iOS 15.6 güncellemesi yayınlandı: İşte sunulan yeni özellikler

WWDC22 etkinliğinde bu sonbaharda kullanıma sunulacak iOS 16 ve macOS Ventura’yı duyuran Apple, geçen yılki sürüm için küçük düzeltmeler içeren iOS 15.6 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşte yeni güncellemenin tüm detayları.
iOS 15.6 neler sunuyor?
iOS 15’in altıncı büyük güncellemesi olan iOS 15.6, işletim sisteminin son güncellemelerinden biri olacak. Bununla birlikte Apple tarafından birkaç haftadır test edilen yeni sürüm, Safari'de yaşanan sekme sorununu, cihazların depolama alanı boş olsa bile ayarlar menüsünde dolu gözükmesine yol açan bir sorunu ve braille cihazların yavaşlamasına veya yanıt vermemesine neden olan sorunları ortadan kaldırıyor.
Bunun haricinde iOS 15.6 ile beraber TV uygulamasına spor içerikleri için yeniden başlatma, duraklatma, geri sarma veya ileri sarma seçenekleri ekleyen Apple, güncellemede genel olarak güvenliğe odaklanıyor. Yeni güncellemeye ulaşmak isteyen kullanıcılar Apple cihazlar üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip edebilirler.
iOS 15.6 Güncelleme Notları
- TV uygulaması, devam etmekte olan bir canlı spor oyununu yeniden başlatma ve duraklatma, geri sarma veya ileri sarma seçeneği ekler
- Ayarların, mevcut olsa bile cihaz deposunun dolu olduğunu görüntülemeye devam etmesine neden olan bir sorunu giderir
- Mail'de metinde gezinirken braille cihazların yavaşlamasına veya yanıt vermemesine neden olabilen bir sorunu düzeltir
- Safari'de bir sekmenin önceki sayfaya dönmesine neden olan bir sorunu düzeltir
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş