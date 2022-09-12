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    iOS 16 çıktı! İşte yeni özellikler ve güncelleme alan telefonlar

    Merakla beklenen iOS 16 güncellemesi çıktı! Peki iOS 16 nasıl indirilir? İşte tüm yeni özellikler ve güncelleme alan telefonlar:                                 
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    iOS 16 güncellemesi çıktı

    "iOS 16 çıktı mı? iOS 16 ne zaman gelecek?" bekleyişi nihayet sona erdi ve Apple, iPhone kullacılarının merakla beklediği iOS 16 güncellemesini yayınladı. Peki iOS 16 ile iPhone'lar hangi yeni özelliklere kavuşuyor?

    iOS 16 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler 👇

    iOS 16, irlili ufaklı birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. iOS 16 özelliklerinden bazıları şöyle:

    • Kilit ekranı widgetları
    • Türkçe çeviri desteği
    • Çentikli iPhone'larda pil yüzdesi gösterme
    • Mail zamanlama
    • iMessage mesajlarını gönderdikten sonra silip düzenleyebilme
    • Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

    iOS 16 yenilikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

    iOS 16 güncellemesi alan cihazlar 📱

    iOS 16 alan iPhone modelleri
    Tam Boyutta Gör

    "iOS 16 hangi telefonlara gelecek?" diye merak edenler için iOS 16 güncellemesi, iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebiliyor. iOS 16 alan telefonlar listesi ise şöyle:

    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Mini
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro 
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone SE 3
    • iPhone SE 2
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8

    iOS 16 nasıl yüklenir ❓

    iOS 16 indirme
    Tam Boyutta Gör

    1. iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ardından Genel >  Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin.
    3. Açılan ekrandan iOS 16 indir ve yükle butonuna basın.
    4. Bu aşamadan sonra cihazınız iOS 16 güncellemesini indirip yükleme işlemi için sizden onay isteyecek.
    5. Yükleme onayı verildikten sonra iPhone kendini yeniden başlatacak ve iOS 16 güncelleme işlemi tamamlanacaktır.

    iOS 16 beta kaldırma nasıl yapılır? ❌

    iPhone'dan iOS 16 beta kaldırmak için Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > iOS 16 Beta Profili > Profili Kaldır adımlarını izleyip iOS 16 beta profilini silebilirsiniz. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncelleme sayfasını giderek, iOS 16'nın nihai sürümünü yükleyebilirsiniz.

    ⚠️ iOS 16 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: ŞayetiOS 16 alacak iPhone modellerinden birine sahipseniz ve iOS 16 gelmedi ise Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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