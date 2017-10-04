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İnternet tarihinin en büyük siber saldırısı: 3 milyar Yahoo hesabının verileri sızdırıldı

Yahoo, 2013 yılında yaşanan siber saldırıdan bütün Yahoo kullanıcılarının(yaklaşık 3 milyar hesabın) etkilendiğini duyurdu. Şirketin önceki açıklamaları bu rakamın altındaydı.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda adı sık sık veri sızdırmalarıyla gündeme gelen Yahoo, 2013 yılında yaşanan siber saldırıdan etkilenen kullanıcı sayısını açıkladı. Şirket daha önceki açıklamalarında 1 milyar hesabın siber saldırıdan etkilendiğini kaydetmişti ancak siber güvenlik uzmanlarıyla yürütülen soruşturma sonrasında bütün Yahoo hesaplarının yani yaklaşık 3 milyar hesabın siber saldırıdan etkilenmiş olduğunu kaydetti.

Hassas Bilgiler Ele Geçirildi 

Geçtiğimiz aylarda Verizon tarafından satın alınan Yahoo etkilenen kişi sayısıyla birlikte siber saldırıda; ödeme bilgileri, banka ya da kredi kartlarına ilişkin şifrelerin veya diğer mali kayıtların hackerların eline geçmediğini ekledi. Her ne kadar kullanıcılar için son derece önemli olan mali kayıtlar güvende tutulsa da siber saldırı sonucunda kullanıcıların; adları ve soyadları, doğum tarihler, cep telefonu numaraları gibi hassas verilerin hackerlar tarafından ele geçirildiği belirtiliyor. Yahoo, hesapları etkilenmiş olabilecek 2 milyar ek kullanıcıyı önümüzdeki günlerde bilgilendirecek.
Tabi siber saldırının bilançosunun artması geçtiğimiz aylarda 4.5 milyar dolar karşılığında Yahoo'yu satın alan Verizon için can sıkıcı bir durum. Verizon yeni açıklamanın hemen ardından şirket olarak güvenliği ön planda tuttuklarına dair açıklama yapsa da internet tarihinin, saldırıya konu olan unsur bakımından, en büyük veri ihlalinin yaşandığı platformun sahibi olmak şirket imajını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Hack Açıklamasının Ardından Teklifini Düşürmüştü 

Bu durumun yanı sıra saldırının bilançosundaki artış Yahoo için ödenen miktarın, ödenmesi gerekenden fazla olduğu sonucunu da ortaya çıkarıyor. Yahoo ile geçen yıldan beri satın alma görüşmelerini sürdüren Verizon, 2013'teki siber saldırının ayyuka çıkmasının ardından teklifini güncellemiş ve 350 milyon dolar daha düşük bir meblağ karşılığında Yahoo'yu satın almıştı. Verizon, siber saldırıdan bütün Yahoo kullanıcıların etkilendiğini bildiği bir senaryoda, şirketin muhtemelen daha düşük bir teklif sunacağı düşünülüyor.

http://www.reuters.com/article/us-yahoo-cyber/yahoo-says-all-3-billion-accounts-affected-in-2013-hack-idUSKCN1C82O1?il=0 Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Şu intenret aleminde 36k modemlerin olduğu e-kolay 99 lira verip ömür boyu sınırsız internt zamanlarından beri kullanırım. Kısaca amiga500 zamanlarınan beri . Ama bir kere yahoo ya üyelik açma gereği duymadım. Çok itici gelirdi bana .
Usa.net den mail hesabı açardım ama şu yahoo dan ne üyelik almışlığım var nede sitesine girmişliğim.
Şu intenret aleminde 36k modemlerin olduğu e-kolay 99 lira verip ömür boyu sınırsız internt zamanlarından beri kullanırım. Kısaca amiga500 zamanlarınan beri . A...
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Quard 1 yıl
Birkaç saat önce "bu konuyu" gördüm ve bizi etkilemedi derken meğerse hesabımız hackerlerin elindeymiş
.9 Seneden beri kullanıyordum ve kapattım.
(2FA ile kim uğraşacak dedim,doğrudan kapattım)
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X-FI 1 yıl
birkaç yıl önce kullanmadığım yahoo hesabımı silmiştim. kullanmadığınız hesapları yok edin. var olan hesaplarada 2FA etkinleştirin.
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aschil 1 yıl
Öleli yıllar oldu.
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alemburda34 1 yıl
Cevremde bir arkadasim inatla yahoo kullaniyor. Artik yahoo nun sistemleri gibi bende kendi haline biraktim.
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selcuksert38 1 yıl
Bunca hack olayı sonrası hala kullanan varsa...
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darkexecuter 1 yıl
Bu yahoo çok mal bi şirket. Zamanında microsoft tonla para teklif etmişti ama alamamıştı. Sonra verizon onda biri bir teklifle aldı. Her işi saçma sapan bunların. Zaten hackerlar kevgire çevirdi bunları.
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Şu intenret aleminde 36k modemlerin olduğu e-kolay 99 lira verip ömür boyu sınırsız internt zamanlarından beri kullanırım. Kısaca amiga500 zamanlarınan beri . Ama bir kere yahoo ya üyelik açma gereği duymadım. Çok itici gelirdi bana .
Usa.net den mail hesabı açardım ama şu yahoo dan ne üyelik almışlığım var nede sitesine girmişliğim.
2 Yanıt Yanıtla +6
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TheLastNinja 1 yıl 1ses1
1ses1

Şu intenret aleminde 36k modemlerin olduğu e-kolay 99 lira verip ömür boyu sınırsız internt zamanlarından beri kullanırım. Kısaca amiga500 zamanlarınan beri . Ama bir kere yahoo ya üyelik açma gereği duymadım. Çok itici gelirdi bana .

Usa.net den mail hesabı açardım ama şu yahoo dan ne üyelik almışlığım var nede sitesine girmişliğim.

Amiga 500 dedin ya kalbim gitti bir an. AMOS BASIC, TURRICAN, LAST NINJA, DELUXE PAINT, YO JOE, SENSIBLE SOCCER, MYTH, SPEEDBALL, NOISE TRACKER, LOTUS, SILK WORM ....




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kadirirdem 1 yıl 1ses1
Benimde yoktu Yahoo.
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isakoc 1 yıl
O 3 milyar hesabın 2,8 milyarı çoktan çöp vaziyete gelmiştir. Çalıpta ne yapacaklarsa artık.
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