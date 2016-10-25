İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu

DynDNS'e yönelik başlatılan ve hafta başına kadar etkileri devam eden siber saldırı sonucunda dünya çapında hizmet veren birçok popüler siteye Geçtiğimiz cuma günü en önemli DNS hizmet sağlayıcılarındanve hafta başına kadar etkileri devam eden siber saldırı sonucunda dünya çapında hizmet veren birçok popüler siteye erişim sağlanamadı. Çin ve Rusya merkezli gerçekleştirilen saldırılarda Twitter, CNN, Netflix, Spotify, Reddit, Github, PayPal, Playstation, Business Insider, Airbnb, Guardian, Yelp ve Starbucks gibi web siteleri sekteye uğrarken, ülkemizde de bazı gecikme ve yavaşlamalar meydana geldi.

Güvenlik uzmanlarına göre Nesnelerin İnterneti (IoT) temelli, evlerde internete bağlı şekilde kullanılan güvenlik kamerası, televizyon ve buzdolabı gibi cihazlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen DDoS saldırısı bu yüzden çok daha fazla bir güce ulaştı. Diğer taraftan saldırının 8 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleriyle ilgili olabileceği iddiaları nedeniyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) olayı incelediklerini duyurdu.

Meşhur olmak için saldırmadık, bir amacımız var

"New World Hackers" isimli bir hacker grubu ise interneti kilitleyen saldırıyı üstelenerek Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. DDoS saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten kişiler, bunu meşhur olmak için yapmadıklarını ve bir amaçlarının olduğunu dile getirdiler.

Hayatlarının geri kalanını hapiste geçirmek istemediklerinin altını çizen hacker’lar bu işi burada bırakmayı düşündüklerini söylediler. Üstelik verdikleri zarar için de özür dileyen "New World Hackers", eğer bir amacınız yoksa bir sisteme saldırmanın ya da DDoS düzenlemenin herhangi bir değerinin olmadığını eklediler. Yazılarının sonunda Wikileaks’i "iyi bir dost" olarak betimleyen grubun fırsatı krize çevirerek isimlerini duyurmaya çalışan sıradan kişiler olabileceğini de kulislerde konuşuluyor.