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    AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu

    Apple'ın yeni kulaklık modeli AirPods Max, sessiz sedasız bir şekilde satışa sunuldu. AirPods Max, 5699 TL'ye satılıyor. Kulaklığın özellikleri ve görselleri haberimizde.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu
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    Apple bugün web sitesini güncelledi ve AirPods ailesinin yeni üyesi AirPods Max’i piyasaya sundu. AirPods Max, firmanın ilk kafaüstü kulaklık modeli olma özelliği taşıyor.

    AirPods Max’i özetlemek gerekirse Beats’in kafaüstü kulaklıklarındaki yüksek ses kalitesini AirPods’un kullanım kolaylığı ve Siri entegrasyonuyla buluşturuyor diyebiliriz. Ayrıca inovatif bir taşıma çantasıyla geliyor.

    Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses özellikleri etkinken 20 saat kullanım sunuyor. Diğer AirPods modelleri gibi kablosuz şarj imkanı yok. Üzerindeki Lightning girişi üzerinden şarj oluyor.

    AirPods Max, aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip. Kulaklıkta ses kayıt mikrofonu da dahil olmak üzere toplam 9 adet mikrofon var. Bunlardan 6 tanesi dışarıdaki gürültüyü dinliyor ve kulağınıza aksi frekanslar gönderilerek bu gürültü engelleniyor. AirPods Pro’daki Şeffaf Mod özelliğine bu modelde de yer verilmiş. Böylelikle örneğin müzik dinlerken birisi size seslendiğinde bu sesi mikrofonlar vasıtasıyla kulağınıza veriyor. Dış dünyayla bağınızın kopmamasını sağlıyor. Apple bu kulaklığın akustik yalıtımının çok iyi olduğunu ve birçok farklı kafa biçimine uygun şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

    AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu
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    Apple Watch kullanılan Digital Crown ismindeki fiziksel çarp, bu modelde de karşımıza çıkıyor. Ses sevişesini alçaltmak, müziği durdurmak, parçayı değiştirmek ve Siri için bu tuşu kullanabiliyoruz. Digital Crown’un yanındaki sıradan tuş ise aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapılmasını sağlıyor.

    AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Kulaklıkta H1 çipi kullanılıyor. AirPods Pro’da bulunan ancak pek faydası olduğu söylenmeyen Adaptif EQ fonksiyonuna bu kulaklıkta da yer verilmiş. Bu özellik, kulaklığın kafanızdaki duruş şekline göre müziğin frekanslarını ayarlayarak daha kaliteli ses duymanızı sağlıyor. H1 çipin diğer bir getirisi olarak kafanızın duruş pozisyonuna göre sinematik deneyim sunuyor. Bunun için jireskop ve ivmeölçerden gelen verilerden faydalanılıyor.

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    Kafa bandı kısmı delikli yapıya sahip. Kafanızın hava almasını ve üzerinde baskıyı azaltması amacıyla böyle bir tasarım tercih edilmiş. Gövde kısmı ise paslanmaz çelik yapıda ancak dokunuş hissinin yumuşak olduğu söyleniyor. Kulaklık kapakları anodize alüminyum yapıda. Kulak üzerindeki basıncın dengelenmesini sağlayan mekanizmaya sahip. Apple bunun devrim niteliğinde olduğunu söylüyor. Kulaklık yastığı ise kumaş yapıda.

    Ayrıca Bkz. "Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir"

    Kulaklığın ses kalitesi için henüz bir şey söylemek mümkün değil ancak bu konuda da Apple iddialı cümleler tercih etmiş. Web sayfasında şu sözlere yer veriliyor:

    “Özel olarak tasarlanmış sürücüsünün her bir parçası, duyulabilir frekans aralığında son derece

    düşük distorsiyonlu sesler sunabilmek için çalışıyor. Derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymaya hazır olun.”

    AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu
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    AirPods Max, 5 farklı renk seçeneği sunuyor. Bunlar siyah, beyaz, mavi, turuncu ve yeşil. Seçeceğiniz renge göre Smart Case taşıma çantasının rengi de değişiyor.

    AirPods Max'in Türkiye fiyatı 5699 TL

    Apple’ın web sayfasında satışa sunulan AirPods Max, 5699 TL fiyat etiketine sahip. Fiyata Smart Case taşıma çantası da dahil. Ürünün gönderimine 15 Aralık 2020 tarihinde başlanacak.



    https://www.apple.com/tr/airpods-max/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LeXaL0102 (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Momentum 3, Wh-1000XM4 gibi cihazlar varken bilemedim
    Yanıtla +27
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony 1000X M4 varken de ne bileyim niye bunu alalım ki? Sony deki Bitrate bunun 3 katı ayrıca bu da seste kulağınız hassas ise bariz fark yaratır. Sony bu kategoride Apple ı sabah akşam döver her türlü.
    Sony 1000X M4 varken de ne bileyim niye bunu alalım ki? Sony deki Bitrate bunun 3 katı ayrıca bu da seste kulağınız hassas ise bariz fark yaratır. Sony bu kateg...
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    3 Yanıt Yanıtla +27
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    arifakdnz (Arif Akdeniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    Gereken yazılmış. Ben gidiyorum
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    Yorumlar (60) Yorum Yaz Forumda Gör
    sadecedogan (Doğan Atik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunu alacak para var mı ki 😏
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    onder.t (önder tarım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yine beklentinin üzerinde bir fiyatla girdi Apple, dedikodularda hep 350 dolar lafları dolanıyordu. 550 dolar ve o çantaya benzer taşıma kılıfı ile tam bir lüks işi olmuş. yani 5700 lira ile bu işten anlayan biri gider indirim zamanı Hifiman Ananda ya da Focal Elex gibi bir şey alır ve kulakları bayram eder. Kablosuz ve dışarıda kullanacaksa bu fiyatlar verilir mi bilemiyorum, bluetooth henüz o kalitede değil gibi.
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    abboww (Sulhy ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Airpodslar kulakiçi değilmiydi yav bu kafabantlı
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    unnamedist 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece profesyonellerin kullandığı ekipmanlar için belki bu fiyatlar normal olabilir. Ancak asgari ücretin 2.5 katı fiyatında kulaklık mı? Hangi marka olursa olsun normal bir fiyat değil. Kimse de bana bunun normal olduğunu açıklayamaz.
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    yusufd84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    almayı düşünenlere tavsiyem rtings ekibi inceleyene kadar beklemeleri. ayrıca apple ilk ürünlerde bolca hatalar yapar. bu seride de adet yerini bulacaktır bakalım hangi kronik sorunları olacak.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Para varsa Sony al yoksa anker tavsiye ederim .
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    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O fiyata dinlediğim şarıkının içinde geçen tüm enstrumanları satın alırım.
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    U.C.V (Utku Can Varol) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    “Apple yaptıysa vardır bir hikmeti”ciler kızacak ama Apple’ın neredeyse her ürününe sahip biri olarak bu fiyatın ses sektöründe olmayan bir firma için çok pahalı olduğu yadsınamaz. Tabii ki arkasında Beats var ama günlük kullanım amiral gemilerinin bile 2 katı fiyat koymak çok mantıklı gelmiyor. Profesyoneller de bu kulaklığı takmayacağına göre yine bir statü ürünü olacak zenginler için.
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    FONTEN LA 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kulağın arkasına denk gelen bi çıkıntı olaymış tam olacakmış. Bi orası boş kalmıştı..
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    X, Y, Z varken Apple bla bla bla diyenler türemiş yine. Tek sorun bu ürünü kendilerini geçtim, herhangi bir incelemesinin dahi yapılmaması



    AirPods ve AirPods Pro çıktığında da bu söylemleri duymuştuk.
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