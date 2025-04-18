Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlginç açıklama: "Samsung Türkiye, telefonlarda ÖTV düzenlemesi üzerinde çalışıyor"

    Samsung Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir tüketicilerin erişimini artırmak adına "Akıllı telefonda, ÖTV baremleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

    Samsung Türkiye, telefonlarda ÖTV düzenlemesi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Bloomberg HT’ye yaptığım açıklamada Türkiye’de akıllı telefonlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) baremleri üzerinde çalışma yürüttüklerini açıkladı. Azdemir, düzenleme ile hem tüketicinin hem de sektörün kazanacağı bir denge arayışında olduklarını vurguladı.

    Telefonlarda ÖTV baremleri değişebilir

    Türkiye’de akıllı telefon pazarının yüzde 45’ine hakim olan Samsung, hem pazar liderliğini korumak, hem pazarı canlandırmak hem de tüketicilerin yeni cihazlara ulaşımını kolaylaştırmak adına kamu ile çeşitli temaslarda bulunuyor. Otomotiv sektöründe benzer vergi düzenlemelerinin olduğuna dikkat çeken Azdemir, “Türkiye’de vergiler konusuna baktığımızda ise birkaç vergi kalemi var. Gözetim bunlardan bir tanesi bir diğeri özel tüketim vergisi. Kamu ile işbirliği içinde çalışma yürütüyoruz. Kamuyla yakın bir işbirliği içerisinde sadece vergi değil tüketici finansmanı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Her paydaşın vergi kaybı olmadan bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. ÖTV baremlerini düzenleme noktasında görüşmelerimiz devam ediyor bu şekilde ortak fayda da çözüm üreteceğimi inanıyorum. Baremleri dengeleyerek hem tüketicilerin menfaatini sağlayacak bir model üzerinde çalışıyoruz” dedi.

    Telefonlardan ne kadar ÖTV alınıyor?

    ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.

    Ancak yüksek döviz kuru nedeniyle 3.000 TL’nin karşılığı sadece 79 dolar/69 euro yaptığı için bu baremleri sağlayan herhangi bir akıllı telefon veya cep telefonu ülkeye gelmiyor. Dolayısıyla fiili olarak tüm telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    buradan bir taytlı geçti +70 Metin Yasir Akpınar +64 AnılSat TPDIN +62 Sarper Yasin Mutlubay +46 Guest-096358C22 +45 Mylevi +42 DreamSs +42 Metin Bilgin +41 the flying dutchman +41 Resurrectionn +34 =PistoLeRo= +33 AccUssEdGR +31 Anthropomancy +28 haktan24 +27 Naruto45 +26 BCRTVKCS +25 MegaWolt38 +25 YouGotThatRight +24 CWaRRioR +24 maximus01982 +22 coolman7 +22 manuell +21 _köle_ +21 TncyKrmn +20 selman1435 +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    277 Kişi Okuyor (176 Üye, 101 Misafir) 32 Masaüstü 245 Mobil
    general4242, thorbjörn, jakalsaa ve 136 üye daha okuyor
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2082 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, Türkiye Haberleri ve
    8 etiket daha vergi ÖTV Murat Azdemir Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Android Ekonomi Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı358b
    TikTok Sayfası2,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra f arızası çözümü norodol damla kaç saat uyutur arabada elektrik kaçağı nasıl anlaşılır ford focus mu toyota corolla mı 2024 bu gala daşlı gala ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17
    MSI KATANA 17
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum