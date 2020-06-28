iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı

Apple birkaç gün önce, iOS 14'ü yeni özellikleriyle birlikte tanıttı ve bu özelliklerden biri, uygulamaların panoya erişimini kullanıcılara bildiriyor. Bu gelişmenin ardından da popüler video uygulaması TikTok'un sık sık panoya eriştiği ortaya çıktı.
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TikTok acil güncelleme yaptı
Cihazını iOS 14'e yükselten bir TikTok kullanıcısı, uygulamanın birkaç saniye arayla panoya eriştiğini farketti. Olayın yayılmasının ardından ise Çinli uygulama üreticisi, spam içeren davranışları tanımlamak için panoya eriştiğini açıkladı ve yeni güncelleme ile bu durumu ortadan kaldırdı. Buna paralel olarak Android cihazlarda da aynı durumun yaşandığı düşünülürken, TikTok'un bu platform için bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Pano raporlama özelliği iOS 14'teki gizlilik özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Artık tüm uygulamalar bu tür erişimler için kullanıcılardan izin almak zorunda. Kullanıcı gizliliği açısından olumlu olarak gösterilen bu bildirimler, iOS 14'ün kullanımının yaygınlaşması ile birlikte başka uygulamaların yapımcılarını da zor durumda bırakabilir.
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