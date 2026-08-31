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    Huawei'nin uygun fiyatlı kulaklığı "FreeBuds Neo" ortaya çıktı

    Huawei'nin 2 Eylül'deki etkinlikte tanıtacağı ürünlerden biri de uygun fiyatlı Bluetooth kulaklık FreeBuds Neo olacak. Serideki en farklı model olacak gibi gözüküyor.

    Uygun fiyatlı kulaklık Huawei FreeBuds Neo geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. 2 Eylül’de yeni akıllı saatler Huawei Watch 6, Huawei Watch GT 7 ve Huawei Watch D3, küresel olarak tanıtılacak. Ayrıca yeni Bluetooth kulaklık FreeBuds Neo'yu göreceğiz. Lansman öncesinde, uygun fiyatlı olması beklenen Huawei FreeBuds Neo’nun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

    Huawei FreeBuds Neo Bluetooth kulaklık özellikleri ile neler sunacak?

    Huawei FreeBuds Neo özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Yeni kulaklık, FreeBuds Pro 5'e kıyasla önemli ölçüde daha yuvarlak ve biraz daha kompakt bir kasa ile gelecek. Sızdırılan görsellere bakılırsa, kulaklık eski Huawei FreeBuds’tan farklı, daha çok Apple AirPods Pro’yu anımsatan bir tasarıma sahip olacak.

    Kulaklık, silikon kulak uçlarıyla gelecek ve 11 milimetre çapında dinamik sürücülere sahip olacak, 20 Hz ile 40 kHz arasında frekans üretebilecek. Bağlantı, Bluetooth 6.0 üzerinden sağlanacak. SBC ve AAC'nin yanı sıra Sony'nin Hi-Fi codec’i LDAC'ı destekliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) standart olarak mevcut olacak. Yapay zeka algoritmaları kullanarak ses kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış özel bir çip de bulunacak.

    FreeBuds Neo, aktif gürültü engelleme açık olmadan 10 saate kadar, ANC özelliği kullanıldığında ise 6.5 saate kadar pil ömrü sunacak. Şarj kutusuyla birlikte kullanım süresi 40 saate kadar çıkacak. Kulaklığın gövdesi IP55 sertifikalı olacak yani terliyken ve yağmur altında sorunsuz kullanım sunacak.

    Huawei FreeBuds Neo fiyatı ne kadar olacak?

    Huawei FreeBuds Neo'nun Avrupa fiyatının 129 euro olacağı söyleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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