş yavaş..
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Batuist 8 yıl
bence ulaşılan rakam oldukça iyi.. sadece afrikada biraz sıkıntı oluşmuş tabloda.. tabi orada adamlar ekmek derdindeyden kim tınlar interneti
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vector x-31 8 yıl
bizde böyle traş bi altyapı olduğu sürece hiç bi halt olmaz
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