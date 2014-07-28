İnternete sızdığı iddia edilen iPhone 6 anakartı NFC ve 5. nesil WiFi standardına işaret ediyor





Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri için muhtemel Eylül lansmanı için bekleyiş devam ederken, internete sızan görsellerde de cihazın neler sunacağı az çok ortaya çıkmış durumda. Ancak halen yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.





Fransız bir kaynaktan paylaşılan görsel 4.7 inçlik iPhone 6 modelinin anakartını yansıttığı iddiasında. Anakart ise bazı yeniliklere işaret ediyor. Bunlar NFC ve 5. nesil WiFi standardı desteği.





NFC teknolojisi uzun yıllardır Android ve Windows Phone ekosisteminde mevcut. Ancak Apple yaygın olarak kullanılmadığı için ısrarla NFC teknolojisine cihazlarında yer vermiyor ve Bluetooth veya iBeacon gibi farklı teknolojilerle eksiği kapatmaya çalışıyor. Eğer iddia doğru ise iPhone 6 modelinin en büyük yeniliklerinden birisi de NFC olacak.





Wi-Fi 802.11ac standardı ise daha hızlı ve daha verimli kablosuz bağlantıların kapısını açıyor. 5. nesil WiFi ile kablosuz bağlantı konusundan iPhone 6 modelinin Galaxy S5 gibi rakipleri ile aynı klasmana çıkacağı belirtiliyor. Görselde ayrıca daha büyük ekrana da bir işaret olduğu ifade ediliyor.





Bu son anakart görseli daha önce internete sızan anakart görselleri ile birebir uyuşuyor ve bir farklılık yok. Bu bakımdan gerçeğe biraz yakın olduğu kanısına varılabilr. Yeni iPhone modellerinin neler sunacağını ise resmi olarak Eylül ayındaki lansmanda görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Logic-board-for-Apple-iPhone-6-is-spotted-reveals-support-for-NFC-and-Wi-Fi-802.11ac_id58653