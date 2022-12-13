iPad 10'un dayanıklılığı test edildi: Bükme testi faciayla sonuçlandı

Nelson ilk olarak ekranın çizilmeye karşı direncini ölçtü. Mohs ölçeğinde 6 sertik derecesine sahip kalem kullanıldığında gözle görülür çizik izleri ortaya çıktı. Ayrıca tabletin ekranının OGS teknolojisine uygun olmadığı, ekranın altında hava boşluğu bulunduğuna vurgu yapıldı.
Bükmeye hiç karşı koyamadı
iPad 10 kasasının her tarafının alüminyum olduğu ve plastik eklentiler içermediği görülüyor. Kamera camı gövdenin aksine falçata darbeleri karşısında çizilmedi ve lensi korudu. Isı direnci testinde ise ekran tipik IPS panel davranışı sergiledi. Pikseller 15 saniyelik ısınmanın ardından siyaha döndü ancak soğuduktan sonra hızla düzeldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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