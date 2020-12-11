iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu

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Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ardından merakla beklenen iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi de belli oldu. Buna göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 23 Aralık'ta da satışa sunulacak.

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iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıkıyor

6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılan iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, artık Türkiye yolcusu. iPhone 12 ailesinin en pahalı ve en ucuz modelleri olan telefonlar, 18 Aralık Cuma günü Türkiye'de ön siparişe açılacak. Nihai satışlar ise 23 Aralık Çarşamba günü başlayacak.

iPhone 12 mini Türkiye fiyatları

iPhone 12 mini 64 GB - 9.999 TL

- 9.999 TL iPhone 12 mini 128 GB - 10.499 TL

- 10.499 TL iPhone 12 mini 256 GB - 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL

- 16.999 TL iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17.999 TL

- 17.999 TL iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19.999 TL

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