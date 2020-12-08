AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu

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Apple bugün web sitesini güncelledi ve AirPods ailesinin yeni üyesi AirPods Max’i piyasaya sundu. AirPods Max, firmanın ilk kafaüstü kulaklık modeli olma özelliği taşıyor.

AirPods Max’i özetlemek gerekirse Beats’in kafaüstü kulaklıklarındaki yüksek ses kalitesini AirPods’un kullanım kolaylığı ve Siri entegrasyonuyla buluşturuyor diyebiliriz. Ayrıca inovatif bir taşıma çantasıyla geliyor.

Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses özellikleri etkinken 20 saat kullanım sunuyor. Diğer AirPods modelleri gibi kablosuz şarj imkanı yok. Üzerindeki Lightning girişi üzerinden şarj oluyor.

AirPods Max, aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip. Kulaklıkta ses kayıt mikrofonu da dahil olmak üzere toplam 9 adet mikrofon var. Bunlardan 6 tanesi dışarıdaki gürültüyü dinliyor ve kulağınıza aksi frekanslar gönderilerek bu gürültü engelleniyor. AirPods Pro’daki Şeffaf Mod özelliğine bu modelde de yer verilmiş. Böylelikle örneğin müzik dinlerken birisi size seslendiğinde bu sesi mikrofonlar vasıtasıyla kulağınıza veriyor. Dış dünyayla bağınızın kopmamasını sağlıyor. Apple bu kulaklığın akustik yalıtımının çok iyi olduğunu ve birçok farklı kafa biçimine uygun şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

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Apple Watch kullanılan Digital Crown ismindeki fiziksel çarp, bu modelde de karşımıza çıkıyor. Ses sevişesini alçaltmak, müziği durdurmak, parçayı değiştirmek ve Siri için bu tuşu kullanabiliyoruz. Digital Crown’un yanındaki sıradan tuş ise aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapılmasını sağlıyor.

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Kulaklıkta H1 çipi kullanılıyor. AirPods Pro’da bulunan ancak pek faydası olduğu söylenmeyen Adaptif EQ fonksiyonuna bu kulaklıkta da yer verilmiş. Bu özellik, kulaklığın kafanızdaki duruş şekline göre müziğin frekanslarını ayarlayarak daha kaliteli ses duymanızı sağlıyor. H1 çipin diğer bir getirisi olarak kafanızın duruş pozisyonuna göre sinematik deneyim sunuyor. Bunun için jireskop ve ivmeölçerden gelen verilerden faydalanılıyor.

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Kafa bandı kısmı delikli yapıya sahip. Kafanızın hava almasını ve üzerinde baskıyı azaltması amacıyla böyle bir tasarım tercih edilmiş. Gövde kısmı ise paslanmaz çelik yapıda ancak dokunuş hissinin yumuşak olduğu söyleniyor. Kulaklık kapakları anodize alüminyum yapıda. Kulak üzerindeki basıncın dengelenmesini sağlayan mekanizmaya sahip. Apple bunun devrim niteliğinde olduğunu söylüyor. Kulaklık yastığı ise kumaş yapıda.

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Kulaklığın ses kalitesi için henüz bir şey söylemek mümkün değil ancak bu konuda da Apple iddialı cümleler tercih etmiş. Web sayfasında şu sözlere yer veriliyor:

“Özel olarak tasarlanmış sürücüsünün her bir parçası, duyulabilir frekans aralığında son derece

düşük distorsiyonlu sesler sunabilmek için çalışıyor. Derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymaya hazır olun.”

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AirPods Max, 5 farklı renk seçeneği sunuyor. Bunlar siyah, beyaz, mavi, turuncu ve yeşil. Seçeceğiniz renge göre Smart Case taşıma çantasının rengi de değişiyor.

AirPods Max'in Türkiye fiyatı 5699 TL

Apple’ın web sayfasında satışa sunulan AirPods Max, 5699 TL fiyat etiketine sahip. Fiyata Smart Case taşıma çantası da dahil. Ürünün gönderimine 15 Aralık 2020 tarihinde başlanacak.

https://www.apple.com/tr/airpods-max/

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