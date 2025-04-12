ChatGPT zirvede: Mart ayının en çok indirilen uygulaması oldu

ChatGPT'nin yükselişi, Instagram ve TikTok'u tahtından etti
ChatGPT, App Store ve Google Play verilerine göre Mart ayında yaklaşık 46 milyon yeni indirme sayısına ulaşarak Instagram'ı çok az bir farkla geride bırakmayı başardı. Bu rakam, şaşırtıcı bir şekilde Şubat ayına kıyasla %28'lik bir büyümeyi temsil ediyor. Dahası, 2025'in ilk çeyreğinde ChatGPT indirmeleri, geçen yılın aynı dönemine göre %148 oranında artış gösterdi.
Facebook ve WhatsApp, dünyanın en çok indirilen ilk beş uygulaması arasındaki yerlerini korumaya devam ediyor. Mevcut eğilimler göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda da benzer bir sıralamanın devam etmesi bekleniyor. Ancak sosyal medya uygulamalarının hakimiyeti sürerken ChatGPT'nin bu beklenmedik yükselişi, özellikle piyasada artan rekabet ortamında dikkatleri üzerine topladı.
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