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    Netflix, belirli iPhone modellerine desteği kesecek

    Netlix uygulaması, iOS 16 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemeler, özellikler ve hata düzeltmeleri iOS 17 ve üzeri sürümü çalıştıran iPhone'lara gelecek.
    netflix desteği kesecek telefonları açıkladı 2024 Tam Boyutta Gör
    iOS 18, yakında yayınlanacak ve Apple, güncellemeyi düşünmeyen kullanıcılara iOS 17’de kalma seçeneği sunacak. Geliştiriciler, iOS 18 için güncellenen uygulamalarını Apple’a gönderirken, Netflix yakında desteği kesecek iPhone modellerini açıkladı.

    Netflix, hangi cihazlarda güncelleme almayacak?

    • ‌iPhone‌ 8
    • ‌iPhone‌ 8 Plus
    • ‌iPhone‌ X
      ‌iPad Pro‌ (1. nesil)
      ‌iPad‌ (5. nesil)

    Netflix, iOS 17 güncellemesini almayan cihazlar için artık destek vermeyecek. Bu, iOS 16’da kalan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın artık yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren Netflix uygulama güncellemelerini alamayacağı anlamına geliyor. Aynı durum iPadOS 17 yüklenemeyen cihazlar arasında olan iPad Pro 1. nesil ve iPad 5. nesil için de geçerli.

    Bu cihazları kullananlar, kullanımdan kaldırılıncaya kadar Netflix uygulamasının mevcut sürümünü kullanmaya devam edebilecek.

    iOS 16, tüm iPhone'ların %14'ünde yüklü

    Apple, Haziran ayında iOS 17 benimsenme oranı verilerini paylaştı. Tüm iPhone’ların %77’sinde iOS 17, %14’ünde iOS 16’nın yüklü olduğunu öğrenmiştik. Bu oran iPad’lerde biraz daha yüksek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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