Huawei'nin uygun fiyatlı kulaklığı "FreeBuds Neo" ortaya çıktı

Huawei FreeBuds Neo Bluetooth kulaklık özellikleri ile neler sunacak?
Kulaklık, silikon kulak uçlarıyla gelecek ve 11 milimetre çapında dinamik sürücülere sahip olacak, 20 Hz ile 40 kHz arasında frekans üretebilecek. Bağlantı, Bluetooth 6.0 üzerinden sağlanacak. SBC ve AAC'nin yanı sıra Sony'nin Hi-Fi codec’i LDAC'ı destekliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) standart olarak mevcut olacak. Yapay zeka algoritmaları kullanarak ses kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış özel bir çip de bulunacak.
FreeBuds Neo, aktif gürültü engelleme açık olmadan 10 saate kadar, ANC özelliği kullanıldığında ise 6.5 saate kadar pil ömrü sunacak. Şarj kutusuyla birlikte kullanım süresi 40 saate kadar çıkacak. Kulaklığın gövdesi IP55 sertifikalı olacak yani terliyken ve yağmur altında sorunsuz kullanım sunacak.
Huawei FreeBuds Neo fiyatı ne kadar olacak?
Huawei FreeBuds Neo'nun Avrupa fiyatının 129 euro olacağı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim