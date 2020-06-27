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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı

    Teknoloji devi Microsoft, artık kullanıcılarına büyük ölçüde çevrimiçi olarak hizmet vereceğini ve birkaçı dışında, fiziksel mağazalarının tümünü kalıcı olarak kapatacağını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı
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    Microsoft , tıpkı diğer birçok şirket gibi, Koronavirüs salgını sırasında fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmıştı. Şirket şimdi büyük bir strateji değişikliğine giderek, dünya çapındaki neredeyse tüm fiziksel perakende mağazalarını kapatma kararı aldı.

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    Sadece birkaç mağaza açık kalacak

    Dev şirket, LinkedIn sayfasından yapmış olduğu resmi duyuru ile bundan böyle çevrimiçi satış kanallarından kullanıcılarına hizmet vereceğini açıklarken, sadece Londra, New York, Sidney ve Redmond kampüsündeki fiziksel mağazalarının açık kalacağını belirtti. Bu mağazalar kullanıcılar için tekrar tasarlanacak ve dünya genelinde faaliyet gösteren diğer tüm fiziksel Microsoft mağazaları ise kapatılacak.

    Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı
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    Şirket açık kalacak olan birkaç mağazayı tam olarak ne şekilde tasarlayacağını ise net olarak açıklamış değil. Microsoft, fiziksel mağazaların kapatılması ile birlikte, başta videolu satış yardımı olmak üzere dijital müşteri destek çözümleri geliştirmeye devam ederek, kullanıcılarına çevrimiçi ortamda iyi bir hizmet sunmaya çalışacak.



    https://www.linkedin.com/pulse/new-day-microsoft-store-david-porter/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 13 dk.
    Apple pek etkilenmez.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 20 dk.
    Pandemi sürecinin bu tarz etkilerinin olacağı hep konuşuluyordu. İlk büyük adım Microsoft'tan geldi.
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