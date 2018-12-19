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İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti, vergi kapsamına alındı. Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam ödemelerinden yüzde 15 vergi alınacak
5 ay
8,5b
1
10
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı
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İnternet ortamındaki reklam hizmetleri, vergi kesintisi kapsamına alındı. Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam ödemelerinden yüzde 15 vergi alınacak.

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek internet reklamı bedeli ödemelerinden yüzde 15 gelir vergisi stopajı yapılacak.

Kararda "İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kapsamına alınmış olup, bu hizmetleri verenlere ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır" ifadeleri yer aldı.

Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı ise yüzde 0 olarak belirlendi. Dolayısıyla internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden stopaj yüzde 0 olarak uygulanacak.

Karar, yerli şirketleri kapsadığı gibi Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlere yapılan reklam ödemelerini de kapsıyor. Yeni vergi uygulaması, 1 Ocak’tan itibaren yapılacak ödemelerde geçerli olacak.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-6.pdf Yorum Yaz
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erdem552 5 ay en beğenilen
Her gün yeni yasa çıkarmayı ek vergiler koymayı beceriyorlar ama bi asgari ücreti belirlemek için on kere toplantı yapmadan karar veremiyorlar...
Yolmaya gelince hızda sınır tanımayın ama emekçiye gelince hakkını vermemek için yırtının...
Her gün yeni yasa çıkarmayı ek vergiler koymayı beceriyorlar ama bi asgari ücreti belirlemek için on kere toplantı yapmadan karar veremiyorlar...Yolmaya ge...
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mehmedaltair 5 ay
Durmak yok yolmaya devam
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MS4343 5 ay
Yıl sonu zamları, vergileri yağmur gibi yağmaya başladı...Türkiye'de Yılbaşı demek "zam" demektir.
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ali.kose 4 ay
Beklenen bir şeydi şaşırmamak lazım
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mgora 5 ay
Bu daha baslangıç , hazırlıklı olun.
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Omisis046 5 ay
Mesela şimdi DH reklamlardan kazandığı parayı bir miktar devlete mi vericek?
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FuRrKaNn 5 ay
Adsense den gelir elde edenler de giriyor mu? bilen var mı çünkü irlanda üzerinden gelen ödemeler de muhafiyet mi vardı?
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firat_kilic 5 ay
Karı cebe at, zararı millete paylaştır.
iyi teknik.

Nasıl olsa milletten ses yok.
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artenis 5 ay
yo dostum yoo! 2023, 1 ocak sabahı hepimiz milyarder olacağız... kıskanıyorsunuz...
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erdem552 5 ay en beğenilen
Her gün yeni yasa çıkarmayı ek vergiler koymayı beceriyorlar ama bi asgari ücreti belirlemek için on kere toplantı yapmadan karar veremiyorlar...
Yolmaya gelince hızda sınır tanımayın ama emekçiye gelince hakkını vermemek için yırtının...
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Theologist 5 ay
Dijital reklam pazarı 1 Milyar (1 Katrliyon) civarı yıllık. Çok büyük pazar.
Kaynak sozcu.com.tr/...
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mehmedaltair 5 ay
Durmak yok yolmaya devam
Yanıtla +22
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MS4343 5 ay
Yıl sonu zamları, vergileri yağmur gibi yağmaya başladı...Türkiye'de Yılbaşı demek "zam" demektir.
Yanıtla +11
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