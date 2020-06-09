Apple arama motoru satın alabilir

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Bildiğiniz üzere Apple'ın akıllı telefonlarında varsayılan arama motoru olarak Google kullanılmakta ve bunun için Google'ın Apple'a yılda 7-8 milyar dolar civarında bir para ödediği tahmin ediliyor. Tam miktarı bilemiyoruz zira iki şirket de bu iş birliğinin detaylarını gizli tutuyor.

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Google için durum son derece kârlı. Çünkü iOS'taki arama motoru reklamları sayesinde yılda yaklaşık 25 milyar dolar gelir sağlıyor. Apple için de benzer ifadeleri kullanabiliriz. Şirketin kendi arama motoru zaten yok. Üstüne üstlük her yıl 7-8 milyar dolar gibi ciddi bir parayı da kasasına koyuyor.

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"En uygun aday DuckDuckGo"

Bernstein analisti Toni Sacconaghi, Apple'ın Google ile anlaşmasını sonlandırarak kendi arama motorunu satın alabileceğini düşünüyor. Deneyimli analist gizlilik odaklı DuckDuckGo'nun Apple için iyi bir seçenek olacağını ve Cupertinolu devin DuckDuckGo'yu 1 milyar doların altında bir fiyata satın alabileceğine inandığını söyledi.

Apple kullanıcı verilerinin güvenliğine önem veren bir şirket olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu bağlamda DuckDuckGo gibi gizlilik odaklı bir arama motorunu bünyesine katması Apple'ın bu yönünü daha da güçlendirebilir. Sacconaghi'nin analizlerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.macrumors.com/2020/06/08/apple-should-acquire-search-engine-says-analyst

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