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İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu

Birkaç gün önce Amerika’ya yönelik gerçekleştirilen ve ülkemizde de etkileri görülen kuvvetli DDoS saldırısını üstlenen "New World Hackers" isimli grup konuyla ilgili açıklama yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz cuma günü en önemli DNS hizmet sağlayıcılarından DynDNS'e yönelik başlatılan ve hafta başına kadar etkileri devam eden siber saldırı sonucunda dünya çapında hizmet veren birçok popüler siteye erişim sağlanamadı. Çin ve Rusya merkezli gerçekleştirilen saldırılarda Twitter, CNN, Netflix, Spotify, Reddit, Github, PayPal, Playstation, Business Insider, Airbnb, Guardian, Yelp ve Starbucks gibi web siteleri sekteye uğrarken, ülkemizde de bazı gecikme ve yavaşlamalar meydana geldi.
Güvenlik uzmanlarına göre Nesnelerin İnterneti (IoT) temelli, evlerde internete bağlı şekilde kullanılan güvenlik kamerası, televizyon ve buzdolabı gibi cihazlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen DDoS saldırısı bu yüzden çok daha fazla bir güce ulaştı. Diğer taraftan saldırının 8 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleriyle ilgili olabileceği iddiaları nedeniyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) olayı incelediklerini duyurdu.

Meşhur olmak için saldırmadık, bir amacımız var 

"New World Hackers" isimli bir hacker grubu ise interneti kilitleyen saldırıyı üstelenerek Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. DDoS saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten kişiler, bunu meşhur olmak için yapmadıklarını ve bir amaçlarının olduğunu dile getirdiler.
Hayatlarının geri kalanını hapiste geçirmek istemediklerinin altını çizen hacker’lar bu işi burada bırakmayı düşündüklerini söylediler. Üstelik verdikleri zarar için de özür dileyen "New World Hackers", eğer bir amacınız yoksa bir sisteme saldırmanın ya da DDoS düzenlemenin herhangi bir değerinin olmadığını eklediler. Yazılarının sonunda Wikileaks’i "iyi bir dost" olarak betimleyen grubun fırsatı krize çevirerek isimlerini duyurmaya çalışan sıradan kişiler olabileceğini de kulislerde konuşuluyor.
 

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zwanzig 3 yıl en beğenilen
Şu twiti türkçeye çevirip yazsaydınız keşke editör kardeş :/
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Oguz_Cole 3 yıl
Ne oldu bu insanlara anlamıyorum herkesi idam edilmeye hak görüyorlar. İdam edilse ne olacak ne değişecek tek olan şey sana olacak, bir katilden farkın kalmayacak.
Konuya gelirsek evet yaptıkları bazı şeyleri sekteye uğrattı ama aynı zamanda saldırıya uğrayan hizmet sağlayıcısının da ne kadar açık olduğunu göstermiş oldular ve daha önceki haberlerde de sağlayıcının ek güvenlik önlemleri alacağını söylemişti yani bir yararı da oldu. Grupta ün için değil bir amaç için yaptıklarını ve tekrarlamayacaklarını belirtmiş.
Ne oldu bu insanlara anlamıyorum herkesi idam edilmeye hak görüyorlar. İdam edilse ne olacak ne değişecek tek olan şey sana olacak, bir katilden farkın kalmayac...
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blckhm 1 yıl
ddos fena
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blckhm 1 yıl
bize de gelebilir
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sevket861 3 yıl
Zahmet edip haber yapmasınlar biz zaten biliyoruz.
Ayrıca x86 Mimarisi ve windows sürümlerinde backdoor olduğundan şüphesi olan varmı?
Ayrıca Türkiye hakkında Kara propogandalar için bu ve not indirimleri sadece bir başlangıç .
Başa Hilary geldiğinde Türkiyede İktidarı Değiştirmeye ve söylediklerini yapacak iktidarı başa getirmeye çalışacaklar.
Söylediklerini yaparsan türkiye demokratik ekonomisi güçlü insan haklarına saygılı sosyal demokratik hukuk devleti.
Yapmazsan Barbar hukuksuz gerici ekonomisi bozuk insan haklarını tanımayan Dinci şeriatçı terörist hırsız devleti.
Yersen...
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ahrimar 3 yıl
Bu gruplar it dalaşına girip tüm sistemin içine edecekler. Arada biizim gibi kuzular yanacak. İlginç, o gün Pakistan-hindistanda da baya saldırı vardı. Buralarda da bir şey dönüyür. Bu gruplar bence hükümet destekli ve farklı ülkelerden saldırı düzenliyorlar. Organıze işler bunlar... masum değil
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SeHaBT 3 yıl
Amaçları zaten belli sistem üzerindeki açıkları göstermek ve başarılıda olmuşlar. Ek güvenlik önlemlerin alınması şart gibi gözükmekte.
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daedlus 3 yıl
Bu hacker grupları normalde kendilerini milletsiz, uluslarüstü aktivistler olarak tanımlarlar
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kadirirdem 3 yıl
haberden çok tweet türkçe olsa daha makbule geçerdi.
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NKFPK 3 yıl
Bunu yapan her hangi bir hükümet.ABD ÇİN RUSYA HİNDİSTAN KORE ALMANYA..
ama bu onların isim bulmuş hali...new hacker
Kötü bir niyetimiz yok ise uyarı ve gözdağı.
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Oguz_Cole 3 yıl
Ne oldu bu insanlara anlamıyorum herkesi idam edilmeye hak görüyorlar. İdam edilse ne olacak ne değişecek tek olan şey sana olacak, bir katilden farkın kalmayacak.
Konuya gelirsek evet yaptıkları bazı şeyleri sekteye uğrattı ama aynı zamanda saldırıya uğrayan hizmet sağlayıcısının da ne kadar açık olduğunu göstermiş oldular ve daha önceki haberlerde de sağlayıcının ek güvenlik önlemleri alacağını söylemişti yani bir yararı da oldu. Grupta ün için değil bir amaç için yaptıklarını ve tekrarlamayacaklarını belirtmiş.
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MustafaC53 3 yıl
Geri Vites yapmışlar.
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