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    Anlık Bildirim

    İnternetten silinmek artık daha kolay: İşte Google'ın yeni gizlilik araçları

    Google, yeni gizlilik ve güvenlik araçlarını tanıttı. Yeni arama güncellemeleri, kullanıcıların kişisel bilgilerini, gizliliğini ve internette güvenliğini kontrol altında tutmalarını sağlıyor.
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    google yeni gizlilik ve güvenlik araçlarını sundu Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların kendileriyle ilgili sonuçları bulmasını ve kaldırmasını kolaylaştırdığını, aynı zamanda müstehcen resimlerle ilgili sonuçların aramada gösterilmemesi için politikalarını güncellediğini duyurdu. Bu, kullanıcıların artık cep telefonları üzerinden daha fazla gizlilik ve güvenlik araçlarına erişebildiği anlamına geliyor.

    Google kişiye özel güvenlik bildirimi gönderecek

    Google, artık aramalarda kişinin iletişim bilgileri gibi özel bilgilerini çıkaran web sitelerini tespit ettiğinde kullanıcıyı anlık bildirimle bildirecek. Yeni kontrol paneli, Google’ın geçen yıl kullanıma sunduğu “Sizinle ilgili sonuçlar” aracını temel alıyor ve telefon numarası, ev adresi, e-posta adresi gibi özel bilgilerin arama sonuçlarından çıkarılması işlemini kolaylaştırıyor.

    Kullanıcılar, hemen her bilginin internete düştüğü dönemde özel bilgilerine rastlaması durumunda Google’dan hızlı bir şekilde kaldırılması talebinde bulunabilecek. Bu araca Google uygulaması üzerinden erişilebiliyor ancak şu anda yalnızca Amerika’daki kullanıcılara açık ve İngilizce olarak kullanılabiliyor. Google, yakında daha fazla ülkeye açılacağını, dil desteğinin artırılacağını da belirtti.

    Uygunsuz içerikler varsayılan olarak bulanıklaştırılacak

    google uygunsuz içerik bulanıklaştırma Tam Boyutta Gör
    Google, artık aramalarda yetişkinlere yönelik ve şiddet içeren görsel içerikler gibi uygunsuz görüntüleri varsayılan olarak bulanıklaştıracak. Yeni Güvenli Arama bulanıklaştırma ayarı, bu ay içinde dünya genelinde kullanıma açılacak. Ebeveyn veya okul ağı yöneticisi güvenli aramayı kilitlemediği sürece ayarlar düzenlenebilecek ve kapatılabilecek. Buna ek olarak, Google family link veya Google ebeveyn denetimleri aramasıyla ebeveyn kontrollerine hızlıca ulaşılabilecek.
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