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    ChatGPT zirvede: Mart ayının en çok indirilen uygulaması oldu

    ChatGPT, 46 milyon indirmeyle Instagram ve TikTok'u geride bırakarak Mart 2025'in en popüler uygulaması oldu. İşte sosyal medya devlerini tahtından eden indirme oranları:
    ChatGPT zirvede: Mart ayının en çok indirilen uygulaması oldu Tam Boyutta Gör
    Mart 2025'te yapay zeka destekli sohbet uygulaması ChatGPT, uzun süredir pazar lideri olan Instagram ve TikTok'u geride bırakarak dünya genelinde en çok indirilen mobil uygulama konumuna yükseldi. Bu beklenmedik değişim, dijital dünyada yapay zeka çözümlerine artan ilginin açık bir göstergesi olarak görülüyor.

    ChatGPT'nin yükselişi, Instagram ve TikTok'u tahtından etti

    ChatGPT, App Store ve Google Play verilerine göre Mart ayında yaklaşık 46 milyon yeni indirme sayısına ulaşarak Instagram'ı çok az bir farkla geride bırakmayı başardı. Bu rakam, şaşırtıcı bir şekilde Şubat ayına kıyasla %28'lik bir büyümeyi temsil ediyor. Dahası, 2025'in ilk çeyreğinde ChatGPT indirmeleri, geçen yılın aynı dönemine göre %148 oranında artış gösterdi.

    ChatGPT zirvede: Mart ayının en çok indirilen uygulaması oldu Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir liste başında yer alan Instagram ikinci sıraya geriledi ve tahmini 46 milyon indirmeye ulaştı. Bu rakam Şubat ayına göre bir artış gösterse de geçen yılın Mart ayı verilerinin oldukça altında kaldı. TikTok ise Şubat ayında zirvede yer almasına rağmen Mart ayında üçüncü sıraya geriledi ve yaklaşık 45 milyon yeni indirme kaydetti. Platform, bir önceki aya göre 3 milyon daha fazla indirme elde etmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasak tartışmaları ve diğer bölgesel kısıtlamalar nedeniyle geçen yılın Mart ayı performansının gerisinde kaldı.

    Facebook ve WhatsApp, dünyanın en çok indirilen ilk beş uygulaması arasındaki yerlerini korumaya devam ediyor. Mevcut eğilimler göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda da benzer bir sıralamanın devam etmesi bekleniyor. Ancak sosyal medya uygulamalarının hakimiyeti sürerken ChatGPT'nin bu beklenmedik yükselişi, özellikle piyasada artan rekabet ortamında dikkatleri üzerine topladı. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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