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İnternete sızdığı iddia edilen iPhone 6 anakartı NFC ve 5. nesil WiFi standardına işaret ediyor

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternete sızdığı iddia edilen iPhone 6 anakartı NFC ve 5. nesil WiFi standardına işaret ediyor

Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için muhtemel Eylül lansmanı için bekleyiş devam ederken, internete sızan görsellerde de cihazın neler sunacağı az çok ortaya çıkmış durumda. Ancak halen yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Fransız bir kaynaktan paylaşılan görsel 4.7 inçlik iPhone 6 modelinin anakartını yansıttığı iddiasında. Anakart ise bazı yeniliklere işaret ediyor. Bunlar NFC ve 5. nesil WiFi standardı desteği.

NFC teknolojisi uzun yıllardır Android ve Windows Phone ekosisteminde mevcut. Ancak Apple yaygın olarak kullanılmadığı için ısrarla NFC teknolojisine cihazlarında yer vermiyor ve Bluetooth veya iBeacon gibi farklı teknolojilerle eksiği kapatmaya çalışıyor. Eğer iddia doğru ise iPhone 6 modelinin en büyük yeniliklerinden birisi de NFC olacak. 

Wi-Fi 802.11ac standardı ise daha hızlı ve daha verimli kablosuz bağlantıların kapısını açıyor. 5. nesil WiFi ile kablosuz bağlantı konusundan iPhone 6 modelinin Galaxy S5 gibi rakipleri ile aynı klasmana çıkacağı belirtiliyor. Görselde ayrıca daha büyük ekrana da bir işaret olduğu ifade ediliyor. 

Bu son anakart görseli daha önce internete sızan anakart görselleri ile birebir uyuşuyor ve bir farklılık yok. Bu bakımdan gerçeğe biraz yakın olduğu kanısına varılabilr. Yeni iPhone modellerinin neler sunacağını ise resmi olarak Eylül ayındaki lansmanda görebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Logic-board-for-Apple-iPhone-6-is-spotted-reveals-support-for-NFC-and-Wi-Fi-802.11ac_id58653 Yorum Yaz
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kain061 4 yıl en beğenilen
veee apple nfc yi kesfetti.. simdi gorelim nasil iteleyecek ..essiz nfc deneyimi ")
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Lazeran 4 yıl
abi biktim resmen tanitim tarihini soyleselerde kurtulsak artik
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Schnitter 4 yıl
İphone 6 haberi görmekten bezdim yeminnen.
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Berkcumaligokcel 4 yıl
apple sizintilari yalanladi maalesef bu ozellikler gelmeyebilir ayrica 4.7'' iphone da hic olmayabilir
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Guest3423543563456 4 yıl
Bi bitmediniz be.Alin bir tane Çin menşei telefon yeter de artar size.
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ahmet1905_47 4 yıl
neresinden anlaşılıyormuş anlatsalardı onuda
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MertBuyuk 4 yıl
Apple sanırım sürekli aynı mesajı yolluyor ki oda teknolojiyi ilk kullanan değil gerektiği zamanda ortaya çıkaran kazanır .
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enzomaresca 4 yıl
Apple teknolojiyi geriden takip ediyor.
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duzeni 4 yıl
İphone kullanıcısı değilim ama haber doğruysa nfc en verimli şekilde kullanan gene iphone olucaktır her özellikte olsuğu gibi
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-Hiroshima- 4 yıl
Bu bazı iphone kullanicilari ne kadar habersiz.
Adam herseyin Appledan ciktigini saniyor.Android Samsungun saniyor.

Birde hayatinda hic samsung kullanmamis bir yerlerde okumus samsung kasiyor diye her samsung apple haberinde yaziyor samsung kasiyor diye.
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GreldoR 4 yıl
NFC NFC diye diye helak olanlar kac kere kullandı bu özelliği merak ediyorum.
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ClearNOS 4 yıl
Nfc'yi biri açıklayabilir mi?
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aflika 4 yıl
Arkadaşlar başlıklarda hep aynı hata yapılıyor:
"İnternete sızdığı iddia edilen iPhone 6 anakartı" değil.
"İnternete sızan iphone 6 anakartına ait olduğu iddia edilen" olmalı.
Çünkü bu foto sızdığı iddia edilen foto değil sızan foto. İddia edilen başka bir konu. iphone 6 'ya ait olduğu iddia ediliyor.
Lütfen...
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