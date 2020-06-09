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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 ile iPhone'lara görüşme kaydetme özelliği gelebilir: Peki yasalar ne diyor?

    Apple, iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara "görüşme kaydetme" özelliği kazandırabilir. İnternete sızdırılan yeni bir ekran görüntüsü bu yöndeki iddiaları güçlendirdi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 14 ile iPhone'lara görüşme kaydetme özelliği gelebilir: Peki yasalar ne diyor?
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    Apple, iOS 14 güncellemesi ile birlikte mobil işletim sistemine "görüşme kaydetme" özelliği ekleyecek gibi görünüyor. Kullanıcıların, yaptıkları telefon görüşmelerini kaydedebilmelerini sağlayacak bu özelliğin ekran görüntüsü internete sızdırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Apple arama motoru satın alabilir"

    Söz konusu işlevin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması cihaz sahibinin inisiyatifinde olacak. Telefon ve Facetime Aramaları bölümünde yer alan görüşme kaydetme özelliği istenildiği taktirde aktif hale getirilebilecek. Apple bu kısma gerekli "yasal uyarıları" da eklemiş.

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    Telefon görüşmelerini kaydetmek yasal mı?

    Mevzuat açısından bakıldığında, dünyanın birçok ülkesinde telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması yasal düzenlemelere tabi. Örneğin ülkemizde, kişiler arasında yapılan görüşmenin diğer tarafın rızası olmaksızın kaydedilmesi suç teşkil ediyor. Benzer şekilde birçok ülkede de yasak.

    Türk Ceza Kanunu 132. Maddesi'nde şu ifadeler var;

    "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

    Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur."

    Bu nedenle Apple, iOS 14'te "görüşme kaydetme" özelliği sunacak olsa bile, bu işlevin tüm ülkelerde kullanılması pek de mümkün olmayacak gibi görünüyor.



    https://www.ithome.com/0/491/519.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolg... (Tolga ERÇEL) 1 sa.
    Zannetmem böyle bir özellik gelmez.
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    Shoresh (Shoresh penaber) 3 sa.
    Ve yıllardır birçok telefonda olan bu özellik apple tarafından sunulduktan sonra donanımhaber'in konuyla ilgili başlıkları şu şekilde olur, "Apple'ın hayatımıza soktuğu görüşme kaydetme özelliği..."
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    EddyCue (Eddy Cue) 3 sa.
    apple bunu koyarsa, cok buyuk ihtimalle konusmanin basinda "bu gorusme, karsi taraf tarafindan kaydedilmektedir" gibi bir ses kaydi ile tarafa bildirir.
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