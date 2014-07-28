İnternete sızdığı iddia edilen iPhone 6 anakartı NFC ve 5. nesil WiFi standardına işaret ediyor

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Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için muhtemel Eylül lansmanı için bekleyiş devam ederken, internete sızan görsellerde de cihazın neler sunacağı az çok ortaya çıkmış durumda. Ancak halen yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.
Fransız bir kaynaktan paylaşılan görsel 4.7 inçlik iPhone 6 modelinin anakartını yansıttığı iddiasında. Anakart ise bazı yeniliklere işaret ediyor. Bunlar NFC ve 5. nesil WiFi standardı desteği.
NFC teknolojisi uzun yıllardır Android ve Windows Phone ekosisteminde mevcut. Ancak Apple yaygın olarak kullanılmadığı için ısrarla NFC teknolojisine cihazlarında yer vermiyor ve Bluetooth veya iBeacon gibi farklı teknolojilerle eksiği kapatmaya çalışıyor. Eğer iddia doğru ise iPhone 6 modelinin en büyük yeniliklerinden birisi de NFC olacak.
Wi-Fi 802.11ac standardı ise daha hızlı ve daha verimli kablosuz bağlantıların kapısını açıyor. 5. nesil WiFi ile kablosuz bağlantı konusundan iPhone 6 modelinin Galaxy S5 gibi rakipleri ile aynı klasmana çıkacağı belirtiliyor. Görselde ayrıca daha büyük ekrana da bir işaret olduğu ifade ediliyor.
Bu son anakart görseli daha önce internete sızan anakart görselleri ile birebir uyuşuyor ve bir farklılık yok. Bu bakımdan gerçeğe biraz yakın olduğu kanısına varılabilr. Yeni iPhone modellerinin neler sunacağını ise resmi olarak Eylül ayındaki lansmanda görebileceğiz.
http://www.phonearena.com/news/Logic-board-for-Apple-iPhone-6-is-spotted-reveals-support-for-NFC-and-Wi-Fi-802.11ac_id58653 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam herseyin Appledan ciktigini saniyor.Android Samsungun saniyor.
Birde hayatinda hic samsung kullanmamis bir yerlerde okumus samsung kasiyor diye her samsung apple haberinde yaziyor samsung kasiyor diye.
"İnternete sızdığı iddia edilen iPhone 6 anakartı" değil.
"İnternete sızan iphone 6 anakartına ait olduğu iddia edilen" olmalı.
Çünkü bu foto sızdığı iddia edilen foto değil sızan foto. İddia edilen başka bir konu. iphone 6 'ya ait olduğu iddia ediliyor.
Lütfen...
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