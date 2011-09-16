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İnternete sızan kılıf resimlerine göre iPhone 5 alüminyum kasa ile gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
1
58
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 modelinin Ekim ayının ortalarına doğru piyasaya sürüleceği ihtimali artık iyice kuvvetlendi. Tedarikçi firmalar ve anlaşmalı operatörler hazırlıklarına şimdiden başladılar.
Onların dışında iPhone pazarında önemli yer tutan aksesuar firmaları da tanıtım öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasaya sürülecek olan ürünün neye benzediğini bilmek mümkün olmadığı için firmalar zaman zaman içeriden bilgi sızdırma gayreti içine giriyorlar.

Yapılan son araştırmalar iPhone 5'e olan talebin daha da büyük olduğunu gösteriyor. Bu yüzden geç kalınacak her gün pazar payının daralması anlamına geliyor.

iOS cihazları için aksesuar üreten Case-Mate firmasının sitesinde iPhone için üretilen bir kılıfın resmi yayınlandı. Resimde kılıfın iPhone 4 için olduğu görünüyordu. Ancak resmi dikkatli inceleyenler bunun iPhone 4 için olmadığını ortaya koydu. Alüminyum arka kapak, daha ince, daha geniş ve damla şeklindeki bir kasa yapısı dikkatli ziyaretçilerin gözünden kaçmadı.

iPhone 5 modelinin önceki modellerden oldukça farklı olacağı ile ilgili güçlü iddialar genelde bu tür aksesuar firmalarının ürünlerine dayanıyor. Apple'ın da iş ortağı kılıf üreticilerine kasa yapısıyla ilgili bazı bilgileri önceden verdiği biliniyor. Ancak bunların basına sızdırılması kuralların ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Ancak geçmişte iPad 2 bilgilerini sızdıran 3 kişinin mahkum olduğu biliniyor. Öncesinde de barda unutulan iPhone 4'ü satın alarak internette paylaşan ve bu sayede meşhur olan Gizmodo sitesine de dava açılmıştı.

Bu bakımdan Case-Mate sitesi kısa süre sonra görselleri internet sitesinden kaldırdı ve yeni kılıfların iPhone 5'in çıkış tarihinde satışa sunulacağını açıkladı.

Bugüne kadar kılıf firmalarının internete sızdırdığı görseller iPhone 5 modelinin ya fazla değişmeyeceğini ya da boyut bakımından oldukça çok değişikliğe uğrayacağını gösteriyor. Hangi iddia gerçek olursa olsun iPhone 5 resmi bilgilerinden farklı üretim yapan firmaların ürünleri elde kalacak.

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teote 8 yıl en beğenilen slayshot
slayshot


teote01

acele ettirmeyin adamları. sonra Samsung dalga geçiyor :)


samsung ürettiği plastik kasa amiral gemisiylemi dalga geçicek?


