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Sempatik süper kahraman Deadpool'un devam filminde sürpriz ayrılık

İlk filmiyle izleyicilerin beğenisini kazanan ve gişede büyük bir başarı yakalayan Deadpool’un devam filmine dair gelen ayrılık haberi sinemaseverleri bir hayli üzdü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
8
Dijital Perde
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Marvel çizgi roman karakteri Deadpool'dan uyarlanarak geçtiğimiz şubat ayında vizyona giren ve dünya çapında 786 milyon dolar hasılat ile dikkatleri üzerine çeken filmin ikincisinin geleceği aylar öncesinden açıklanmıştı.
Kurgusu ve diyaloglarıyla aşina olduğumuz süper kahraman filmlerinden sıyrılmayı başaran aksiyon-komedi türündeki yapımın bu denli başarılı olmasının arkasında Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein ve Gina Carano gibi oyuncuların yanı sıra şüphesiz yönetmen koltuğundaki Tim Miller’ın da katkısı oldukça büyük.

Tim Miller devam filminde yer almayacak 

Aunt Luisa ve Rockfish'ten sonra prodüksiyon anlamında ilk geniş çaplı filmiolmasına rağmen oldukça başarılı bir iş çıkaran Miller’ın ikinci filmde de benzer bir performans sergilemesi düşünülüyordu ancak gelen son haberler tüm beklentileri boşa çıkaracak türden. Zira Tim Miller'ın özellikle Ryan Reynolds ile yaşadığı fikir ayrılıklarından dolayı Deadpool’un devam filminde yer almayacağını net bir dille duyuruldu.
Kulislerde dolaşan iddialara göre yönetmen Tim Miller'ın devam filminde Cable karakterini canlandırması için Kyle Chandler'ı istediği, Ryan Reynolds ve stüdyonun ise Liam Neeson isminde ısrar etmesi yüzünden ayrılığın yaşandığı dile getiriliyor.
Filmin hayranlarını üzen bu gelişme sonrasında yönetmen koltuğunda kimin oturacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. 2017'nin yaz aylarında çekimlerinin başlaması planlanan Deadpool 2'nin -eğer bir aksaklık yaşanmazsa- 2018 yılında vizyona gireceği ifade ediliyor.

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Skyfall44 3 yıl
Marvelin en çöp filmi.Pornografik içerikler,sapıklıklarla dolu bir film.Hatta devam filmi çekilmemeli :)
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frostburn 3 yıl
Kyle Chandler'ın zamanında sanırım kanal d'de yayınlanan Erken Baskı ( early edition ) dizisini izleyenler likelasın.
Hani şu ertesi günün gazetesini kedinin kapıya getirdiği dizi :)
Kyle Chandler'ın zamanında sanırım kanal d'de yayınlanan Erken Baskı ( early edition ) dizisini izleyenler likelasın.Hani şu ertesi günün gazetesini kedini...
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Portraitclub 3 yıl
Saçma sapan bi filmdi sonunu da x-men bağladılar inşallah x-men ile ilgili bişey gelmez.
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senjido 3 yıl
Berbat ve vasat bir film. Deadpool'u öyle çok beklemiştim ki. Cinsellikle kurtarmaya çalıştılar. Değişmesine sevindim.
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cceviz 3 yıl
Deadpool un bu denli başarılı olmasının arkasında Morena Baccarin, Ed Skrein ve Gina Carano un hiçbir etkisi yoktu. Sadece Ryan Reynolds ve Tim Miller. Ryan Reynolds un neredeyse bütün filmlerini büyük bir zevkle izliyorum.
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Skyfall44 3 yıl
Marvelin en çöp filmi.Pornografik içerikler,sapıklıklarla dolu bir film.Hatta devam filmi çekilmemeli :)
2 Yanıt Yanıtla +10
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Yazamsar 3 yıl Skyfall44
Skyfall44
Marvelin en çöp filmi.Pornografik içerikler,sapıklıklarla dolu bir film.Hatta devam filmi çekilmemeli :)

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frostburn 3 yıl
Kyle Chandler'ın zamanında sanırım kanal d'de yayınlanan Erken Baskı ( early edition ) dizisini izleyenler likelasın.
Hani şu ertesi günün gazetesini kedinin kapıya getirdiği dizi :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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Erdinç B. 3 yıl frostburn
frostburn
Kyle Chandler'ın zamanında sanırım kanal d'de yayınlanan Erken Baskı ( early edition ) dizisini izleyenler likelasın.
Hani şu ertesi günün gazetesini kedinin kapıya getirdiği dizi :)

Çok güzel diziydi. İşin sırrının kedide olduğu, antik Mısır'da rahiplerin kedilerinin olduğunu anlatan bir bölüm vardı. Sonunda anlaşılmıştı ki rahibin kedisi yokmuş, kedinin rahibi varmış
Bizim eleman da kedinin rahibiymiş
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