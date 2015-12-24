İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alan Google'ın efsane çözümü Chrome, bildiğiniz gibi eklenti desteğine ve bu doğrultuda da çok büyük bir eklenti marketine sahip. Bu konumuzda sizin için seçtiğimiz çok bilinmeyen 10 faydalı Chrome eklentisine yer veriyor, internet hayatınızı kolaylaştırıyoruz.

Güçlü bir parola yönetim uygulaması olan LastPass, kişilerin farklı siteler için güçlü şifreler oluşturmasına ve bunları hızlıca girerek ciddi zaman kazanmasına yardımcı oluyor.

Chrome herkesin bildiği gibi ciddi seviyelerde bellek kullanan bir tarayıcı. Özellikle sekme sayısı artınca sistemleri zorlamaya başlayan tarayıcı, Great Suspender ile dizginlenebiliyor. Eklenti sizin belirlediğiniz süre boyunca kullanınmaya sekmeleri arkaplanda durduruyor ve böylece bellek sorunlarının önüne geçebiliyor.

Son dönemde popülerliği iyice artan GIF formatı için hazırlanan Giphy, kişilere Chrome temelli bir "GIF arama motoru" sunuyor. Bulunan GIF'ler Gmail ya da Facebook dahil birçok yerde aktif olarak sürükle-bırak mantığıyla kullanılabiliyor, paylaşılabiliyor.

Google Reader sonrası kullanıcıların RSS ihtiyacını karşılayan Feedly, Chrome eklentisi ile abone olunan haber kanallarından gelen içeriklere hızlı erişim sunuyor.

Kişilere site bazlı seçim şansı getiren bir reklam engelleme eklentisi olan UBlock Origin, Chrome üzerine çok fazla yük bindirmiyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Engellenen reklamlar sayesinde genel sistem performansı da bir miktar artış gösterebiliyor.

Chrome için Firefox sürümünden port edilen HTTPS Everywhere, aktif edildiği zaman ziyaret edilen internet sitelerini otomatik olarak güvensiz "http" altyapısından daha güvenli "https" haline geçiriyor. Bu sayede birçok zararlı içerikten kolayca korunabiliyor.

Çevirmiçi alışverişin tavan yaptığı günümüzde dağıtılan kupon kodları ile çok güzel kampanyalar elde edilebiliyor. Bu amaçla hazırlanan bir eklenti olan Honey, temel olarak yaptığınız alışverişe uygun kodları internette arayarak buluyor ve uygulayarak size maddi avantaj getiriyor.

8: Pocket

"Daha sonra okuma için kayıt altına alma" cümlesi ile eşleşen servislerden Pocket, Chrome eklentisiyle de görevini başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Save to Pocket isimli eklenti ile internet üzerinde bulduğunuz ilgi çekici içerikleri müsait bir zamanda okumak için kayıt altına alabilirsiniz. Pocket, hesap girişi ile Chrome'da yapılan kayıtlanmalara mobilde de erişim sunabiliyor.

Ayda yaklaşık 900 milyon kişinin aktif olarak tercih ettiği WhatsApp'ı Chrome tarayıcı üzerinde kullanmanıza imkan tanıyan WhatsChrome, mesaj geldiği zaman bildirim verebiliyor ve böylece özellikle sürekli olarak bilgisayar başında olanları telefonlarından uzaklaştırabiliyor.

Güzel bir Chrome eklentisi olan Sideplayer, temel olarak kişilerin Facebook içerisinde gezerken, çalışırken ya da farklı bir internet sitesinde dolaşırken YouTube videolarını izlemesine imkan tanıyor. Bunu YouTube'u boyutlandırılabilir ve sayfa içerisinde hareket ettirilebilir pencere hali getirmesiyle sağlayan eklenti, otomatik oynatma desteğini de aktif olarak veriyor.

Not: Eklentilere isimleri üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.