şebeke sorunu anlamında yazmıstım. ayrıca plastik kasa bence alimunyum kasadan cok daha kullaışlı. telefonu düşürdüğüğünüzde anlarsınız nedemek istediğimi...
slayshotteote01acele ettirmeyin adamları. sonra Samsung dalga geçiyor :)
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2 Yanıt Yanıtla +21
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gallagher2001 8 yıl
Bir kilif resminden bile haber yapiliyor ya ne diyim ... Alt tarafi bi telefon ya abartmayin bu kadar :)
2 Yanıt Yanıtla +20
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
O nasıl kılıf lan öyle? Arkası araba lastiği desenli.
Yanıtla +9
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alprazolam 8 yıl
nefret ediyorum aliminyum kasadan umarım böyle birşey olmaz
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gugukcuk1 8 yıl
ne olursa olsun iphone kullanıcılarının iphone 4 tasarımına hayran olduğunu biliyor benim ön görüm ekranın daha sağlam ve ince yapıldığını bildiğimize göre iphone 4 tasarımlı ama daha ince olacağı yönündedir.
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Mellkor 8 yıl
Tanitimi yapilsada ne alicagimiza karar versek artik
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Rainbow6 8 yıl
aliminyum kasa guzel olur dusse falan hepsi kriliyo kosesi bucagi yok dayanikli plastik aldatmaca bunlar kirdik biz samsungun kasayi o da kiriliyo ciziliyo (belki yeni telefon aliminyum degildir oyle duruyor olabilir).. bana gore plastik cok ucuz duruyo butun modeller ayni gibi , bu seferki iphone ilk cikan versiyon gibi olmayabilir genelde firmalar daha onceki kusurlari kapatacak sekilde yapiyolar urunlerini
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webislander 8 yıl
açık kaynaktan bahseden arkadaş heralde programlamacı.c sharp falan kullanıyor olmalı.komedi gibi yazı:D
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umutarslan.com 8 yıl
iğrenç duruyor.TElefonu kılıflı kullanmaya karşıyım.zaten ekran kaliteli çizilmez felan ömrünün sonuna kadar seninle yaşicakmış gibi kundaklamanın bi anlamı yok.Tamamen görmemişlik.Eve yeni televizyon alıp kumandasını naylon poşete sarmak gibi.asla kılıf kullanmayacağım :I)
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jehan 8 yıl
a.f.y.
dikkat edin iphone cilere ellerinde şarz aletiyle dolaşıyorlar.arabada şarj, okulda şarj, ofiste şarj,..sonra 3-4 ay sonra pil perf. sizlere ömür.değiştiremiyorda pili.iphone ciler kabul edin artık:- pil olayınız sorunlu ( değiştirmek istediğinizde değiştiremiyorsunuz)- oyunlarınız çok pil harcıyor- ekranınız çok pil harcıyor ( retina sömürüyor resmen parlak ekranda, ha parlak ekran kullanmam diyorsan gündüz ekranın içine girersin okuyacam diye o ayrı :)- flash olayını artık kullanmayan site yok neredeyse.