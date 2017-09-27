Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, binek otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. 2017 yılında bütçe açığının 60 milyar TL olacağını ifade eden Ağbal binek otomobil MTV'sinin 2018 yılında yüzde 40 artacağını söyledi. Ayrıca MTV'de aracın vergisiz değeri de dikkate alınacak.

Ayrıca Bkz.

"Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor"

Öte yandan şans oyunlarıyla ilgili bir düzenleme de söz konusu. Daha önce şans oyunlarından ikramiye kazanan talihlilerden yüzde 10 oranında vergi alınıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu vatandaşlardan alınan vergi yüzde 20'ye çıkacak.

Maliye Bakanı, Kurumlar Vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacağını, kira gelirinde götürü gider oranının ise yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüleceğini ifade etti. Ayrıca sigara kağıdından da özel tüketim vergisi alınacak. Bir başka önemli satır başı da kamu personeli alımıyla ilgili. 2018 yılında kamuya 74 bin personel alınacak.

Yeni MTV oranları şöyle:

Aracın Yaşı Motor Hacmi Mevcut Vergi Zamlı Vergi 1-3 yaş arası 1000 – 1300 motor 650 TL 910 TL 1-3 yaş arası 1300 – 1600 motor 1035 TL 1450 TL 1-3 yaş arası 1600 – 1800 motor 1827 TL 2560 TL 1-3 yaş arası 1800 – 2000 motor 2878 TL 4029 TL