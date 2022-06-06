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    iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler

    iOS 16, 6 Haziran tarihinde düzenlenen WWDC22 etkinliğinde duyuruldu. Peki iOS 16 özellikleri neler? İşte tüm yenilikler:                                        
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    ios 16 tanıtıldı
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    Teknoloji devi Apple, WWDC22 etkinliğinde iOS 16 başta olmak üzere mevcut işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyurdu. Peki iOS 16 güncellemesiyle iPhone'lar hangi yeni özelliklere kavuşacak? İşte detaylar:

    Öne çıkan iOS 16 özellikleri

    • Daha fonksiyonel özelliklerle donatılan yeni kilit ekranı
    • Bildirimlerde çeşitli iyileştirmeler
    • Yeni Fitness+ egzersiz türleri
    • Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği
    • Mesajlar uygulamasına eklenen sosyal medya benzeri özellikler

    Özelleştirilebilir kilit ekranı

    ios 16 yeni kilit ekranı
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    iOS 16 ile birlikte iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği kilit ekranı iyileştirimeleri bizlere sunuluyor. Öyle ki iOS 16 ile birlikte kilit ekranında, yeni yazı tipleri, arka planlar, saat ve tarih için renk özelleştirmeleri, widget'lar ve belirli uygulamaların doğrudan kontrolüne izin veriliyor. Bu sayede kullanıcılar iPhone'larının kilitlerini açmadan hava durumunu görüntüleme, canlı aktiviteleri kullanma gibi uygulamarın belirli fonksiyonlarını kullanabiliyor. 

    Mesajlar uygulamasına gelen yeni özellikler

    ios 16 imessage
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    iOS ile birlikte artık iMessage üzerinden gönderilen mesajlar düzenlenebilip geri alınabiliyor. Ayrıca tıpkı Netfilix Party gibi FaceTime görüşmeleri esnasında film, dizi, müzik ve fitness aktivitelerini eş zamanlı olarak arkadaşlarınızla yapabiliyorsunuz.

    Yeni dikte özellikleri

    ios 16 dikte
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    Klavyedeki dikte özelliği aktif edildiğinde artık klavye devre dışı kalmıyor. Böylece kullanıcılar ses ve dokunma arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca dikte, artık metinlere otomatik olarak noktalama işaretlerini de ekleyebiliyor. 

    Canlı metin güncellemeleri

    iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler
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    Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile birlikte artık videolarda da çalışabiliyor. 

    Fotoğraflar uygulaması yenilikleri

    ios 16 fotoğraflar
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    iOS 16 ile birlikte, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren bir iCloud Fotoğraf Kitaplığı eklendi. 

    Gizlilik güncellemeleri

    iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler

    iOS 16 ile birlikte işletim sistemi geneline, kullanıcıların tüm kişisel verilerini kontrol etmesini sağlayan yeni bir araç ekleniyor. Öyle ki kullanıcıların acil sıfırlama düğmesi ile sistemlere erişimi hızlı bir şekilde erişip verilerini gözden geçirmesini ve sıfırlamasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde tek bir dokunuşla tüm uygulamalardan konumunuzu paylaşmayı durdururabilir ve tüm uygulamalar için sistem gizlilik izinlerini sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca, diğer tüm cihazlarda iCloud'dan çıkış yaparak mesajlara erişiminizi de koruyabilirsiniz.

    Ayrıntılar geliyor...

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 22 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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