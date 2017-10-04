İnternet tarihinin en büyük siber saldırısı: 3 milyar Yahoo hesabının verileri sızdırıldı

Son zamanlarda adı sık sık veri sızdırmalarıyla gündeme gelen Yahoo, 2013 yılında yaşanan siber saldırıdan etkilenen kullanıcı sayısını açıkladı. Şirket daha önceki açıklamalarında 1 milyar hesabın siber saldırıdan etkilendiğini kaydetmişti ancak siber güvenlik uzmanlarıyla yürütülen soruşturma sonrasında bütün Yahoo hesaplarının yani yaklaşık 3 milyar hesabın siber saldırıdan etkilenmiş olduğunu kaydetti.

Hassas Bilgiler Ele Geçirildi

Geçtiğimiz aylarda Verizon tarafından satın alınan Yahoo etkilenen kişi sayısıyla birlikte siber saldırıda; ödeme bilgileri, banka ya da kredi kartlarına ilişkin şifrelerin veya diğer mali kayıtların hackerların eline geçmediğini ekledi. Her ne kadar kullanıcılar için son derece önemli olan mali kayıtlar güvende tutulsa da siber saldırı sonucunda kullanıcıların; adları ve soyadları, doğum tarihler, cep telefonu numaraları gibi hassas verilerin hackerlar tarafından ele geçirildiği belirtiliyor. Yahoo, hesapları etkilenmiş olabilecek 2 milyar ek kullanıcıyı önümüzdeki günlerde bilgilendirecek.

Tabi siber saldırının bilançosunun artması geçtiğimiz aylarda 4.5 milyar dolar karşılığında Yahoo'yu satın alan Verizon için can sıkıcı bir durum. Verizon yeni açıklamanın hemen ardından şirket olarak güvenliği ön planda tuttuklarına dair açıklama yapsa da internet tarihinin, saldırıya konu olan unsur bakımından, en büyük veri ihlalinin yaşandığı platformun sahibi olmak şirket imajını olumsuz yönde etkileyecektir.

Hack Açıklamasının Ardından Teklifini Düşürmüştü

Bu durumun yanı sıra saldırının bilançosundaki artış Yahoo için ödenen miktarın, ödenmesi gerekenden fazla olduğu sonucunu da ortaya çıkarıyor. Yahoo ile geçen yıldan beri satın alma görüşmelerini sürdüren Verizon, 2013'teki siber saldırının ayyuka çıkmasının ardından teklifini güncellemiş ve 350 milyon dolar daha düşük bir meblağ karşılığında Yahoo'yu satın almıştı. Verizon, siber saldırıdan bütün Yahoo kullanıcıların etkilendiğini bildiği bir senaryoda, şirketin muhtemelen daha düşük bir teklif sunacağı düşünülüyor.