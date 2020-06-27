Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Microsoft , tıpkı diğer birçok şirket gibi, Koronavirüs salgını sırasında fiziksel mağazalarını geçici olarak kapatmıştı. Şirket şimdi büyük bir strateji değişikliğine giderek, dünya çapındaki neredeyse tüm fiziksel perakende mağazalarını kapatma kararı aldı.

Ayrıca Bkz. "Oppo Reno3 A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Sadece birkaç mağaza açık kalacak

Dev şirket, LinkedIn sayfasından yapmış olduğu resmi duyuru ile bundan böyle çevrimiçi satış kanallarından kullanıcılarına hizmet vereceğini açıklarken, sadece Londra, New York, Sidney ve Redmond kampüsündeki fiziksel mağazalarının açık kalacağını belirtti. Bu mağazalar kullanıcılar için tekrar tasarlanacak ve dünya genelinde faaliyet gösteren diğer tüm fiziksel Microsoft mağazaları ise kapatılacak.

Tam Boyutta Gör

Şirket açık kalacak olan birkaç mağazayı tam olarak ne şekilde tasarlayacağını ise net olarak açıklamış değil. Microsoft, fiziksel mağazaların kapatılması ile birlikte, başta videolu satış yardımı olmak üzere dijital müşteri destek çözümleri geliştirmeye devam ederek, kullanıcılarına çevrimiçi ortamda iyi bir hizmet sunmaya çalışacak.

https://www.linkedin.com/pulse/new-day-microsoft-store-david-porter/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.