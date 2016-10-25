Sempatik süper kahraman Deadpool'un devam filminde sürpriz ayrılık

Marvel çizgi roman karakteri Deadpool'dan uyarlanarak geçtiğimiz şubat ayında vizyona giren ve dünya çapında 786 milyon dolar hasılat ile dikkatleri üzerine çeken filmin ikincisinin geleceği aylar öncesinden açıklanmıştı.

Kurgusu ve diyaloglarıyla aşina olduğumuz süper kahraman filmlerinden sıyrılmayı başaran aksiyon-komedi türündeki yapımın bu denli başarılı olmasının arkasında Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein ve Gina Carano gibi oyuncuların yanı sıra şüphesiz yönetmen koltuğundaki Tim Miller’ın da katkısı oldukça büyük.

Tim Miller devam filminde yer almayacak

Aunt Luisa ve Rockfish'ten sonra prodüksiyon anlamında ilk geniş çaplı filmiolmasına rağmen oldukça başarılı bir iş çıkaran Miller’ın ikinci filmde de benzer bir performans sergilemesi düşünülüyordu ancak gelen son haberler tüm beklentileri boşa çıkaracak türden. Zira Tim Miller'ın özellikle Ryan Reynolds ile yaşadığı fikir ayrılıklarından dolayı Deadpool’un devam filminde yer almayacağını net bir dille duyuruldu.

Kulislerde dolaşan iddialara göre yönetmen Tim Miller'ın devam filminde Cable karakterini canlandırması için Kyle Chandler'ı istediği, Ryan Reynolds ve stüdyonun ise Liam Neeson isminde ısrar etmesi yüzünden ayrılığın yaşandığı dile getiriliyor.

Filmin hayranlarını üzen bu gelişme sonrasında yönetmen koltuğunda kimin oturacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. 2017'nin yaz aylarında çekimlerinin başlaması planlanan Deadpool 2'nin -eğer bir aksaklık yaşanmazsa- 2018 yılında vizyona gireceği ifade ediliyor.