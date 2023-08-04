İnternetten silinmek artık daha kolay: İşte Google'ın yeni gizlilik araçları

- Google kişiye özel güvenlik bildirimi gönderecek
- Uygunsuz içerikler varsayılan olarak bulanıklaştırılacak
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Google kişiye özel güvenlik bildirimi gönderecek
Google, artık aramalarda kişinin iletişim bilgileri gibi özel bilgilerini çıkaran web sitelerini tespit ettiğinde kullanıcıyı anlık bildirimle bildirecek. Yeni kontrol paneli, Google’ın geçen yıl kullanıma sunduğu “Sizinle ilgili sonuçlar” aracını temel alıyor ve telefon numarası, ev adresi, e-posta adresi gibi özel bilgilerin arama sonuçlarından çıkarılması işlemini kolaylaştırıyor.
Kullanıcılar, hemen her bilginin internete düştüğü dönemde özel bilgilerine rastlaması durumunda Google’dan hızlı bir şekilde kaldırılması talebinde bulunabilecek. Bu araca Google uygulaması üzerinden erişilebiliyor ancak şu anda yalnızca Amerika’daki kullanıcılara açık ve İngilizce olarak kullanılabiliyor. Google, yakında daha fazla ülkeye açılacağını, dil desteğinin artırılacağını da belirtti.
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