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    Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Uzun bir süredir beklenen Redmi K30 Pro nihayet tanıtıldı. Tam bir fiyat/performans telefonu olan Redmi K30 Pro'nun küresel pazarda ve Türkiye'de Xiaomi Mi 10T Pro adıyla çıkış yapması bekleniyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    2,3b
    38
    13
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Geçtiğimiz yıl Xiaomi'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Redmi, yeni amiral gemisi telefonu Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom Edition modellerini duyurdu. Üst seviye özelliklerle donatılan telefonlar, fiyatıyla da rakiplerine meydan okuyor.

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    Redmi K30 Pro özellikleri

    6.67 inç büyüklüğünde ve FullHD+ çözünürlüklü AMOLED ekran üzerine kurulan Redmi K30 Pro, çerçevesiz ekran tasarımıyla geliyor. Bu tasarımın önündeki en büyük engellerden biri olan ön kamera, açılıp kapanabilen bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş ve böylelikle %92.7 gibi oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde edilmiş. Saniyede 120 kare ağır çekim kabiliyetine sahip 20 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapan bu mekanizma, 0.58 saniyede açılıp kapanırken, düşme sırasında da otomatikmen kapanabiliyor.

    20: 9 görüntü formatına sahip ve HDR10 + ile sertifikalandırılan bu ekranın en büyük eksisi ise 60 Hz yenileme hızı sunuyor olması. İçerisinde parmak izi tarayıcıya ev sahipliği yapan Samsung üretimi ekran, güneş ışığı altında maksimum 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 

    Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile güçlendirilen Redmi K30 Pro'nun temel sürümünde 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama birimi bulunuyor. Telefonu ücreti mukabilinde 8 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanan 128/256 GB hafıza seçenekleriyle de konfigüre edebilmek mümkün. 

    Redmi, telefonun termal performansını artırmak için soğutma tarafına ayrıca özen göstermiş. Bağlantı tarafında ise telefona Wi-Fi 6 modem, 5G destekli Snapdragon X55 modem, kızılötesi algılayıcı, 400 metreye kadar kapsama alanı sunan Bluetooth 5.1 destekli Süper Bluetooth, NFC, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C girişi eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak daha stabil bir internet bağlantısı için aynı anda üç ağa bağlanabilen 5G MultiLinközelliğine de yer verilmiş durumda.

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    Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4700 mAh kapasiteli batarya. 33W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 63 dakikada tam şarj olabiliyor. 

    Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Redmi K30 Pro kamera özellikleri

    Redmi K30 Pro'nun dörlü kamera kurulumunda yer alan görüntü sensörlerinin teknik özellikleri şu şekilde:

    • 64 MP Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma, OIS desteği)
    • 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü (123 derece çekim imkanı)
    • 5 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü (50 mm odak uzaklığı, 2 kat optik yakınlaştırma)
    • 2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

    Teknik detayları yukarıdaki gibi olan kamera donanımı, 8K çözünürlükte video çekebiliyor. Buna ek olarak Super Night Scene 2.0, sinema çekim modu, tek tıkla vLog modu gibi yapay zeka destekli çeşitli çekim modları da kamera yazılımına dahil edilmiş. 

    Redmi K30 Pro Zoom Editon modeli ise standart sürümden farklı olarak 5MP çözünürlüklü telefoto kamera yerine 8 MP çözünürlüklü bir telefoto kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu sayede yakınlaştırma kabiliyetleri geliştirilen Redmi K30 Pro Zoom Editon, 3 kat optik ve 30 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Redmi K30 Pro Zoom Edition'da baz modelden farklı olarak, ana kameranın yanında telefoto kamerada da OIS desteği bulunuyor. Diğer modelde ise yalnızca ana kamerada OIS desteği yer alıyor. 

    Redmi K30 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine MIUI 11 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkacak olan Redmi K30 Pro; gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Redmi K30 Pro modelinin RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 6 GB LPDDR4x RAM  + 128 GB UFS 3.0 depolama - 2999 yuan (424 $)
    • 8 GB LPDDR5 RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 3399 yuan (481 $)
    • 8 GB LPDDR5 RAM + 256 GB UFS 3.1 depolama - 3699 yuan (523 $)

    Redmi K30 Pro Zoom Edition fiyatı

    Baz modelden telefoto kamera lensiyle ayrışan Redmi K30 Pro Zoom Edition modelinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 8 GB LPDDR5 RAM + 128 GB UFS 3.1 depolama - 3799 yuan (537 $)
    • 8 GB LPDDR5 RAM + 256 GB UFS 3.1 depolama - 3999 yuan (565 $)

    Her iki model de şu anda Çin'de ön siparişe açılmış olup, 4 Nisan tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini almış olacak. Redmi K30 Pro'nun Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı küresel pazarda Xiaomi Mi 10T Pro ve Hindistan'da da POCO F2 adıyla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.



