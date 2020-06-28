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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı

    Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iOS 14 işletim sistemindeki yeni bir özellik, popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un sık sık panoya eriştiğini gözler önüne serdi.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı
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    Apple birkaç gün önce, iOS 14'ü yeni özellikleriyle birlikte tanıttı ve bu özelliklerden biri, uygulamaların panoya erişimini kullanıcılara bildiriyor. Bu gelişmenin ardından da popüler video uygulaması TikTok'un sık sık panoya eriştiği ortaya çıktı.

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    TikTok acil güncelleme yaptı

    Cihazını iOS 14'e yükselten bir TikTok kullanıcısı, uygulamanın birkaç saniye arayla panoya eriştiğini farketti. Olayın yayılmasının ardından ise Çinli uygulama üreticisi, spam içeren davranışları tanımlamak için panoya eriştiğini açıkladı ve yeni güncelleme ile bu durumu ortadan kaldırdı. Buna paralel olarak Android cihazlarda da aynı durumun yaşandığı düşünülürken, TikTok'un bu platform için bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı ise şimdilik bilinmiyor.


    Pano raporlama özelliği iOS 14'teki gizlilik özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Artık tüm uygulamalar bu tür erişimler için kullanıcılardan izin almak zorunda. Kullanıcı gizliliği açısından olumlu olarak gösterilen bu bildirimler, iOS 14'ün kullanımının yaygınlaşması ile birlikte başka uygulamaların yapımcılarını da zor durumda bırakabilir.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 22 sn. yeni yorumcu
    Eglenceli
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    alito (A. Teyfik Görmez) 15 dk.
    Bilmeyenler için; Geçici belleğe kopyaladığınız veya kes/kopyala yapıştır yaptığınız bütün karakterlerin, uygulamanın server'larında depolandığı anlamına geliyor.
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    Clusive 34 dk.
    Süper bir gelişme gerçekten. Asla dijitalde kendimizi %100 bu tür uygulama takiplerinden koruyamayız. Ancak bunun oranını azaltabiliriz. iOS 14 de bunu sağlamış. Tebrikler Apple gerçekten.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 18 dk. Clusive
    Çok net ve yapıcı bir eleştiri olmuş. Bu forumda daha verimli bir ortamda etkileşim içinde bulunmak istiyorsak bu tarz yorumların artması gerek.
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