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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu

    iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'nin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu. İşte önümüzdeki hafta ön siparişe açılacak olan telefonların satış tarihi ve fiyatları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    16,9b
    3
    35
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    4

    iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu
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    Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ardından merakla beklenen iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi de belli oldu. Buna göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 23 Aralık'ta da satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi"

    iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıkıyor

    6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılan iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, artık Türkiye yolcusu. iPhone 12 ailesinin en pahalı ve en ucuz modelleri olan telefonlar, 18 Aralık Cuma günü Türkiye'de ön siparişe açılacak. Nihai satışlar ise 23 Aralık Çarşamba günü başlayacak.

    iPhone 12 mini Türkiye fiyatları

    • iPhone 12 mini 64 GB - 9.999 TL
    • iPhone 12 mini 128 GB - 10.499 TL
    • iPhone 12 mini 256 GB - 11.499 TL

    iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları

    • iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL
    • iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17.999 TL
    • iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19.999 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyatların yarısından fazlası vergi, diğer yarısı döviz kuru. Eskiden 2-3 k ya alıyorduk son model telefonları. Arabayı evi geçtim, cep telefonu, pc toplamak filan bile lüks olmuş memlekette.



    Sabahtan akşama kadar açlık sınırı altında karın tokluğuna modern kölelik yapıp ömrünü geçiyor çoğunluğumuz.
    Fiyatların yarısından fazlası vergi, diğer yarısı döviz kuru. Eskiden 2-3 k ya alıyorduk son model telefonları. Arabayı evi geçtim, cep telefonu, pc toplamak fi...
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    1 Yanıt Yanıtla +63
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Dediklerinizin hepsine katılıyorum yalnızca bir ekleme yapıcam. Ülke bitik halde olsa da döviz coşsa da vergiler belimizi bükmeyi bırak belimizi kırar hale gelse de bazı firmalar TR ye özel fiyat yapabiliyorken bunu Apple ın da yapması gerekirdi. Şu an 600 Euro olan S20 FE ve Mi 10T Pro ülkemizde de 6000 TL, 1100 Euro olan Note 20 Ultra ise 11000 TL iken 1250 Euro luk 12 Pro Max neden 13000 TL den değil de 17000 TL den çıkıyor. Ben söyliyeyim Apple ülkemizdeki kullanıcıları gram önemsemiyor ve aşırı yüksek karla satmaya devam ediyor. Bir örnek daha vereyim alanında dünyanın en iyisi olan Sony WF 1000X M3 170 Dolarlık bir ürün ve diğer Sony kulaklıklar gibi TR ye özel fiyatla 1200 TL ye satılıyor. Eşi benzeri görülmemiş çirkinlikte bir tasarımla ve ayrı satılan kablo ile gelen Airpods Max ise Abd de 550 Dolar iken ülkemizde 5700 TL. Apple ürünlerinin fiyatlarında ülkeyi yönetenler kadar Apple da suçludur bu çok net ve değişmez bir şey.
    Dediklerinizin hepsine katılıyorum yalnızca bir ekleme yapıcam. Ülke bitik halde olsa da döviz coşsa da vergiler belimizi bükmeyi bırak belimizi kırar hale gels...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ürünün tasarımı çok güzel, yine de çentik her şeyi berbat ediyor.



    Kamera mükemmel ama ekran 60 hz; 90 hatta 120 hz ekranlar var ve bu ekranları kullanmış biri olarak 60 hz ekranlar bildiğiniz takılıyormuş gibi geliyor bana.



    Hızlı şarj işi androidlerde çok gelişti. 30 dakikada %70 şarj oluyor telefonlar ve o şarj 6 saat gidiyor.



    iOS harika bir yazılım, eski 5S anlık 1+ 7 Pro kullanıcısı olarak iOS'u bazen özlüyorum. Ekran içinde ekran diye bir şey var mesela androidde, gördüğüm en iyi şeylerden biri. Chrome'dan maçımı açıyorum, küçük ekranda devam ederken twitterda takılıyorum.



    Kısacası bu kadar para verip yukardaki yazdıklarımdan mahrum kalmak istemezdim.
    Ürünün tasarımı çok güzel, yine de çentik her şeyi berbat ediyor. Kamera mükemmel ama ekran 60 hz; 90 hatta 120 hz ekranlar var ve bu ekranları ...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En ucuz iPhone 10k TL'den başlıyor. Zirve 20k. Vay be!
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    SilenthillDream 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir ülkede fiyatlar ne olursa olsun alım varsa hiç bir zaman fiyatları düşürmezler..! Bak 1 kişi bile almazsa fiyatları görün nasıl düşecek ama bu mantıkla ilerlemiyoruz malesef..!
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    Le7els (Kaan Sener) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    81 ilde her şehirden 50 kişi alsa 4050 telefon yapar. 50 kişide rahat çıkar her şehirden .
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    efefor (Efekan GÜLTEKİN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    Çıktığı gibi alacağım, ön siparişi bekliyorum.
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    Le7els (Kaan Sener) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    geçen bir haber okumuştuk içinden şarj aleti çıksın diye meclise başvurmuşlar. aynı kişiler çok fazla vergi alınıyor teknolojik aletlerden dövizde yükseldi. bari vergileri düşürün diye neden başvurmuyorlar acaba ?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alınacak fiyatta değiller bence. Aşırı pahalı
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    Royals11 (Kaan Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2000usd olan fold 2 20bin tl

    1400usd olan 12pro max 20bin tl demek Samsung Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapıyor.

    Not:ip 11 kullanıcısı
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    RedManetics 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanların beklentisi mini de 7, pro da 13, pro max’te 15 bin idi. Ama apple özel fiyat uygulamak yerine ekstra kazıklamayı tercih etti.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu parayı buna kim verecek
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sıraya girene ve giremeyene hayırlı olsun.
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    UNXP7SS (uqu[R] ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    elinizdekinin kıymetını bılın yenısını bosverın ölene kadar kullankı onlarda fıyatları arttırmasınlar
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım harika herşeyi sorunsuz kusursuz fiyat turkiyede motorsiklet fiyatına bu paraya ev döşersin ama yapacak birşey yok paramız değersiz
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    16887 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    Galeri, iphone 12 mini ve
    6 etiket daha iphone 12 pro max iPhone 12 Türkiye Haberleri Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
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