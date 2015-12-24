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İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, eklenti desteğiyle çok daha güçlü hale geliyor. Bu çözümler arasından bizim seçtiğimiz 10 faydalı eklenti ise şu şekilde sıralanıyor.
3 yıl
9,1b
1
25
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alan Google'ın efsane çözümü Chrome, bildiğiniz gibi eklenti desteğine ve bu doğrultuda da çok büyük bir eklenti marketine sahip. Bu konumuzda sizin için seçtiğimiz çok bilinmeyen 10 faydalı Chrome eklentisine yer veriyor, internet hayatınızı kolaylaştırıyoruz.
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi

Güçlü bir parola yönetim uygulaması olan LastPass, kişilerin farklı siteler için güçlü şifreler oluşturmasına ve bunları hızlıca girerek ciddi zaman kazanmasına yardımcı oluyor. 
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Chrome herkesin bildiği gibi ciddi seviyelerde bellek kullanan bir tarayıcı. Özellikle sekme sayısı artınca sistemleri zorlamaya başlayan tarayıcı, Great Suspender ile dizginlenebiliyor. Eklenti sizin belirlediğiniz süre boyunca kullanınmaya sekmeleri arkaplanda durduruyor ve böylece bellek sorunlarının önüne geçebiliyor.
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Son dönemde popülerliği iyice artan GIF formatı için hazırlanan Giphy, kişilere Chrome temelli bir "GIF arama motoru" sunuyor. Bulunan GIF'ler Gmail ya da Facebook dahil birçok yerde aktif olarak sürükle-bırak mantığıyla kullanılabiliyor, paylaşılabiliyor.
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Google Reader sonrası kullanıcıların RSS ihtiyacını karşılayan Feedly, Chrome eklentisi ile abone olunan haber kanallarından gelen içeriklere hızlı erişim sunuyor. 
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Kişilere site bazlı seçim şansı getiren bir reklam engelleme eklentisi olan UBlock Origin, Chrome üzerine çok fazla yük bindirmiyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Engellenen reklamlar sayesinde genel sistem performansı da bir miktar artış gösterebiliyor. 
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Chrome için Firefox sürümünden port edilen HTTPS Everywhere, aktif edildiği zaman ziyaret edilen internet sitelerini otomatik olarak güvensiz "http" altyapısından daha güvenli "https" haline geçiriyor. Bu sayede birçok zararlı içerikten kolayca korunabiliyor.
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Çevirmiçi alışverişin tavan yaptığı günümüzde dağıtılan kupon kodları ile çok güzel kampanyalar elde edilebiliyor. Bu amaçla hazırlanan bir eklenti olan Honey, temel olarak yaptığınız alışverişe uygun kodları internette arayarak buluyor ve uygulayarak size maddi avantaj getiriyor. 
8: Pocket
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
"Daha sonra okuma için kayıt altına alma" cümlesi ile eşleşen servislerden Pocket, Chrome eklentisiyle de görevini başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Save to Pocket isimli eklenti ile internet üzerinde bulduğunuz ilgi çekici içerikleri müsait bir zamanda okumak için kayıt altına alabilirsiniz. Pocket, hesap girişi ile Chrome'da yapılan kayıtlanmalara mobilde de erişim sunabiliyor.
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Ayda yaklaşık 900 milyon kişinin aktif olarak tercih ettiği WhatsApp'ı Chrome tarayıcı üzerinde kullanmanıza imkan tanıyan WhatsChrome, mesaj geldiği zaman bildirim verebiliyor ve böylece özellikle sürekli olarak bilgisayar başında olanları telefonlarından uzaklaştırabiliyor.
 
İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi
Güzel bir Chrome eklentisi olan Sideplayer, temel olarak kişilerin Facebook içerisinde gezerken, çalışırken ya da farklı bir internet sitesinde dolaşırken YouTube videolarını izlemesine imkan tanıyor. Bunu YouTube'u boyutlandırılabilir ve sayfa içerisinde hareket ettirilebilir pencere hali getirmesiyle sağlayan eklenti, otomatik oynatma desteğini de aktif olarak veriyor.
Not: Eklentilere isimleri üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

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QuexSeeL 3 yıl en beğenilen
Yaz en başa Ad.Block plus ve benzeri ne varsa özellikle de mevzu DH ise.
Yanıtla +22
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EnverPasha 3 yıl
AdBlock neden listeye eklemediniz lennn özellikle sizin sitenizde çok işe yarıyor :D
Yanıtla +7
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caneycaney 3 yıl
Ad.Block demişsinizde adamlar daha iyisini yazmış komiksiniz ilahi
Yanıtla +5
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2 Avatar Avatar
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
adklock bence çok ram harçıyor ve kasıyor listede olmaması şaşmamalı ublock kullanın farkı görün chrome görev yöneticisine bakın isterseniz
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Microsoft Specialist 3 yıl
reklam engelleyici olarak adguard kullanıyorum tavsiyemdir.

suspender'ı yeni gördüm güzelmiş yükledim.

sideplayer'ın başka bir alternatifini kullanıyordum ama bu daha iyiymiş teşekkürler.

bu arada chrome yerine yine chromium altyapısını kullanan ve içinde daha çok özellikle gelen torch browser'ı tavsiye ederim. chrome eklentileriyle tamamen uyumlu. kendi içinde torrent yöneticisi falan gibi ekstra özellikler var..
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Manchester United 3 yıl
ad.block <3
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25grudnia 3 yıl
8 saniye içinde yönlendirileceksiniz.
Reklam yeni sayfada açılır, gezintinizi etkilemez.

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EvenFaLL2626 3 yıl
adblock .d
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SEO-Uzmanı 3 yıl
hepside çöp ne varsa firefoX gerisi hikaye !
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ender ahmet 3 yıl
internet tarihinin en güzel eklentisi kesinlikle ablock aga


ad.block yazınca yıldız çıkıyor.çoh enteresan
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kadirirdem 3 yıl
Mevzu Dh ise bir dal adblock alirim...
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Qonrul 3 yıl
faydalı oldu teşekkürler
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alemburda34 3 yıl
Malum eklenti garanti yazilmistir dedim. Hic yanilmamisim.
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gael 3 yıl
bu honey uygulamasında ebayda birsürü kupon çıkıyor ama bunu nasıl kullanıcam birsürü mağaza kuponu çıkıyor benim almak istediğim ürün için indirim kuponunu nasıl bulucam
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EnverPasha 3 yıl
AdBlock neden listeye eklemediniz lennn özellikle sizin sitenizde çok işe yarıyor :D
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Fenomenon 3 yıl
Tureng de eklenmeli
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