- istediğiniz videoyu oynatmada sorun yaşıyorsunuz. her format desteklenmiyor. video ları compire etme sıkıntısı- int. videolarını istediğiniz gibi evinizdeki televizyonunuza bağlayıp izleyemiyorsunuz. - dosya aktarma özgürlüğünüz kısıtlı.- jailbreak* yapmazsanız telefonun birçok kullanmadığınız özelliğine boşuna para verirsiniz. yaparsanız da kararsız bir iphone sizi bekliyor olacak. bununla ilgili sorunlar int. kol geziyor. jailbreak* madurları ( garanti dışına çıkmayı saymıyorum bile, ios 5 çıkar siz bir sene jailbreak* beklersiniz oda kararlı olmaz, jailbreaklı telefon pili öldürür resmen)- bluetooth ile dosya gönderme eziyeti- 3g görüşme kısıtlaması. - sağlam navigasyon programlarına istediği yüksek fiyatlar- yolda araçla giderken hattın kesilmesi ( çoğu iphoneci bunu söylemez ama şebekeler arası geçişte delay gecikmesi yapıyor telefon buda hattın kopmasına kadar gidebiliyor antengate)- iphonecilerin övündüğü iosta çoğu uygulama oyun telefonunda demo olarak veya kısıtlı olarak yüklüdür sanki full sürümmüş gibi hava atar. ( ios ta olupta kaliteli uygulamalar androidde olmayan uygulama neredeyse kalmadı gibi bir şey )- açık kaynağın verdiği özgürlüğü her alanda kullanan sg2 ciler program , oyun, geliştirme, yeni özellikler konusunda internette her şeyi paylaşabilirken. apple cılıar telefonlarıyla ilgili hemen hemen hiçbir şeyi paylaşmıyorlar ( sanırım bunun nedeni iphone kullanıcılarının teknoloji konusunda daha yetersiz kişiler olması ve iphone un kullanıcılara karşı koyduğu kısıtlayıcı özellikler)SG2 DE ÖZGÜRLÜK ORANI %90 İSE BU ORAN IPHONEDE % 50 Yİ GEÇMEZ. SJ APPLE CILARIN ETRAFINA DUVAR ÖRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIŞ.KISACA IPHONE KULLANANIN YA PARASI ÇOK YADA AKLI YOK *jailbreak:enteresan ve tamamen yanlış bir biçimde windowsu cracklemek veya windowsa crackli program kurmak ile eşdeğer tutulan bir ios işlemi. karşı değilim, fakat bunu şahsen kullandığım telefonuma yapmıyorum. sebebi çok açık, bu windowsa crackli program kurmaktan çok öte bir işlem. jailbreak yaptığınızda appleın katmanlı mimarisinin bu sınırlarını tamamen kaldırmış olursunuz. ios bu noktada tamamen savunmasız kalır. herhangi bir repositoryden yüklediğiniz ve çalıştırdığınız uygulama cihazda kontrolü ele alabilir, home tuşuna basmanıza rağmen arkada process olarak çalışabilir. her şeyi değiştirebilir ve her şeye müdahale edebilirsiniz.dolayısıyla yapılabileceklerin bir sınırı yoktur. arka planda çalışacak bir keyloggerdan, tüm telefon konuşmalarını dinleyen bir arka kapıya ve hatta belli aralıklarla belirlenen ücretli numaralara sms atacak bir servis bile ancak jailbroken bir ios ile mümkün hale gelmektedir. yüklediğiniz masum bir piyano uygulamasının arka planda nereye müdahale ettiğini bilmenizin imkanı yoktur.

