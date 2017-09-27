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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak

Binek otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, MTV'nin 2018 yılında yüzde 40 artacağını söyledi. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, binek otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. 2017 yılında bütçe açığının 60 milyar TL olacağını ifade eden Ağbal binek otomobil MTV'sinin 2018 yılında yüzde 40 artacağını söyledi. Ayrıca MTV'de aracın vergisiz değeri de dikkate alınacak.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor"
Öte yandan şans oyunlarıyla ilgili bir düzenleme de söz konusu. Daha önce şans oyunlarından ikramiye kazanan talihlilerden yüzde 10 oranında vergi alınıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu vatandaşlardan alınan vergi yüzde 20'ye çıkacak.
Maliye Bakanı, Kurumlar Vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacağını, kira gelirinde götürü gider oranının ise yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüleceğini ifade etti. Ayrıca sigara kağıdından da özel tüketim vergisi alınacak. Bir başka önemli satır başı da kamu personeli alımıyla ilgili. 2018 yılında kamuya 74 bin personel alınacak.

Yeni MTV oranları şöyle:

Aracın Yaşı

Motor Hacmi

Mevcut Vergi

Zamlı Vergi

1-3 yaş arası

1000 – 1300 motor

650 TL

910 TL

1-3 yaş arası

1300 – 1600 motor

1035 TL

1450 TL

1-3 yaş arası

1600 – 1800 motor

1827 TL

2560 TL

1-3 yaş arası

1800 – 2000 motor

2878 TL

4029 TL

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TurboBoosted 2 yıl en beğenilen
şerefsizlikten başka bir şey değil. ondan sonra neden küfür ediyorsun.?
Yanıtla +274
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl IceRulez
IceRulez
bütçe açığının 60 milyar tl olması bizim suçumuz mu ? herşeyden vergi veriyoruz zaten aldığımız hava hariç. bize ne kardeşim ?

Sakin ol kardeşim...Koca saray...Nasıl neyle dönüyor biliyor musun o kadar devasa bina?Ya içindekilere verilen cukkalar?Ayrıca bir de Okluk sarayı yaptırıyoruz 300 odalı...Onun da yeni sezona yetişmesi lazım...Sonra yılbaşı geliyor...Arabalar Maybach'lar yenilenmesin mi yani?
Azıcık bir şeyde bile hemen zıplıyorsunuz canım siz de...Dünya lideri olmak dünyanın lider ülkesi olmak masraflı iş...Kusura bakmayın...
IceRulezbütçe açığının 60 milyar tl olması bizim suçumuz mu ? herşeyden vergi veriyoruz zaten aldığımız hava hariç. bize ne kardeşim ?
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Yanıtla +232
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IceRulez 2 yıl
bütçe açığının 60 milyar tl olması bizim suçumuz mu ? herşeyden vergi veriyoruz zaten aldığımız hava hariç. bize ne kardeşim ?
1 Yanıt Yanıtla +143
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BaNgO 1 yıl
O meşhur ekşisozluk başlığı hep aklıma geliyor.
Türkiye'den ...... olup gitmek.
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xyz35 1 yıl
ne olacak arabası olanın hali?
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xyz35 1 yıl
2018 mtv ler belli mi?
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froster2006 2 yıl
Burada devlet buyugu kavrami nedir anlamak mumkun degil.Asli ust duzey devlet memurudur,yani vergilerden maasini harcirahini alir.Muhasir ulkelerde devlet buyugu diye bir kavram yoktur.Vatandas vardir.Herkes esittir.Fark yoktur.En fazla makama saygi olur ki bu sen siz ile olmaz heleki,ananida al git,her turlu argo kelimeleri hitabet seklini tarz olarak kullanan kisilere karsi.
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drmelihx 2 yıl froster2006
froster2006
Burada devlet buyugu kavrami nedir anlamak mumkun degil.Asli ust duzey devlet memurudur,yani vergilerden maasini harcirahini alir.Muhasir ulkelerde devlet buyugu diye bir kavram yoktur.Vatandas vardir.Herkes esittir.Fark yoktur.En fazla makama saygi olur ki bu sen siz ile olmaz heleki,ananida al git,her turlu argo kelimeleri hitabet seklini tarz olarak kullanan kisilere karsi.

Yazinin icinde cevabin var muhasir medeniyet seviyesi..Kabullen mutlu yaşa
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umaysigorta 2 yıl
.
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ridleyscott 2 yıl
Bir de şu paralı troller bi çıksın bir zahmet. Troll beslemiyoruz burada. Gidin başka yerde yalayın.
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ridleyscott 2 yıl
Bırakın zengin düşmanlığını. Kahve köşesi fakir edebiyatından farksız , 70 lerin acıklı yeşilçam filmleri gibisiniz. Kendinizi kısıtlamaya da ne kadar meraklısınız. Neymiş vergi çok artsın zengin lüks araba alamasınmış :D
Yahu bu ülkede bir baltaya sap olmadan hayat geçiren, tembel , ağlak , hiç bir şeyi sorgulamayan insanlar olmasa zaten çoktan iyi bir yere gelmiştik. Turizm dediğin şey , bu ülkede tek başına dış ticaret açığını kapatabilirdi. Ama tembeliz tembel. Oturup ağlamayı seviyorsunuz, lüks araba alan kişilere kin besleyip kıskançlık yapıyorsunuz. Keşke vergi daha çok artsa alamasalar diyorsunuz . Bu tamamen saçmalık.
Şurada gelmişsin 70 yıl yaşayıp yaşamayacağın belli değil, bir ömür geçiyor. Şu halk bir türlü adam gibi arabaya binemedi. Bu saçma düzen içerisinde çalışıp uğraşıp alan adamın da yakasından düşün. Ağlamaktan vazgeçin , çalışın, kazanın.
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FRAPS_TR 2 yıl
Halkı ağır vergilerle sömürdünüz , milletin adamı diye reklam yaptınız. Kapıdaki arabayı artık yürütemiyorum , 50 lira mazot atıyorum 3 gün sonra ışık yanıyor.
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drmelihx 2 yıl
Mtv artisi lüks araclarda hala cok cok az. Peynir ekmek gibi lüks arac satiliyor araç almak yatirima dönüştü bu ülkede.. Ötv azaltilip mtv kallavi şekilde arttirilmali lüks arac yürütme maliyetleri kat kat artmali ki araç alma yatirim olma isinden cikmali artik...
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kaan27m 2 yıl drmelihx
drmelihx
Mtv artisi lüks araclarda hala cok cok az. Peynir ekmek gibi lüks arac satiliyor araç almak yatirima dönüştü bu ülkede.. Ötv azaltilip mtv kallavi şekilde arttirilmali lüks arac yürütme maliyetleri kat kat artmali ki araç alma yatirim olma isinden cikmali artik...

Hocam artık bırakın su luks araca vergi az lafını.!! Zenginene olmus bu ülkede.hep ucu bize dokunuyor. Lüks arac sahipleri vergi zaten vermiyor sen istediğin kadar vergi oranını artır.
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aycibin 2 yıl
Tayyip el atar iki gune %20'de bulusurlar :)
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devrezcayi 2 yıl aycibin
aycibin
Tayyip el atar iki gune %20'de bulusurlar :)

Mahalle arkadaşından mı bahsediyorsun? Biraz edepli olabilirsin. Ülkemizin cumhurbaşkanı...
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