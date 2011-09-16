İnternete sızan kılıf resimlerine göre iPhone 5 alüminyum kasa ile gelebilir

Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 modelinin Ekim ayının ortalarına doğru piyasaya sürüleceği ihtimali artık iyice kuvvetlendi. Tedarikçi firmalar ve anlaşmalı operatörler hazırlıklarına şimdiden başladılar.

Onların dışında iPhone pazarında önemli yer tutan aksesuar firmaları da tanıtım öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasaya sürülecek olan ürünün neye benzediğini bilmek mümkün olmadığı için firmalar zaman zaman içeriden bilgi sızdırma gayreti içine giriyorlar.





Yapılan son araştırmalar iPhone 5'e olan talebin daha da büyük olduğunu gösteriyor. Bu yüzden geç kalınacak her gün pazar payının daralması anlamına geliyor.





iOS cihazları için aksesuar üreten Case-Mate firmasının sitesinde iPhone için üretilen bir kılıfın resmi yayınlandı. Resimde kılıfın iPhone 4 için olduğu görünüyordu. Ancak resmi dikkatli inceleyenler bunun iPhone 4 için olmadığını ortaya koydu. Alüminyum arka kapak, daha ince, daha geniş ve damla şeklindeki bir kasa yapısı dikkatli ziyaretçilerin gözünden kaçmadı.





iPhone 5 modelinin önceki modellerden oldukça farklı olacağı ile ilgili güçlü iddialar genelde bu tür aksesuar firmalarının ürünlerine dayanıyor. Apple'ın da iş ortağı kılıf üreticilerine kasa yapısıyla ilgili bazı bilgileri önceden verdiği biliniyor. Ancak bunların basına sızdırılması kuralların ihlal edilmesi anlamına geliyor.





Ancak geçmişte iPad 2 bilgilerini sızdıran 3 kişinin mahkum olduğu biliniyor. Öncesinde de barda unutulan iPhone 4'ü satın alarak internette paylaşan ve bu sayede meşhur olan Gizmodo sitesine de dava açılmıştı.





Bu bakımdan Case-Mate sitesi kısa süre sonra görselleri internet sitesinden kaldırdı ve yeni kılıfların iPhone 5'in çıkış tarihinde satışa sunulacağını açıkladı.





Bugüne kadar kılıf firmalarının internete sızdırdığı görseller iPhone 5 modelinin ya fazla değişmeyeceğini ya da boyut bakımından oldukça çok değişikliğe uğrayacağını gösteriyor. Hangi iddia gerçek olursa olsun iPhone 5 resmi bilgilerinden farklı üretim yapan firmaların ürünleri elde kalacak.