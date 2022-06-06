iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler

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Teknoloji devi Apple, WWDC22 etkinliğinde iOS 16 başta olmak üzere mevcut işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyurdu. Peki iOS 16 güncellemesiyle iPhone'lar hangi yeni özelliklere kavuşacak? İşte detaylar:

Öne çıkan iOS 16 özellikleri

Daha fonksiyonel özelliklerle donatılan yeni kilit ekranı

Bildirimlerde çeşitli iyileştirmeler

Yeni Fitness+ egzersiz türleri

Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği

Mesajlar uygulamasına eklenen sosyal medya benzeri özellikler

Özelleştirilebilir kilit ekranı

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iOS 16 ile birlikte iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği kilit ekranı iyileştirimeleri bizlere sunuluyor. Öyle ki iOS 16 ile birlikte kilit ekranında, yeni yazı tipleri, arka planlar, saat ve tarih için renk özelleştirmeleri, widget'lar ve belirli uygulamaların doğrudan kontrolüne izin veriliyor. Bu sayede kullanıcılar iPhone'larının kilitlerini açmadan hava durumunu görüntüleme, canlı aktiviteleri kullanma gibi uygulamarın belirli fonksiyonlarını kullanabiliyor.

Mesajlar uygulamasına gelen yeni özellikler

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iOS ile birlikte artık iMessage üzerinden gönderilen mesajlar düzenlenebilip geri alınabiliyor. Ayrıca tıpkı Netfilix Party gibi FaceTime görüşmeleri esnasında film, dizi, müzik ve fitness aktivitelerini eş zamanlı olarak arkadaşlarınızla yapabiliyorsunuz.

Yeni dikte özellikleri

Klavyedeki dikte özelliği aktif edildiğinde artık klavye devre dışı kalmıyor. Böylece kullanıcılar ses ve dokunma arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca dikte, artık metinlere otomatik olarak noktalama işaretlerini de ekleyebiliyor.

Canlı metin güncellemeleri

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Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile birlikte artık videolarda da çalışabiliyor.

Fotoğraflar uygulaması yenilikleri

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iOS 16 ile birlikte, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren bir iCloud Fotoğraf Kitaplığı eklendi.

Gizlilik güncellemeleri

iOS 16 ile birlikte işletim sistemi geneline, kullanıcıların tüm kişisel verilerini kontrol etmesini sağlayan yeni bir araç ekleniyor. Öyle ki kullanıcıların acil sıfırlama düğmesi ile sistemlere erişimi hızlı bir şekilde erişip verilerini gözden geçirmesini ve sıfırlamasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde tek bir dokunuşla tüm uygulamalardan konumunuzu paylaşmayı durdururabilir ve tüm uygulamalar için sistem gizlilik izinlerini sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca, diğer tüm cihazlarda iCloud'dan çıkış yaparak mesajlara erişiminizi de koruyabilirsiniz.

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