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Tam Boyutta Gör iOS 18, yakında yayınlanacak ve Apple, güncellemeyi düşünmeyen kullanıcılara iOS 17’de kalma seçeneği sunacak. Geliştiriciler, iOS 18 için güncellenen uygulamalarını Apple’a gönderirken, Netflix yakında desteği kesecek iPhone modellerini açıkladı.

Netflix'in Eylül ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu 2 hf. önce eklendi

Netflix, hangi cihazlarda güncelleme almayacak?

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ X

‌iPad Pro‌ (1. nesil)

‌iPad‌ (5. nesil)

Netflix, iOS 17 güncellemesini almayan cihazlar için artık destek vermeyecek. Bu, iOS 16’da kalan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın artık yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren Netflix uygulama güncellemelerini alamayacağı anlamına geliyor. Aynı durum iPadOS 17 yüklenemeyen cihazlar arasında olan iPad Pro 1. nesil ve iPad 5. nesil için de geçerli.

Bu cihazları kullananlar, kullanımdan kaldırılıncaya kadar Netflix uygulamasının mevcut sürümünü kullanmaya devam edebilecek.

iOS 16, tüm iPhone'ların %14'ünde yüklü

Apple, Haziran ayında iOS 17 benimsenme oranı verilerini paylaştı. Tüm iPhone’ların %77’sinde iOS 17, %14’ünde iOS 16’nın yüklü olduğunu öğrenmiştik. Bu oran iPad’lerde biraz daha yüksek.

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Netflix, belirli iPhone modellerine desteği kesecek