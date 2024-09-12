Netflix, belirli iPhone modellerine desteği kesecek

Netflix, hangi cihazlarda güncelleme almayacak?
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
iPad Pro (1. nesil)
iPad (5. nesil)
Netflix, iOS 17 güncellemesini almayan cihazlar için artık destek vermeyecek. Bu, iOS 16’da kalan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın artık yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren Netflix uygulama güncellemelerini alamayacağı anlamına geliyor. Aynı durum iPadOS 17 yüklenemeyen cihazlar arasında olan iPad Pro 1. nesil ve iPad 5. nesil için de geçerli.
Bu cihazları kullananlar, kullanımdan kaldırılıncaya kadar Netflix uygulamasının mevcut sürümünü kullanmaya devam edebilecek.
iOS 16, tüm iPhone'ların %14'ünde yüklü
Apple, Haziran ayında iOS 17 benimsenme oranı verilerini paylaştı. Tüm iPhone’ların %77’sinde iOS 17, %14’ünde iOS 16’nın yüklü olduğunu öğrenmiştik. Bu oran iPad’lerde biraz daha yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.