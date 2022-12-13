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    iPad 10'un dayanıklılığı test edildi: Bükme testi faciayla sonuçlandı

    Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen 10. nesil iPad işkence testleriyle tanıdığımız Zack Nelson'un eline geçti. Tablet özellikle bükme testinde son derece kötü bir performans sergiledi.
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    iPad 10, dayanıklılık testinde sınıfta kaldı Tam Boyutta Gör
    YouTuber Zack Nelson mobil cihazlara uyguladığı işkence testleriyle tanınıyor. Kendisi kısa bir süre önce JerryRigEverything isimli kanalında 10. nesil iPad'i konuk etti. Tableti her zaman olduğu gibi bir dizi zorlu teste tabi tutarak dayanıklılığını değerlendirdi.

    Nelson ilk olarak ekranın çizilmeye karşı direncini ölçtü. Mohs ölçeğinde 6 sertik derecesine sahip kalem kullanıldığında gözle görülür çizik izleri ortaya çıktı. Ayrıca tabletin ekranının OGS teknolojisine uygun olmadığı, ekranın altında hava boşluğu bulunduğuna vurgu yapıldı.

    Bükmeye hiç karşı koyamadı

    iPad 10 kasasının her tarafının alüminyum olduğu ve plastik eklentiler içermediği görülüyor. Kamera camı gövdenin aksine falçata darbeleri karşısında çizilmedi ve lensi korudu. Isı direnci testinde ise ekran tipik IPS panel davranışı sergiledi. Pikseller 15 saniyelik ısınmanın ardından siyaha döndü ancak soğuduktan sonra hızla düzeldi.

    iPad 10, dayanıklılık testinde sınıfta kaldı Tam Boyutta Gör
    Son aşamada geleneksel bükme testi yapıldı. iPad 10 sınıfta kaldı. Tabletin gövdesi klavye konektörünün bulunduğu bölgeden çatladı. Ardından YouTuber cihazı kısmen parçalarına ayırdı ve ilginç bir yapısal özelliğini ortaya çıkardı. Cihazın hoparlörleri kasadaki deliklerden uzakta bulunuyor ve bu da ses seviyesini olumsuz etkiliyor.
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    ugah6aiw 2 saat önce

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