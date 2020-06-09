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    Apple arama motoru satın alabilir

    Analist Toni Sacconaghi, Apple'ın Google'a baskı kurmak için bir arama motoru satın alabileceğini düşündüğünü söyledi. Deneyimli analiste göre bunun için en uygun aday gizlilik odaklı DuckDuckGo.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple arama motoru satın alabilir
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    Bildiğiniz üzere Apple'ın akıllı telefonlarında varsayılan arama motoru olarak Google kullanılmakta ve bunun için Google'ın Apple'a yılda 7-8 milyar dolar civarında bir para ödediği tahmin ediliyor. Tam miktarı bilemiyoruz zira iki şirket de bu iş birliğinin detaylarını gizli tutuyor.

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    Google için durum son derece kârlı. Çünkü iOS'taki arama motoru reklamları sayesinde yılda yaklaşık 25 milyar dolar gelir sağlıyor. Apple için de benzer ifadeleri kullanabiliriz. Şirketin kendi arama motoru zaten yok. Üstüne üstlük her yıl 7-8 milyar dolar gibi ciddi bir parayı da kasasına koyuyor.

    Apple arama motoru satın alabilir
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    "En uygun aday DuckDuckGo"

    Bernstein analisti Toni Sacconaghi, Apple'ın Google ile anlaşmasını sonlandırarak kendi arama motorunu satın alabileceğini düşünüyor. Deneyimli analist gizlilik odaklı DuckDuckGo'nun Apple için iyi bir seçenek olacağını ve Cupertinolu devin DuckDuckGo'yu 1 milyar doların altında bir fiyata satın alabileceğine inandığını söyledi.

    Apple kullanıcı verilerinin güvenliğine önem veren bir şirket olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bu bağlamda DuckDuckGo gibi gizlilik odaklı bir arama motorunu bünyesine katması Apple'ın bu yönünü daha da güçlendirebilir. Sacconaghi'nin analizlerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.



    https://www.macrumors.com/2020/06/08/apple-should-acquire-search-engine-says-analyst Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 4 sa.
    ddg nun cok iyi bir arama motoru oldugunu soyliyemeyiz. cogu zaman aradigim seyleri bulamiyorum. her ne kadar hosuma gitmesede google kullanmak zorunda kaliyorum. eger apple satin alirsa artik gizliligide saibeli olur. buyuk bir sirketin boyle devasa dataya dokunmadan durmasi cok zor.
    ddg nun cok iyi bir arama motoru oldugunu soyliyemeyiz. cogu zaman aradigim seyleri bulamiyorum. her ne kadar hosuma gitmesede google kullanmak zorunda kaliyoru...
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    estf (hakan artan) 4 sa. en beğenilen
    apple alırsa duckduck go sloganı da değişir,
    "sizi en çok izleyen, en yakından izleyen arama motoru"

    "sadece bizim kısıtladığımız aramaları yapabilirsiniz"
    apple alırsa duckduck go sloganı da değişir, "sizi en çok izleyen, en yakından izleyen arama motoru" "sadece bizim kısıtladığımız aramaları yapabili...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 27 dk.
    Apple teknoloji dünyasını kutuplaştırıyor ve kendi cihazını kullanmayanları ötekileştiriyor. Her hizmeti kendi sunmaya çalışıyor ve paylaşımcı değil. Tanıdık geldi mi?
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    interwap (Volkan ) 38 dk.
    DuckDuckGo Apple'a geçerse bu sadece Apple için iyi olacaktır.
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    Symbianist 3 sa.
    Muhtemelen ismi iSearch olur.
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    androtuna (Andro Tuna) 3 sa.
    DuckDuckGo çok başarılı uzun süredir Brave Browser üzerinde ana arama motoru olarak kullanıyorum. Bu tür uygulama geliştiricilerin zengin olmasını istiyorum hep. Zira binlerce saatlerini harcayıp hiç bir verimizi istemeden ücretsiz sunuyorlar.Bu yüzden Apple gizliliğe dokunmayacaksa alabilir
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    estf (hakan artan) 4 sa. en beğenilen
    apple alırsa duckduck go sloganı da değişir,
    "sizi en çok izleyen, en yakından izleyen arama motoru"

    "sadece bizim kısıtladığımız aramaları yapabilirsiniz"
    Yanıtla +4
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    darkaura 4 sa.
    ddg nun cok iyi bir arama motoru oldugunu soyliyemeyiz. cogu zaman aradigim seyleri bulamiyorum. her ne kadar hosuma gitmesede google kullanmak zorunda kaliyorum. eger apple satin alirsa artik gizliligide saibeli olur. buyuk bir sirketin boyle devasa dataya dokunmadan durmasi cok zor.
    Yanıtla +4
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    yorumculuklar 4 sa.
    Yazık olur DDG’e. İlk sinyaller DDG’nin Apple Maps kullanmasında verilmişti.
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