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    Rammercan ( Rammercan) 5 sa. en beğenilen clb12
    Snapdragon 865 li full ekran ppi degerleri gayet yuksek hdr ekranli bir telefon kardes neyi çöp rakiplerinin hepsinden daha ucuza aynı özellikleri sunuyor ? Note 10 danda s10 danda daha iyi örneğin daha ucuz ama + buzamana kadar kullanilmamis Bluetooth teknolojisi ile gelicek bu tel
    Snapdragon 865 li full ekran ppi degerleri gayet yuksek hdr ekranli bir telefon kardes neyi çöp rakiplerinin hepsinden daha ucuza aynı özellikleri sunuyor ? Not...
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    Yanıtla +22
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    neronidas (Veysel EJDER) 4 sa.
    Galaxy note 8'den Mi 9t pro'ya geçtim. Her şey kağıt üzerinde yazılanlar, performans değil. Note 8'i arıyorum. 9T Pro da ortam ışık ayarı stabil çalışmıyor. Galeri uygulaması facia. Apk dosya indirip kuracan paket ayrıştırma hatası veriyor dosya yöneticisinden kurmak lazım. Kamera yazılımı yapmayı bilmiyorlar 3. parti kamera yazılım kullanıyoruz. Velhasıl kelam ucuz etin yahnisi bu kadar olur.
    Galaxy note 8'den Mi 9t pro'ya geçtim. Her şey kağıt üzerinde yazılanlar, performans değil. Note 8'i arıyorum. 9T Pro da ortam ışık ayarı stabil çalışmıyor. Gal...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 sa. neronidas
    helal olsun olay budur her şey donanım değil sd 865 koymuş ama gerçekten donanımın hakkını vermiyor mi9t kullanıyorum övüldüğü gibi güzel çekmiyor sulu boya gibi mesala bir insanın yüzüne tut ten rengi bile farklı berbat bir görüntü var foto çek detaylarda bozuluyor üstelik 48mp modla çeksen dahil miu arayüzü bug dolu yani ucuz etin yahnisi kısılmış durmuş ama bütün insanlar donanıma baktığı için çok tatlı geliyor.

    Her gün yeni model çıktığı için firma bile modellerine sahip olamıyor stabil olmayan güncellemeler bi yer düzelirken bir yer bozuluyor
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 sa. neronidas
    helal olsun olay budur her şey donanım değil sd 865 koymuş ama gerçekten donanımın hakkını vermiyor mi9t kullanıyorum övüldüğü gibi güzel çekmiyor sulu boya gibi mesala bir insanın yüzüne tut ten rengi bile farklı berbat bir görüntü var foto çek detaylarda bozuluyor üstelik 48mp modla çeksen dahil miu arayüzü bug dolu yani ucuz etin yahnisi kısılmış durmuş ama bütün insanlar donanıma baktığı için çok tatlı geliyor.

    Her gün yeni model çıktığı için firma bile modellerine sahip olamıyor stabil olmayan güncellemeler bi yer düzelirken bir yer bozuluyor
    helal olsun olay budur her şey donanım değil sd 865 koymuş ama gerçekten donanımın hakkını vermiyor mi9t kullanıyorum övüldüğü gibi güzel çekmiyor sulu b...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcebi001 (murat çebi) 8 dk.
    İlk OİS li büyük sensörlü redmi gelmiş lakin bu seferde günümüz teknolojisi 90 yada 120hz ekran ana bölüme (Mi) bırakılmış...
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    EmuRu (Emirhan Akdeniz) 1 sa.
    K30'da 120 hz ekran kullanıp, pro modelinde sırf amoled maliyeti yüzünden 60 hz'e geçilmesinin mantıklı bi tarafı yok, fiyatı biraz daha yükseltip konulabilirdi. Almayı düşündüğüm telefonlar arasındaydı artık değil, amiral gemileri 90-120 hz geçtikten sonra artık en kötü 90 hz olmalı diye düşünüyorum. Yenileme süresine takılmayanlar için ise güzel olmuş.
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    vedatkerem (ismail ÇINAR) 1 sa.
    K20 pro premium 8 / 512 olanını kullanıyorum. Çöp falan da değil şu an Android 11 20.3.19 betasını kullanıyorum harika bir yazılım.
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    nebulabado 3 sa.
    Kamera bölümü bana Oblivion'daki dronları hatırlattı
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    kreat 4 sa.
    Yine hafıza kartı desteği yok.Bravo.
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    neronidas (Veysel EJDER) 4 sa.
    Galaxy note 8'den Mi 9t pro'ya geçtim. Her şey kağıt üzerinde yazılanlar, performans değil. Note 8'i arıyorum. 9T Pro da ortam ışık ayarı stabil çalışmıyor. Galeri uygulaması facia. Apk dosya indirip kuracan paket ayrıştırma hatası veriyor dosya yöneticisinden kurmak lazım. Kamera yazılımı yapmayı bilmiyorlar 3. parti kamera yazılım kullanıyoruz. Velhasıl kelam ucuz etin yahnisi bu kadar olur.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    zayit (zayit z) 4 sa.
    90hz olmalıydı, olayı bitirirdi.
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    Musty3535123 4 sa.
    mi6 dan sonra bu canavara geçilir. 5g si destekliyor diyor ama desteklemekle mevcut olması farklı şeyler. duruma göre seneyeki modeli de bekleyebilirim.
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    Rammercan ( Rammercan) 5 sa. en beğenilen clb12
    Snapdragon 865 li full ekran ppi degerleri gayet yuksek hdr ekranli bir telefon kardes neyi çöp rakiplerinin hepsinden daha ucuza aynı özellikleri sunuyor ? Note 10 danda s10 danda daha iyi örneğin daha ucuz ama + buzamana kadar kullanilmamis Bluetooth teknolojisi ile gelicek bu tel
    Yanıtla +22
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