dogru demissin iyi demissin de kendinle celisiyorsun dostum. ozgurluk kisitli demissin, sonrada jailbreakte herseyi degistirebilir herseye mudahele edebilirsiniz demissiniz. ayponeci degilim, 180 dolara ipod touch 4 aldim. sg2 ile ayni donanimli 180 dolarlik bir alet varsa soylesene android de kullaniyim. bu ios vs android tipki windows vs linux gibi. linuxta ozgursun acik kaynak kodlu ama windows windows`tur yani.
Not: win xp, 7, pardus kullaniyorum. xp bambaska :D
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silencer1227 8 yıl
@a.f.y.

Döl israfı
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a.f.y. 8 yıl
dikkat edin iphone cilere ellerinde şarz aletiyle dolaşıyorlar.
arabada şarj, okulda şarj, ofiste şarj,..
sonra 3-4 ay sonra pil perf. sizlere ömür.
değiştiremiyorda pili.
iphone ciler kabul edin artık:
- pil olayınız sorunlu ( değiştirmek istediğinizde değiştiremiyorsunuz)
- oyunlarınız çok pil harcıyor
- ekranınız çok pil harcıyor ( retina sömürüyor resmen parlak ekranda, ha parlak ekran kullanmam diyorsan gündüz ekranın içine girersin okuyacam diye o ayrı :)
- flash olayını artık kullanmayan site yok neredeyse.
- istediğiniz videoyu oynatmada sorun yaşıyorsunuz. her format desteklenmiyor. video ları compire etme sıkıntısı
- int. videolarını istediğiniz gibi evinizdeki televizyonunuza bağlayıp izleyemiyorsunuz.
- dosya aktarma özgürlüğünüz kısıtlı.
- jailbreak* yapmazsanız telefonun birçok kullanmadığınız özelliğine boşuna para verirsiniz. yaparsanız da kararsız bir iphone sizi bekliyor olacak. bununla ilgili sorunlar int. kol geziyor. jailbreak* madurları ( garanti dışına çıkmayı saymıyorum bile, ios 5 çıkar siz bir sene jailbreak* beklersiniz oda kararlı olmaz, jailbreaklı telefon pili öldürür resmen)
- bluetooth ile dosya gönderme eziyeti
- 3g görüşme kısıtlaması.
- sağlam navigasyon programlarına istediği yüksek fiyatlar
- yolda araçla giderken hattın kesilmesi ( çoğu iphoneci bunu söylemez ama şebekeler arası geçişte delay gecikmesi yapıyor telefon buda hattın kopmasına kadar gidebiliyor "antengate")
- iphonecilerin övündüğü iosta çoğu uygulama oyun telefonunda demo olarak veya kısıtlı olarak yüklüdür sanki full sürümmüş gibi hava atar. ( ios ta olupta "kaliteli uygulamalar" androidde olmayan uygulama neredeyse kalmadı gibi bir şey )
- açık kaynağın verdiği özgürlüğü her alanda kullanan sg2 ciler program , oyun, geliştirme, yeni özellikler konusunda internette her şeyi paylaşabilirken. apple cılıar telefonlarıyla ilgili hemen hemen hiçbir şeyi paylaşmıyorlar ( sanırım bunun nedeni iphone kullanıcılarının teknoloji konusunda daha yetersiz kişiler olması ve iphone un kullanıcılara karşı koyduğu kısıtlayıcı özellikler)
SG2 DE ÖZGÜRLÜK ORANI %90 İSE BU ORAN IPHONEDE % 50 Yİ GEÇMEZ. SJ APPLE CILARIN ETRAFINA DUVAR ÖRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIŞ.
KISACA IPHONE KULLANANIN YA PARASI ÇOK YADA AKLI YOK
*jailbreak:
enteresan ve tamamen yanlış bir biçimde windows'u cracklemek veya windows'a crackli program kurmak ile eşdeğer tutulan bir ios işlemi. karşı değilim, fakat bunu şahsen kullandığım telefonuma yapmıyorum. sebebi çok açık, bu windows'a crackli program kurmaktan çok öte bir işlem.
jailbreak yaptığınızda apple'ın katmanlı mimarisinin bu sınırlarını tamamen kaldırmış olursunuz. ios bu noktada tamamen savunmasız kalır. herhangi bir repository'den yüklediğiniz ve çalıştırdığınız uygulama cihazda kontrolü ele alabilir, home tuşuna basmanıza rağmen arkada process olarak çalışabilir. her şeyi değiştirebilir ve her şeye müdahale edebilirsiniz.
dolayısıyla yapılabileceklerin bir sınırı yoktur. arka planda çalışacak bir keylogger'dan, tüm telefon konuşmalarını dinleyen bir arka kapıya ve hatta belli aralıklarla belirlenen ücretli numaralara sms atacak bir servis bile ancak jailbroken bir ios ile mümkün hale gelmektedir. yüklediğiniz masum bir piyano uygulamasının arka planda nereye müdahale ettiğini bilmenizin imkanı yoktur.
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whtswrongstupid 8 yıl a.f.y.
a.f.y.
dikkat edin iphone cilere ellerinde şarz aletiyle dolaşıyorlar.
arabada şarj, okulda şarj, ofiste şarj,..
