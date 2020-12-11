iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ardından merakla beklenen iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi de belli oldu. Buna göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 23 Aralık'ta da satışa sunulacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi"
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıkıyor
6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılan iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, artık Türkiye yolcusu. iPhone 12 ailesinin en pahalı ve en ucuz modelleri olan telefonlar, 18 Aralık Cuma günü Türkiye'de ön siparişe açılacak. Nihai satışlar ise 23 Aralık Çarşamba günü başlayacak.
iPhone 12 mini Türkiye fiyatları
- iPhone 12 mini 64 GB - 9.999 TL
- iPhone 12 mini 128 GB - 10.499 TL
- iPhone 12 mini 256 GB - 11.499 TL
iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları
- iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL
- iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17.999 TL
- iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19.999 TL
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Sabahtan akşama kadar açlık sınırı altında karın tokluğuna modern kölelik yapıp ömrünü geçiyor çoğunluğumuz.
Kamera mükemmel ama ekran 60 hz; 90 hatta 120 hz ekranlar var ve bu ekranları kullanmış biri olarak 60 hz ekranlar bildiğiniz takılıyormuş gibi geliyor bana.
Hızlı şarj işi androidlerde çok gelişti. 30 dakikada %70 şarj oluyor telefonlar ve o şarj 6 saat gidiyor.
iOS harika bir yazılım, eski 5S anlık 1+ 7 Pro kullanıcısı olarak iOS'u bazen özlüyorum. Ekran içinde ekran diye bir şey var mesela androidde, gördüğüm en iyi şeylerden biri. Chrome'dan maçımı açıyorum, küçük ekranda devam ederken twitterda takılıyorum.
Kısacası bu kadar para verip yukardaki yazdıklarımdan mahrum kalmak istemezdim.