İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek internet reklamı bedeli ödemelerinden yüzde 15 gelir vergisi stopajı yapılacak.
Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı ise yüzde 0 olarak belirlendi. Dolayısıyla internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden stopaj yüzde 0 olarak uygulanacak.
Karar, yerli şirketleri kapsadığı gibi Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlere yapılan reklam ödemelerini de kapsıyor. Yeni vergi uygulaması, 1 Ocak’tan itibaren yapılacak ödemelerde geçerli olacak.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-6.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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