sonra 3-4 ay sonra pil perf. sizlere ömür.
değiştiremiyorda pili.
iphone ciler kabul edin artık:
- pil olayınız sorunlu ( değiştirmek istediğinizde değiştiremiyorsunuz)
- oyunlarınız çok pil harcıyor
- ekranınız çok pil harcıyor ( retina sömürüyor resmen parlak ekranda, ha parlak ekran kullanmam diyorsan gündüz ekranın içine girersin okuyacam diye o ayrı :)
- flash olayını artık kullanmayan site yok neredeyse.
- istediğiniz videoyu oynatmada sorun yaşıyorsunuz. her format desteklenmiyor. video ları compire etme sıkıntısı
- int. videolarını istediğiniz gibi evinizdeki televizyonunuza bağlayıp izleyemiyorsunuz.
- dosya aktarma özgürlüğünüz kısıtlı.
- jailbreak* yapmazsanız telefonun birçok kullanmadığınız özelliğine boşuna para verirsiniz. yaparsanız da kararsız bir iphone sizi bekliyor olacak. bununla ilgili sorunlar int. kol geziyor. jailbreak* madurları ( garanti dışına çıkmayı saymıyorum bile, ios 5 çıkar siz bir sene jailbreak* beklersiniz oda kararlı olmaz, jailbreaklı telefon pili öldürür resmen)
- bluetooth ile dosya gönderme eziyeti
- 3g görüşme kısıtlaması.
- sağlam navigasyon programlarına istediği yüksek fiyatlar
- yolda araçla giderken hattın kesilmesi ( çoğu iphoneci bunu söylemez ama şebekeler arası geçişte delay gecikmesi yapıyor telefon buda hattın kopmasına kadar gidebiliyor "antengate")
- iphonecilerin övündüğü iosta çoğu uygulama oyun telefonunda demo olarak veya kısıtlı olarak yüklüdür sanki full sürümmüş gibi hava atar. ( ios ta olupta "kaliteli uygulamalar" androidde olmayan uygulama neredeyse kalmadı gibi bir şey )
- açık kaynağın verdiği özgürlüğü her alanda kullanan sg2 ciler program , oyun, geliştirme, yeni özellikler konusunda internette her şeyi paylaşabilirken. apple cılıar telefonlarıyla ilgili hemen hemen hiçbir şeyi paylaşmıyorlar ( sanırım bunun nedeni iphone kullanıcılarının teknoloji konusunda daha yetersiz kişiler olması ve iphone un kullanıcılara karşı koyduğu kısıtlayıcı özellikler)
SG2 DE ÖZGÜRLÜK ORANI %90 İSE BU ORAN IPHONEDE % 50 Yİ GEÇMEZ. SJ APPLE CILARIN ETRAFINA DUVAR ÖRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIŞ.
KISACA IPHONE KULLANANIN YA PARASI ÇOK YADA AKLI YOK
*jailbreak:
enteresan ve tamamen yanlış bir biçimde windows'u cracklemek veya windows'a crackli program kurmak ile eşdeğer tutulan bir ios işlemi. karşı değilim, fakat bunu şahsen kullandığım telefonuma yapmıyorum. sebebi çok açık, bu windows'a crackli program kurmaktan çok öte bir işlem.
jailbreak yaptığınızda apple'ın katmanlı mimarisinin bu sınırlarını tamamen kaldırmış olursunuz. ios bu noktada tamamen savunmasız kalır. herhangi bir repository'den yüklediğiniz ve çalıştırdığınız uygulama cihazda kontrolü ele alabilir, home tuşuna basmanıza rağmen arkada process olarak çalışabilir. her şeyi değiştirebilir ve her şeye müdahale edebilirsiniz.
dolayısıyla yapılabileceklerin bir sınırı yoktur. arka planda çalışacak bir keylogger'dan, tüm telefon konuşmalarını dinleyen bir arka kapıya ve hatta belli aralıklarla belirlenen ücretli numaralara sms atacak bir servis bile ancak jailbroken bir ios ile mümkün hale gelmektedir. yüklediğiniz masum bir piyano uygulamasının arka planda nereye müdahale ettiğini bilmenizin imkanı yoktur.

Tutmayin fakiri
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a.f.y. 8 yıl
alimünyum çok kolay deforme olur. apple ın böyle bir hata yapacağını sanmıyorum.
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ErTuFx 8 yıl
olay sürpriz sapkaya döndü bakalim icinden nasil birsey cikacak diye herkez merak icinde beklemede :) cikana kadar artik konusulur durur esas merak ettigim ciktiktan sonra SGS2 ile nasil bir karsilastirmalari olacagi :)
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sattackus 8 yıl
Alüminyum = GSM, EDGE, 3G ve GPS sinyallerinde inanılmaz bir zayıflama (Faraday kafesi etkisi)
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knnkpln 8 yıl
Alüminyum = kolay deforme
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jehan 8 yıl
Şehr-i Hüzün
O nasıl kılıf lan öyle? Arkası araba lastiği desenli.

ebay.com/...
kullaniyorum cok guzel :D
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